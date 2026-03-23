لدينا 10 اكتشافات مفضلة من ايكيا لحلول تخزين الفناء

يمكن أن يكون الفناء أحد الأصول الضخمة، سواء كنت مستأجرًا أو مالكًا للمنزل؛ ومع ذلك، بدون حلول التخزين المناسبة، قد يتبقى لديك مساحة فوضوية أو غير منظمة بدلاً من الواحة الخارجية التي تحلم بها. الحل، بالطبع، هو العثور على موارد التخزين المناسبة التي يمكن أن تخدمك وتخدم احتياجات الفناء الخاص بك. بينما قد تفكر في أنه يتعين عليك اللجوء إلى Home Depot أو مستودع أثاث الفناء للحصول على بعض أماكن التخزين، فإن ايكيا لديها عدد هائل من حلول تخزين الفناء التي قد تكون ما تحتاجه تمامًا.
اعتمادًا على موقعك، وحجم الفناء الخاص بك، وتفضيلات الأسلوب الخاص بك، ستختلف احتياجات تخزين الفناء الخاص بك. لكن ما لا يتغير هو حاجتك إلى حلول يمكن الاعتماد عليها تساعدك على البقاء منظمًا. إن المساحة الكافية وسعة الوزن والمرونة ضد العناصر ليست سوى عدد قليل من الخصائص التي أكدناها قبل الإشارة إلى ما إذا كانت القطعة تستحق الحصول عليها. يمكن العثور على هذه الميزات في العديد من القطع من ايكيا مثل خزانة SUNDSÖ، وصندوق تخزين NÄMMARÖ، وطاولة القهوة LÅGASKÄR، والمزيد من العناصر الاقتصادية مثل سلة الغسيل المرنة TORKIS. سواء كنت تستضيف تجمعات اجتماعية بشكل روتيني وتحتاج إلى قدر كبير من التخزين أو تحتفظ بالأشياء على الجانب الأصغر والأكثر حميمية، فهناك قطعة في مجموعة حلول التخزين المفضلة لدينا من ايكيا تناسبك.
خزانة SUNDSÖ
تعتبر خزانة SUNDSÖ (119.99 دولارًا) حلاً أنيقًا للتخزين في الفناء. لقد منح العملاء هذه الخزانة الداخلية/الخارجية متوسط 4.5 نجوم، حيث ذهبت الفئات الأعلى تقييمًا إلى مظهرها وأدائها. يمكنك إضافة لون إلى مساحة الفناء الخارجي الخاص بك مع مجموعة SUNDSÖ، والاختيار بين الفحمي، والأزرق الداكن، والأبيض العاجي. يحتوي الجزء الداخلي على رفين قابلين للتعديل، حتى تتمكن من وضعهما على أي ارتفاع تحتاجه لاستيعاب احتياجات التخزين الخاصة بك. يأتي كل سطح رفوف أيضًا بحد أقصى للوزن يبلغ 55 رطلاً.
NÄMMARÖ صندوق تخزين
إذا كنت ترغب في الحصول على مقعد تخزين مناسب للميزانية لمساحتك الخارجية، فقد يكون صندوق التخزين NÄMMARÖ (125 دولارًا) هو اكتشافك المثالي. حصل حل التخزين هذا على متوسط 4.6 نجوم، حيث قدم العملاء تعليقات رائعة حول مدى سهولة تركيب هذه القطعة (وهو أمر نادر جدًا في منتجات ايكيا). بالإضافة إلى ذلك، تم الإشادة به لمظهره الجذاب، وأدائه، وجودة المنتج. إنه مصنوع من خشب السنط الطبيعي، والذي يكمل ميزات الفناء الخارجي الأخرى. يمكنك حتى استخدامه كمقعد، مما يجعله خيارًا عمليًا مضاعفًا.
