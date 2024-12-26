لعب جوش هارت دوره في نيكس بشكل مثالي ضد توتنهام

كتب أحد مشجعي نيكس على X إلى جوش هارت في وقت سابق من الأسبوع أنه لن ينشر مرة أخرى حتى يسجل حارس نيكس 30 نقطة.

أجاب هارت: “هذه ليست وظيفتي يا أخي. نراكم على الجانب الآخر.”

وأضاف قبضة مشدودة ورموز تعبيرية تضحك.

كان هارت على حق. وظيفته ليست تسجيل الكثير من النقاط.

إنها للمساعدة في إنهاء المباراة، كما فعل في عيد الميلاد.

سيطر هارت على الكرتين المرتدتين الهجوميتين في آخر 17.1 ثانية ليتغلب على توتنهام ويقود نيكس للفوز الصعب 117-114 على ملعب جاردن يوم الأربعاء.

ليس عليك أن تسجل الأهداف لتكون الأقرب انظر إلى جوش هارت pic.twitter.com/WnKD2Sgrd8 – نيويورك لكرة السلة (@NBA_NewYork) 25 ديسمبر 2024

قال هارت ضاحكًا وهو يتذكر التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي: “المسرحيات بهذه الطريقة، هذه هي وظيفتي”.

لقد كان أداء الجهد الشامل النموذجي من هارت.

في 38 دقيقة، فعل القليل من كل شيء: 12 نقطة، 12 كرة مرتدة، ست تمريرات حاسمة وسرقتين.

لقد سدد 4 مقابل 8 من الملعب، بما في ذلك رمية ثلاثية كبيرة خلال مباراة نيكس التي تحولت 23-9 في الربع الرابع.

جاءت أكبر مساهمته في الاستحواذ النهائي.

وتقدم نيكس بفارق ثلاث نقاط. حصل هارت على كرة مرتدة من إهدار جالين برونسون قبل 17.1 ثانية من نهاية المباراة.

ومع ذلك، كان لدى توتنهام فرصة للحصول على فرصة أخرى حتى لو تمكنوا من التوقف مرة أخرى.

ولكن كان هناك هارت مرة أخرى بعد أن أضاع OG Anunoby مؤشرًا ثلاثيًا.

نفدت الساعة.

يتذكر هارت: “فقط اذهب إلى هناك وحاول القيام بمسرحية”. “هذا الاستحواذ هو تعريف وظيفتي وسبب وجودي هنا: لتوليد تلك الطاقة، بذل جهد إضافي.”

يستمتع هارت بموسم قوي آخر يقوم بالأشياء الصغيرة.

يبلغ متوسطه 14.0 نقطة و8.0 متابعات و5.4 تمريرات حاسمة.

في عيد الميلاد، كان أقرب إلى نيكس بفضل نشاطه.

“فقط محرك يا رجل. قال كارل أنتوني تاونز: “إنه نشيط دائمًا، وهذا النشاط يسمح له بالحصول على بعض الكرات المرتدة الجيدة حقًا”. “الصراخ لجوش. يا رجل، هذه كرات مرتدة كبيرة.