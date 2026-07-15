لعبة All-Star 2026 تسلط الضوء فقط على مشاكل MLB

فقط تذكر هذا. فقط تذكر أنه إذا وصل موسم يانكيز إلى شهر أكتوبر وبدأ كام شليتلر المباراة الأولى أو الثانية من بطولة العالم، فإن قراره هذا الأسبوع بعدم المشاركة في مباراة كل النجوم كان يستحق ذلك. فقط تذكر أنه إذا بدأ أكثر من 30 مرة، وألقى حوالي 180 جولة، وفاز بجائزة Cy Young، والأهم من ذلك، أنه وصل إلى التصفيات سليمًا، كان هذا هو الخيار الصحيح.

من المؤكد أنه كان من المؤسف بالنسبة لمشهد البيسبول المحلي أن ثاني أفضل لاعب يتمتع بصحة جيدة بين فريقي مدينة نيويورك لم يلعب ليلة الثلاثاء في بطولة منتصف الصيف الكلاسيكية.

من المؤكد أن اضطرار شليتلر إلى مواجهة ماكس مونسي وأوزي ألبيز وبراندون مارش (ليس بالضبط روث وجيريج وفوكس، ولكن لا يزال) كان سيقدم بعض الصدمة للمباراة إذا ألقى الشوط الثاني. يتمتع شليتلر بالشخصية والترسانة الكهربائية للقيام بذلك أثناء وجوده على أي تلة، ناهيك عن إحدى المراحل البارزة. ولكن سيتم نسيان كل هذا – حتى القرار الذي اتخذه مدير بلو جايز جون شنايدر بتجاهل شليتلر وبدء ديلان سيز – إذا وصل شليتلر إلى خط النهاية دون قضاء فترة في قائمة المصابين، وإذا كانت دعوته بعدم مقاطعة تعافيه بين البداية تحافظ على صحته.

لكن كل هذا يرتبط بقضية أكبر تواجه هذه الرياضة. في الآونة الأخيرة، يبدو أن دوري البيسبول الرئيسي (MLB) لا يستطيع الخروج من طريقه الخاص، مع إضافة لعبة كل النجوم ذات القوة الكهربائية المنخفضة إلى زوال الشبكات الرياضية الإقليمية، وفجوة واسعة في الإنفاق بين الفرق والتهديد الذي يلوح في الأفق بالتوقف عن العمل.