لغة جسد جي دي فانس وتيم فالز في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024 جعلت الجميع يقولون نفس الشيء

كانت المناظرتان الرئاسيتان لعام 2024 – الأولى بين الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس جو بايدن، والثانية بين ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس – ذات أهمية سياسية كبيرة. كان أداء بايدن كارثيا للغاية لدرجة أن كبار الديمقراطيين بدأوا يطالبونه بالانسحاب من السباق وسط معدلات تأييد سيئة، وقد فعل ذلك أخيرا في 21 يوليو/تموز. وظهرت نائبة الرئيس هاريس كمرشحة ديمقراطية بديلة وحققت تقدما في استطلاعات الرأي التي أغلقت. الفجوة بينها وبين خصمها. جرت أول مناظرة رئاسية بين هاريس وترامب – ومن غير المرجح أن تكون هناك مناظرة أخرى – في 10 سبتمبر. وفي الأيام التي تلت ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي أن كامالا حققت تقدمًا ضئيلًا على ترامب.
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اليوم، أصبح السباق على المكتب البيضاوي متقاربا، حيث يتطلع كل من الديمقراطيين والجمهوريين إلى تحقيق انتصارات حاسمة للمساعدة في تحريك الأمور لصالحهم. في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، اتجهت أعداد كبيرة من الناخبين الأمريكيين نحو مناظرة نائب الرئيس بين مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جيه دي فانس، وحاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز الذي اختاره هاريس. ومع ذلك، كان الحدث مخيبًا للكثيرين، حيث وصفه كاتب العمود في صحيفة الغارديان، مصطفى بيومي، بأنه “مواجهة مدنية في الغالب دون فائز ساحق”. وفي ظل غياب الخطوط القاتلة، تعمق كل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمحللين لمعرفة ما تقوله لغة جسد الرجلين عن توازن القوى. ووفقا لمعظم الناس، قضى فانس ليلة أفضل.
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كان فالز يفتقر إلى ثقته السابقة
دخل تيم فالز سباق منصب نائب الرئيس في لحظة حماسة كبيرة للديمقراطيين. وكانت مرشحتهم الرئاسية، كامالا هاريس، لا تزال تركب موجة من التقدير. لقد شعر الناس بالارتياح عند ظهور مرشح يبدو أن لديه فرصة للتغلب على دونالد ترامب وتولي المكتب البيضاوي. كما رأينا على موقع يوتيوب، تم كشف النقاب عن فالز أمام جمهور مبتهج من الآلاف في فيلادلفيا في 6 أغسطس، حيث أدان “أجندة جي دي فانس الخطيرة والمتخلفة” وقال إنه “لا يطيق الانتظار لمناقشة الرجل”.
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ولكن بعد اختياره نائباً لهاريس، اعترف والز لنائب الرئيس بأنه كان ضعيفاً في المناظرات. وبحلول موعد مناظرة نائب الرئيس في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، لجأ الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى أن ثقته السابقة قد تخلت عنه على ما يبدو. في مقال لـ The Conversation، قال خبير لغة الجسد باتريك ستيوارت إن فالز حاول تهدئة أعصابه من خلال “ابتسامة المكافأة”، التي تنظم المشاعر السلبية، مثل شكوكه بشأن قدراته في المناظرة. مع ذلك، بدا فالز متوترًا من السؤال الافتتاحي حول الحرب في الشرق الأوسط.
يمكن القول، في إحدى المرات، ظهر فالز على أنه غير أمين. وعندما ضغطت عليه الوسيطة مارغريت برينان بشأن ادعاء كاذب قدمه بشأن وجوده في هونغ كونغ في عام 1989، احمر خجلاً بشكل واضح عندما اعترف بأنه “أخطأ في الكلام”. ومع ذلك، أشار ستيوارت إلى أنه على الرغم من أن فالز قد يكون قد تم القبض عليه وهو يقول كذبًا، إلا أن احمرار الوجه بشكل لا إرادي قد يكون له في الواقع تأثير في جعله يبدو أكثر صدقًا وصدقًا أمام الجماهير.
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بدا JD Vance سلسًا وثابتًا
على الرغم من أن جي دي فانس قد حقق الكثير على الرغم من نشأته المروعة، وهو مرشح شعبي بين الكثير من قاعدة MAGA التابعة لدونالد ترامب، إلا أنه لم يكن يتمتع بحملة نائب الرئيس سهلة حتى الآن. لقد أثبت خط الهجوم الذي طرحه الديمقراطيون – بأن الجمهوريين، وفانس على وجه الخصوص، “غريبون” – فعاليته كرسائل فيروسية. وقد شوهت صورته أيضًا بسبب شائعة غامضة مفادها أنه قام بعمل جنسي على الأريكة وبسبب خطأه في السخرية من “سيدات القطط اللاتي ليس لديهن أطفال” ، الأمر الذي أثار غضب نجم البوب تايلور سويفت. في بعض الأحيان، كان حتى الجمهوريون يشعرون بالقلق من أن اسم فانس على تذكرة ترامب يمكن أن يضر الحملة أكثر مما ينفعها.
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لكن أداء فانس في مناظرة نائب الرئيس حظي بقدر معين من الثناء، حتى مع اعتراف صحيفة الغارديان ذات الميول اليسارية بأن المرشح من ولاية أوهايو كان له اليد العليا. كتب المحلل بن ديفيس، الذي أعرب عن أسفه لأن هدوء فانس سمح له بالترويج للسياسات المتطرفة بطريقة جعلتها “تبدو معتدلة ومعقولة تقريبًا”: “كان فانس ذكيًا، وإن كان ذكيًا، وأظهر خلفيته كمناظر ومحامي”.
في مقالته الخاصة بالمحادثة، أشار باتريك ستيوارت إلى أن فانس كان أقل تعبيرًا إلى حد كبير وبدا هادئًا طوال الوقت، ولم يبدي سوى القليل من التوتر ويبدو أنه الأكثر استقرارًا بين الرجلين. وشدد ستيوارت على أنه في المرات القليلة التي كان فيها فانس معبرًا، كان يبتسم، في إشارة إلى أنه “مسرور بنفسه” من أدائه. ومع ذلك، ادعى ستيوارت أيضًا أن هذا النقص في التعبير قد يمنع الناخبين من التواصل معه كشخصية عامة.
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