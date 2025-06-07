لدى Walker Buehler من Red Sox التقييم الحاد بعد كارثة Yankees

أنهى Walker Buehler موسمه 2024 للاحتفال في ملعب Yankee في أكتوبر الماضي ، بعد أن سجل النهائي من انتصار Dodgers على Bronx Bombers في السلسلة العالمية.

الآن مع Red Sox ، حقق Buehler عودته الأولى إلى Bronx ليلة الجمعة للحصول على ذوقه الأول للتنافس ولم يكن المشاعر أكثر اختلافًا.

سمح Buehler بسبع أشواط أثناء تسجيله ستة أعوام فقط في الخسارة 9-6 ، وشاهد بالون عصره إلى 5.18 بعد توقيع عقد لمدة عام واحد ، 21.05 مليون دولار.

وقال بوهلر ، وفقًا لموقع MassLive.com: “وضعت هذه المنظمة الكثير من الإيمان بي في هذا الموسم ، وقد كنت محرجًا بالنسبة لنا”.

كانت Red Sox (30-35) واحدة من أكبر خيبات الأمل في لعبة البيسبول ، والتي تتعلق إلى حد كبير بموظفي البداية الساحقين.

في حين أن Garrett Crochet كان ACE ، فإن بقية الموظفين ، بما في ذلك Buehler ، قد تم الإحباط. تحتل بوسطن المرتبة 25 مع 4.53 عصر من مبتدئين.

قدم Red Sox Buehler العرض المالي القوي لمدة عام واحد على أمل أن يؤدي أداءً جيدًا هذا الموسم في موسمه الأول منذ خضوعه لعملية جراحية في تومي جون.

سجلت The Righty عصرًا مهنيًا 5.38 في الموسم العادي من العام الماضي لصالح المتهربين ، لكنه وضع 10 أدوار بدون أهداف ضد Mets و Yankees في NLCS و World Series ، على التوالي.

بدا أن بوهلر يستقر بعد انخفاضه في عصر إلى 4.00 مع 2 1/3 أدوار بدون أهداف ضد Mets قبل أن يتم طرده في 20 مايو في عودته من القائمة المصابة ، لكنه ناضل منذ ذلك الحين.

بداية Vanderbilt السابقة هي 0-3 مع عصر 8.52 خلال آخر ثلاث بدايات له ، مما سمح 14 أشواط (12 المكتسبة) ، و 21 ضربات وخمس هوميروس ، بينما تدوم 12 2/3 فقط أدوار تراكمية.

أسفرت Buehler عن ارتفاع سبعة موسم من ليلة الجمعة ، بما في ذلك خمسة في الشوط الأول بعد أن خرجت ضربة واحدة بعيدًا عن الهروب من الإطار دون أي ضرر.

بعد نزهة على الرصاص ومضاعفة ، تسبب Buehler في حدوث خط وضرب بول جولدشميدت قبل الحصول على موسيقى الجاز تشيشولم في حفرة 0-2.

علق له 0-2 بما يكفي لتشيشولم ليضرب هوميروس ثلاثة يدير المركز. في وقت لاحق ، ذهب أنتوني فولب عميقا لتقدم 5-0.

أضاف تشيشولم أغنية RBI في الثانية وضرب بوهلر فولب لإجباره في الجري في الثانية قبل أن ينهي أليكس كورا مدير ريد سوكس الرحفة نزهة بداية بدايةها بعد 67 درجة.

“إنه أمر صعب” ، قال بوهلر ، لكل masslive.com. “من الواضح أنها لعبة كبيرة وتنافس كبير كنت متحمسًا لأن أكون جزءًا منها. ولكي أذهب بالطريقة التي فعلت بها أمر مخيب للآمال للغاية ، خاصةً بعد أسبوعين ، ثلاثة أسابيع من نوع الإعدادية والرمي وكل هذا النوع من الخطورة (معطف) وكيف أشعر.

أخبر بوهلر المراسلين أنه لا يزال يشعر أنه يقترب من نفسه العادي ، حتى معتقدًا أنه ألقى الكثير من الملاعب الجيدة ليلة الجمعة.

يمكن لـ Red Sox أن يأمل فقط أن يبدأ الترجمة إلى نتائج.

وقال بوهلر ، وفقًا للمنفذ: “جسديًا وحتى تنفيذ ذلك ، لم أشعر أنه شعرت وكأنها نزهة من سبعة شورين”. “لكن هذه هي اللعبة وتمنحها الذهاب في خمسة أيام.”