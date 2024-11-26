لعبة كوينتين جونستون الكابوسية تكلف شركة Chargers غالياً في خسارة “MNF”.

لم يظهر كوينتين جونستون، الذي اختار فريق Chargers في الجولة الأولى لعام 2023، إلا في نتيجة الصندوق لجميع الأسباب الخاطئة في خسارة فريقه 30-23 في “Monday Night Football” أمام فريق Ravens.

صفر صيد، صفر ياردات، خمسة أهداف.

كان لدى جونستون ثلاث قطرات في الربع الرابع، والتي تضمنت واحدة مفتوحة على مصراعيها في المركز الثالث لأسفل والتي كان من شأنها أن تمدد القيادة مع تأخر الشواحن، 23-16.

وكان هذا الانخفاض، على وجه الخصوص، بمثابة كسر الظهر. أبعد جونستون عينيه عن الكرة في اللعب الثالث والسادس، وكان لديه ما لا يقل عن 10 ياردات للركض مع وجود مانع في المقدمة لتحقيق مكاسب هائلة محتملة.

<br />

بعد ذلك قام فريق Chargers بركل الكرة وسار فريق Ravens مباشرة إلى أسفل الملعب ليسجلوا هبوطًا مما جعل اللعبة بعيدة المنال بشكل أساسي.

أدت الخسارة إلى انخفاض لوس أنجلوس إلى 7-4 في الموسم الأول لجيم هاربو.

ثم قام جونستون أيضًا بإسقاط كرتين في الجولة التالية، حيث بدا أنه يعاني أيضًا من مشكلات ناجمة عن دوره.

قلل Harbaugh من أهمية قطرات جونستون.

وقال حربو بعد المباراة: “أعتقد أن لدينا جميعًا بعض الأشياء التي نتمنى أن نلعبها ونتدرب بشكل أفضل”. “هذا ما أشعر به. هذا هو رد فعلي.”

قورتربك جاستن هربرت كما أعطى جونستون تعهدًا بالدعم على الرغم من الأداء الضعيف.

“أعتقد أن هذا هو الجزء الصعب في اتحاد كرة القدم الأميركي. إنه صانع ألعاب. لقد قام بعمل رائع طوال العام. قال هربرت: “لا تريد أن ترى ذلك أبدًا”. “إنه مقاتل. أنت تثق به. وسأستمر في رمي الكرة له. هذا ما فعلناه هناك.

“لسوء الحظ، لم تسير الأمور في طريقنا الليلة. لكنني أعلم أنه سيكون أول من يصل إلى المبنى، وسيفعل كل شيء بالطريقة الصحيحة. إنه زميل عظيم حقًا، رجل عظيم. وسوف يذهب ليقوم ببعض المسرحيات. لا يزال أمامه الكثير من كرة القدم الجيدة”.

خطى لاعب السنة الثانية من TCU بعض الخطوات بعد موسم مبتدئ كابوس حيث كافح حتى من أجل كسر التشكيلة مع المدرب السابق براندون ستالي على رأس الفريق وتعرض أيضًا لبعض الانخفاضات المكلفة.

احتضن Harbaugh الاختيار العام رقم 21 منذ دخوله منصبه الجديد.

قال حربو في معسكر تدريب يوليو: “(جونستون) أحد أفضل اللاعبين لدينا الآن”. “(أنا) أعتقد فقط أنه حصل على موسيقى الراب السيئة … سيكون مشكلة. وقال انه سيصبح مشكلة للناس. لم أكن سوى سعيد مع كوينتين جونستون.

قام جونستون بتحميص ميشيغان باعتباره مستضعفًا كبيرًا في نصف نهائي College Football Playoff لعام 2022 عندما كان Harbaugh مدربًا لفريق Wolverines ، حيث قطع مسافة 163 ياردة وهبط في فوز TCU.

لعب جونستون في تسع مباريات هذا الموسم، وحصل على ستة هبوط ليذهب مع 354 ياردة و22 حفل استقبال هذا الموسم.