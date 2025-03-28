لدى Nolan Arenado لحظة افتتاحية خاصة بعد شائعات Trade Yankees

ربما تكون جولة الانتقام قد بدأت للتو لرجل الكرادلة الثالث نولان أرينادو.

بعد موسم عام 2024 حيث حقق 16 شوطًا فقط على أرضه ، وموسمًا خارجًا من الطنين التجاري وإظهار ظهور غير عادي ضد يانكيز في تدريب الربيع ، فقد انتقد أريندو هوميروس في يوم الافتتاح في فوز سانت لويس 5-3 على التوأم.

أعطت اللقطة المنفردة إلى الحقل اليسرى الكرادلة تشغيل التأمين – ولكن هذا يعني الكثير إلى Arenado والمشجعين.

ذهب المشجعون في ملعب Busch Berserk ، واستقبلهم Arenado لدعوة الستار.

“لم أكن أتوقع مكالمة الستار” ، قال أرينادو بعد الظهر. “أنا مندهش في الواقع أنني حصلت عليه. لا أعتقد أنني حصلت على واحدة في العام الماضي … عادة ، لا يقومون بإجراء مكالمات الستار إذا ضربت هوميروس واحد ، لكنه كان هوميروس كبير”.

كانت اللحظة تتويجا لدعم المشجعين طوال فترة ما بعد الظهر ، وبدأت في وقت مبكر حيث غمرت أريدو في هذه اللحظة.

قال أرينادو عن الضجة التي تلقاها: “لقد أخذت كل شيء ، وعادة ما لا ، لكنني اليوم فعلت”. “الطريقة التي هتفوا بها من أجلي ، وهذا يعني الكثير بالنسبة لي وقد جعلني متحمسًا ، وكنت محظوظًا فقط لمنحهم شيئًا للبهجة مرة أخرى.”

كان الموسم الماضي هو العام الرئيسي لأرجندو ، حيث قام فريق All Time Salf و Silver Slugger بخمس مرات في إجماليه على أرضه في موسم صحي منذ حملته الصاعد في عام 2013.

أدى ذلك إلى الكثير من المحادثات التجارية في موسم الموسم ، بما في ذلك الكثير من التكهنات التي ترسله إلى برونكس وآخر رئيسي كان من شأنه أن يشحن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى هيوستن أستروس لو لم يستفيد من بنده بدون تجارة لوقفه.

لا يزال لدى Yankees أسئلة في القاعدة الثالثة ويمكن أن تأتي الصفقة ، سواء كان ذلك بالنسبة لـ Arenado أو من المحاربين القدامى في الزاوية الساخنة.

بدأ أوزوالدو كابريرا في المركز الثالث في فوز يوم افتتاح يانكيز على فريق Brewers-حيث سجل 1 مقابل 3 مع تسجيل.

في موسم الموسم ، لم يكن نولان أرينادو والكرادلة يعرفون ما إذا كان سيعود كرجل القاعدة الثالث للمنظمة. على #openingday تم استقباله من قبل المشجعين بتصفيق بصوت عال ، وتأكد من (بأسلوب نادو الحقيقي) لإعطاء المشجعين شيئًا للبهجة. يوم الافتتاح … pic.twitter.com/ra1dywhcor – تمار شير (tamar_sher) 28 مارس 2025

إنها مجرد لعبة واحدة ، لكن الكرادلة يأملون أن يعود هذا الإصدار من Arenado وهنا للبقاء.

وقال أوليفر مارموول مدير الكرادلة عن الجولة المنزلية: “كان هذا قوسًا جميلًا”. “هذا رجل عمل بجد في هذا الموسم العالي للعودة ويظهر ما يمكنه فعله. هذا هوميروس كبير. ربما يكون أكثر جدوى مما يعتقد الناس.”