لدينا أول رفض جدل عن March Madness

لم يكن لهذا الحكم “لحظة واحدة مشرقة”.

حدث أول نداء مثير للجدل في March Madness ليلة الأربعاء عندما قام بإطلاق النار المشكوك فيه ضد فاجنر مع بقاء ثانيتين في لعبة التعادل في نهاية المطاف ، قامت في نهاية المطاف بتشغيل أبطال NEC المدافعين عن البطولة.

وضعت الخيل 50-50 سانت فرانسيس المصنف الثالث في خط الرمية الحرة لما أثبت أنه رميات حرة فازت في المباراة في فوزها 58-55 في الدور ربع النهائي.

وقال روب كريميل ، مدرب القديس فرانسيس ، بعد فوز فريقه الرابع على التوالي على التحسن إلى 14-17: “كنت متأكدًا تمامًا من أن هذه اللعبة كانت ستصبح قاسية ، فستكون منافسة على طول الطريق حتى آخر حيازة”.

دعوة مشكوك فيها ضد فاجنر في لعبة التعادل على هذا الرافعة المكونة من ثلاث نقاط من رايلي باركر من سانت فرانسيس. ذهب باركر إلى الخط وجميع الرميات الحرة الثلاثة. طريقة وحشية لفرصة فاغنر لتكرارها كأبطال نكت لتختفي. النهائي فرانسيس 58 ، فاغنر 55. pic.twitter.com/nxoir3da6y – روكو ميلر (@roccomiller8) 6 مارس 2025

تميزت مباراة الأربعاء بمشاهدة مسيرة من 12 نقطة في الشوط الثاني من قبل فاجنر المصنف السادس ، حيث قام خافيير إزويرا بربط المباراة في 55-55 على رمية الكرة مع بقاء 12 ثانية.

كان Seahawks قد تأخر ، 47-35 ، مع بقاء أقل من سبع دقائق.

ثم قام رايلي باركر من القديس فرانسيس بطرح الملعب وتوجه نحو القوس الأيسر لخط 3 نقاط قبل أن يبقى ما يقرب من 4.7 ثانية.

اعترضت فاجنرز فيتش لقطة باركر ، والتي أثبتت أنها كرة جوية.

حتى واحد من المذيعين قال “العمل الإضافي” ، المعتقد أنه انتهى.

لكن الحكم الذي يقف بالقرب منهم فجر صافرةه ولم يتمكن فيتش من تصديق الدعوة ، ورد فعله بشكل واضح على صافرة.

ضرب باركر جميع الرميات الحرة الثلاثة قبل أن تطلق ماري البرد التي أطلق عليها سيهوكس.

“فقط اجعل اللعب الصحيح. قال باركر ، الذي تعادل مع 16 نقطة ، إن أعمل على تلك اللقطات كل يوم ، عدة مرات في اليوم ، ثم يضعني فريقي في الوضع الصحيح ، وكذلك المدربين “.

سيواجه القديس فرانسيس الآن ليو المصنف الثاني يوم السبت في الدور نصف النهائي.