طاولة قهوة LÅGASKÄR
تعتبر طاولة القهوة LÅGASKÄR (99.99 دولارًا) بمثابة حل تخزين بسيط يمكن أن يكون مثاليًا للفناء الخاص بك. شكله الدائري يجعله مناسبًا للتجمع أو سحب الكرسي لأعلى، والجزء العلوي قابل للإزالة، مما يكشف عن مساحة داخلية واسعة. استخدمها لتخزين ألعاب الأطفال أو الوسائد الخارجية أو مستلزمات البستنة أو أي شيء آخر تحتاجه في متناول اليد عندما تكون في الفناء. حصلت طاولة القهوة المزودة بمساحة تخزين عملية على متوسط 4.7 نجوم؛ يهتم العملاء بالمظهر والأداء والجودة. كما أنه سهل التنظيف بقطعة قماش مبللة فقط.
خزانة KOLBJÖRN
خزانة KOLBJÖRN (339.98 دولارًا) عبارة عن وحدة تخزين في الفناء يمكن أن تكون بمثابة أداة شاملة للعديد من احتياجات التخزين الخاصة بك. يتمتع هذا العنصر بمتوسط 4.6 نجوم، حيث تذهب أعلى الدرجات إلى مظهره. توفر هذه القطعة الأنيقة من أثاث الفناء سعة تخزينية لخزانتين. بالإضافة إلى ذلك، لديها بعض المساحة السلبية بين حيث يتم تركيب الخزانات فوق بعضها البعض. هنا يمكنك تخزين العناصر للوصول المباشر. إنه مطلي بالبودرة، مما يجعله خيارًا جيدًا للاستخدام الخارجي، لأنه لن يتضرر بسبب الرطوبة.
TORKIS سلة غسيل مرنة
تتمتع سلة الغسيل المرنة TORKIS (9.99 دولارًا) بمتوسط 4.7 نجوم من العملاء. على الرغم من أنه يتم تسويقه لحمل الملابس في جميع أنحاء المنزل، إلا أنه يعد حلاً مثاليًا للتخزين في الفناء أيضًا. إنها مصنوعة من البلاستيك المرن الذي يجعلها مريحة للحمل والمناورة حول مساحتك. بفضل سعتها الكبيرة، يمكنك ملؤها بمستلزمات البستنة – تربة التأصيص والأواني والأدوات – أو يمكنك حتى استخدامها لتخزين المناشف والألعاب المائية والوجبات الخفيفة للأطفال بجانب حمام السباحة. يأتي بأربعة ألوان نابضة بالحياة: الأزرق الفاتح والوردي والأصفر والأخضر.
وحدة رفوف LÄCKÖ
هل تجد نفسك تفتقر إلى المساحة السطحية لحمل أغراضك الخارجية؟ يمكن لوحدة الرفوف LÄCKÖ (69.99 دولارًا) أن توفر مساحة متينة لكل شيء، سواء كان ذلك حديقة أعشاب، أو زهور موسمية، أو حتى صناديق مستلزمات الاستضافة الخارجية. حصل على متوسط 4.8 نجوم من العملاء الذين أشادوا بمظهره وأدائه. تكتب العديد من المراجعات أن القطعة قوية وتساعد على ظهور مساحة الفناء بشكل أكثر تنظيماً. يبلغ الحد الأقصى للحمل لكل رف 66 رطلاً، وهو ما يجب أن يكون أكثر من كافٍ لاحتياجات التخزين الخاصة بك (أو يمكنك شراء أكثر من واحد).
وحدة رفوف KOLBJÖRN
تعد وحدة الرفوف KOLBJÖRN (130 دولارًا) بمثابة العمود الفقري بأسعار معقولة لمساحات الفناء التي تحتاج فقط إلى المزيد من أسطح التخزين. يحتوي على ثلاثة مستويات يمكنك ملؤها بالعناصر – يبلغ وزن كل رف حدًا يبلغ 66 رطلاً – والقطعة بأكملها مطلية بالمسحوق، مما يجعلها مناسبة للاستخدام الخارجي. حصل على متوسط 4.7 نجوم من العملاء الذين كتبوا أنه سهل التجميع، ويبدو رائعًا، ويعمل بشكل جيد، ويتمتع بجودة منتج عالية. إذا كنت تتخيل أنك بستاني، يمكن لوحدة الرفوف هذه أيضًا أن تكون بمثابة مقعد رائع للتأصيص، وفقًا لعدد من المراجعات.
