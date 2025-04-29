لعبة 5 Win vs. Pistons ستمنح Knicks First Garden Clincher منذ عام 1999

لقد تغير الكثير بالنسبة إلى نيكس في السنة التقويمية الماضية.

ارتفعت التوقعات.

خضع مكياج القائمة لارتفاع جذري.

كان هناك انتقادات لما ينبغي أن يبدو عليه هذا الفريق أو لا ينبغي أن يبدو عليه.

على الرغم من كل ذلك ، يجد فريق المدرب توم ثيبودو نفسه مرة أخرى حيث كان العامين السابقين: الدور نصف النهائي للمؤتمر الشرقي.

بعد فوزه ليلة الثلاثاء على ما سيكون من المؤكد أنه سيكون حديقة ماديسون سكوير صاخبة ، وسوف يتقدم نيكس في مرحلة ما بعد الموسم للموسم الثالث على التوالي ومن المحتمل أن يحصل على صدع في البطل المدافع.

قبل وصول Thibodeau و Jalen Brunson ، لم يحدث ذلك منذ 1998-2000.

خلال هذا الامتداد ، كانت نهائيات المؤتمر الشرقي لعام 1999 ضد بيسرز أيضًا آخر مرة قام فيها Knicks بسلسلة مباراة فاصلة على أرضية الحديقة.

لقد أتيحت لهم الفرصة للقيام بذلك قبل عام ، لكنهم فجروا في وقت متأخر من 76 عامًا وانتهى بهم الأمر في إغلاقه على الطريق في فيلادلفيا.

إذا كانت الألعاب الأربع الأولى من هذه السلسلة الرائعة هي أي مؤشر ، فلن يكون إغلاق المكابس سهلاً.

يمكن أن تصل ديترويت بسهولة 3-1 بدلاً من هذا الهامش.

كانت كل مسابقة على استعداد للاستيلاء على الربع الأخير ، وكان فريق Knicks هو الفريق الأفضل في كل مرة ، حتى في خسارة اللعبة 2.

إجمالاً ، فقد تفوقوا على ديترويت بمقدار 21 نقطة في المقطع النهائي ، وتفوق برونسون على نجم بيستونز الشاب كادي كننغهام.

لم يكن ذلك واضحًا أكثر مما كان عليه في اللعبة 4 ، عندما هز برونسون إصابة في الكاحل اليمنى ليحقق 15 نقطة في الربع الرابع بينما تلاشى كننغهام في وقت الأزمة.

وقال ميكال بريدجز عن قائد نيكس: “سيأخذنا إلى الأرض الموعودة”. “في نهاية المباراة وهذا الربع الرابع ، سيصنع تلك اللقطات ، ويقوم بتشغيل مسرحيات كبيرة. فقط من كان دائمًا”.

من المفارقات أن هذه السلسلة قد لعبت ، حيث احتشد نيكس من عجز كبير في الربع الرابع في اثنين من انتصاراتهم ، ورفعوا من تجمعات بيستونز الغاضبة في الآخر.

كان هناك الكثير من الكلام طوال الموسم حول ما كان يغيب عنه نيكس ، وأنهم فقدوا الكثير من الحصباء والمثابرة والصلابة في غير موسمهم عندما أحضروا بريدجز وكرل أنثوني تاونز وفقدان أشعيا هارتنشتاين وجوليوس راندل ودونتي ديفنسنزو.

لكنهم أظهروا الكثير من الثبات في القابض ضد ديترويت.

بقدر ما كان فريق العام الماضي رومانسيًا بسبب مرونته ، لم يخرجوا من الجولة الثانية.

يمكن لهذا الفريق الوصول إلى هذه النقطة بفوز واحد آخر.

وقال ثيبودو: “إن الصلابة العقلية بالنسبة لي هي الاعتقاد بأنه يمكنك دائمًا القيام بالأشياء بشكل أفضل. أعرف أن لدينا فريقًا صعبًا عقلياً ونفهم أنه جزء كبير من الفوز”. “أعتقد أنه عندما تنظر إلى التصفيات في كثير من الأحيان ، فأنت ترى أن هناك الكثير من ألعاب المهمة الواحدة ، ولا تعرف ما هو الفرق.

“لهذا السبب لا يهم كل حيازة ويجب أن تقاتل من أجل الفوز بكل حيازة. وهكذا ، تتوقف زوجين متتاليين وتتمكن من لعب الصخب. والشيء التالي الذي تعرفه أنت في متناول اليد. يجب أن يكون لديك الاعتقاد والصلابة ، لكنني أعتقد أيضًا أن الانضباط يجب أن يكون أولوية للجميع.”