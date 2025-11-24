لدى Shedeur Sanders رسالة “خطيرة” إلى الكارهين بعد البداية الأولى المثيرة للإعجاب

كان Shedeur Sanders يشعر بنفسه بعد انتهاء أول ظهور له في دوري كرة القدم الأمريكية بفوز 24-10 على Browns على Raiders يوم الأحد.

قال ساندرز خلال مقابلته بعد المباراة مع شبكة سي بي إس سبورتس: “إنه لأمر مدهش… بعد أسبوع واحد من التدريب”. “هذا أسبوع واحد من التدريب. لذا تخيل كيف يبدو موسم الإجازة الكامل… يصبح الأمر خطيرًا. أنا ممتن حقًا لأن كل شيء حدث.”

قبل المباراة، سأل أحد مراسلي شبكة سي بي إس ساندرز عما يجب أن يأمل مشجعو براون في رؤيته.

قال: “أنا من كانوا يبحثون عنه”.

رمى ساندرز مسافة 209 ياردات وهبط في أول بداية للموسم العادي له.

جاء ذلك بعد ظهور كارثي لأول مرة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية الأسبوع الماضي، عندما أكمل 4 من 16 تمريرة لمسافة 47 ياردة واعتراض في خسارة 23-16 أمام رافينز. دخل ساندرز المباراة بعد إصابة ديلون غابرييل بارتجاج في المخ.

أنهى فريق براون (3-8) انزلاقًا من ثلاث مباريات باختيارهم في الجولة الخامسة من كولورادو على رأس الفريق، حيث لا يزال غابرييل في بروتوكول الارتجاج في اتحاد كرة القدم الأميركي.

وشوهد ساندرز وهو يتحدث مع والده، قاعة مشاهير كرة القدم المحترفة ومدرب كرة القدم في كولورادو ديون ساندرز، بعد المباراة.

أثناء تواجده على منصة التتويج بعد المباراة، قال ساندرز: “لا أحد يهتم إذا كان هذا أسبوعًا واحدًا من الإعداد. الكثير من الناس يريدون رؤيتي أفشل… لن يحدث ذلك”.

لن يلتزم مدرب براون كيفن ستيفانسكي بساندرز كبداية عندما يستضيف كليفلاند سان فرانسيسكو يوم الأحد المقبل.

قال ستيفانسكي: “لن أخوض في ذلك”. “فخور به وفخور بهذه الجريمة. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن التعلم منها، لكنني سأشعر بالقلق اليوم “.

سيطر دفاع براون على الغزاة في ملعب أليجيانت

النهاية الدفاعية المخضرمة مايلز جاريت كان لديه ثلاثة من أكياس الدفاع العشرة.