GRILLSKÄR جزيرة مطبخ
تسعى جزيرة المطبخ GRILLSKÄR (310 دولارًا) إلى حل مشكلة نقص مساحة تخزين الفناء لديك من خلال تزويدك بسطح قوي للعمل عليه، بالإضافة إلى لوح تعليق وقضيب معلق لحمل معدات الشواء الخاصة بك. حتى إذا كنت لا تقوم بالشواء، يمكن أن تكون محطة العمل هذه بمثابة مقعد للتأصيص أو مجرد محطة تخزين في الفناء لمعدات الاستضافة الخارجية أو رذاذ الحشرات أو ألعاب الأطفال أو مستلزمات غسيل الحيوانات الأليفة. يتمتع بمتوسط 4.7 نجوم حيث يشيد العملاء في الغالب بالمظهر والجودة والأداء. إنه مقاوم للصدأ، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في الهواء الطلق.
حامل نباتات OLIVBLAD
إذا سئمت من وجود نباتاتك على درابزين سطح غير مستقر أو ازدحام مسار المشي الخاص بك، يمكن أن يوفر حامل النبات OLIVBLAD (29.99 دولارًا) بعض التخزين المخصص. إنه مصنوع من الفولاذ مع طلاء مسحوق لضمان متانته في الأماكن الخارجية. يتمتع حامل النبات هذا بمتوسط 4.6 نجوم من العملاء الذين يقولون إنه ذو حجم جميل وقوي وسهل التجميع. ويحصل على تقييمات عالية من حيث المظهر والأداء أيضًا. كما أنه يمثل سطحًا جيدًا لطاولة قهوة مؤقتة إذا كنت بحاجة إلى مساحة سطحية أكبر لاستضافة التجمعات.
VÄTTERSÖ صندوق تخزين
في بعض الأحيان يعني تخزين الفناء مجرد وجود مكان لرمي الأشياء بحيث تكون بعيدة عن الأنظار وبعيدًا عن العقل. يمكن أن يساعد صندوق التخزين VÄTTERSÖ (199.99 دولارًا) في حل هذه الحاجة من خلال غلافه المقاوم للعوامل الجوية وسحابه العلوي. لديها متوسط 4.5 نجوم من مراجعات العملاء، والتي تنص على أن القطعة مفيدة لاحتياجات التخزين الخارجية خفيفة الوزن. تتمتع بسعة وزن محدودة تبلغ 22 رطلاً، لذا فإن حل التخزين هذا هو الأفضل لأشياء مثل الوسائد بدلاً من الأشياء الثقيلة. تجدر الإشارة إلى أن هذا العنصر قد تم انتقاده بسبب صعوبة تجميعه.
المنهجيات المستخدمة
سواء كنت تبحث عن نظام خزانة تكديس، أو سلة مرنة، أو حامل نباتات قوي، فإن كل عنصر من العناصر المدرجة يهدف إلى نفس الهدف: تعزيز حلول التخزين في الفناء الخاص بك. ومع ذلك، أبعد من ذلك، كان عليهم أيضًا تلبية عدد من التوقعات من أجل الحصول على تصنيف هنا. أولاً، تم تصميم كل حل تخزين من ايكيا خصيصًا للاستخدام الخارجي، أو تم تصميمه ليكون متوافقًا مع الأماكن الداخلية أو الخارجية. ثانيًا، يجب أن يحصل كل عنصر على تقييم 4.5 نجوم على الأقل حتى يتم أخذه في الاعتبار، مع حصول العديد منها على متوسط تقييم أعلى. كما حصلت جميع حلول التخزين المضمنة على علامات عالية من العملاء في فئتي المظهر والأداء.
