لعبة Panthers vs. Hurricanes Game 4 التنبؤ: NHL أفضل الرهانات ، يختار

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تعتمد إعصار كارولينا على الشراء الكامل من كل لاعب على الجليد.

إن نجاحهم مبني على كونه لا هوادة فيه وتطبيق ضغط مستمر ، ولكن يمكن أن يأتي بسرعة إذا تم التخلص من إيقاعهم.

إذا تباطأ جزء من لعبة كارولينا ، فإن العملية بأكملها تنهار.

هذا بالضبط ما حدث في نهائيات المؤتمر الشرقي ضد فلوريدا بانثرز.

لا يقتصر الأمر على انخفاض الأعاصير 3-0 في أفضل سلسلة من سبعة ، بل لم تكن قريبة. تفوقت فلوريدا على كارولينا 16-4 ، وسجلت القطط خمسة أهداف على الأقل في جميع المسابقات الثلاثة.

بالنسبة للسياق ، سمحت العصي إلى 18 هدفًا فقط في 10 مباريات ضد الشياطين والعواصم في وقت سابق من مرحلة ما بعد الموسم.

إذا كان هذا يبدو مألوفًا ، فذلك لأننا رأينا هذا الفيلم من قبل.

في كل ربيع ، يبدو أن الأعاصير تبدو وكأنها رواد العالم خلال الجولات المبكرة من التصفيات ، ولكن بمجرد أن تحتاج إلى تصعيد في فئة الوزن ، فإنها تطوي.

ذلك لأن الأعاصير لها عيب مميت. أكثر من أي فريق آخر ، فهي تعتمد على المباراة. تم تصميمهم لتفوق المعارضين من خلال نهج الموت كل ألف ورقة ، ولكن هذا لا يعمل عندما تكون مطالباً بالفوز بأربع من سبع مباريات ضد الطاغوت مثل الفهود.

ولعل الجزء الأكثر إثارة للاشتعالات للأعاصير هو أنها تنظر خارج الإجابات. يقوم المدربون والفرق بإجراء تعديلات في جميع أنحاء سلسلة من أفضل سبعة ، ولكن يبدو أن الفهود بمثابة لغز لا يمكن الإجابة عليه للأعاصير.

ما الذي يمكن أن يفعله المدرب الرئيسي رود بريندامور لإعادة فريقه إلى هذه السلسلة؟

بدأ سقوط كارولينا مباشرة من البوابات في اللعبة 1 ، عندما كان من الواضح أن فريدريك أندرسن خرج من الغليان في المرمى.

بعد وضع أرقام رائعة في الجولتين الأوليين ، كان أندرسن يسبح في تجعده في رايزر الستار. لم يكن أفضل في اللعبة 2 وكان مقعد للعبة 3.

القرار لم يؤتي ثماره. أقر بيوتر كوشيتكوف ستة أهداف في بدايته الأولى للمسلسل ، وفشل في توفير الشرارة التي كان يبحث عنها بريندامور من نائبه.

الآن ، من المحتمل أن يعود Brind’amour إلى Andersen لـ Game 4 ، مما يدل على أنه لا يوجد حل بسيط للمشاكل التي تواجهها كارولينا مع الفهود.

لا تملك العصي المهارة أو العمق أو الأهداف لمواكبة القطط.

قد يكون من المغري دعم كارولينا في اللعبة 4. الأعاصير هي حفنة تعمل بجد لن تتخلى عن 0-3 (تذكر أنها اقتربتوا من إجبار اللعبة 7 ضد رينجرز من هذا العجز قبل عام) ، لكن هذا لا يكفي ضد فلوريدا.

ليس فقط الفهود لا هوادة فيه وجسدية مثل الأعاصير ، ولكن لديهم المزيد من المواهب وتحديد الأهداف أفضل بكثير من العصي.

الرهان على NHL؟

سيكون هذا سعرًا مثيرًا للاهتمام للمراقبة مع اقترابنا من إسقاط Puck ليلة الاثنين ، لكن الفهود هم المسرحية ، وأحبهم الفوز بأهداف متعددة.

توصية: الفهود -1.5 (+135 ، Betrivers)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.