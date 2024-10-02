لغة جسد جي دي فانس وتيم فالز في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024 جعلت الجميع يقولون نفس الشيء

دخل تيم فالز سباق منصب نائب الرئيس في لحظة حماسة كبيرة للديمقراطيين. وكانت مرشحتهم الرئاسية، كامالا هاريس، لا تزال تركب موجة من التقدير. لقد شعر الناس بالارتياح عند ظهور مرشح يبدو أن لديه فرصة للتغلب على دونالد ترامب وتولي المكتب البيضاوي. كما رأينا على موقع يوتيوب، تم كشف النقاب عن فالز أمام جمهور مبتهج من الآلاف في فيلادلفيا في 6 أغسطس، حيث أدان “أجندة جي دي فانس الخطيرة والمتخلفة” وقال إنه “لا يطيق الانتظار لمناقشة الرجل”.

إعلان

ولكن بعد اختياره نائباً لهاريس، اعترف والز لنائب الرئيس بأنه كان ضعيفاً في المناظرات. وبحلول موعد مناظرة نائب الرئيس في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، لجأ الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى أن ثقته السابقة قد تخلت عنه على ما يبدو. في مقال لـ The Conversation، قال خبير لغة الجسد باتريك ستيوارت إن فالز حاول تهدئة أعصابه من خلال “ابتسامة المكافأة”، التي تنظم المشاعر السلبية، مثل شكوكه بشأن قدراته في المناظرة. مع ذلك، بدا فالز متوترًا من السؤال الافتتاحي حول الحرب في الشرق الأوسط.

يمكن القول، في إحدى المرات، ظهر فالز على أنه غير أمين. وعندما ضغطت عليه الوسيطة مارغريت برينان بشأن ادعاء كاذب قدمه بشأن وجوده في هونغ كونغ في عام 1989، احمر خجلاً بشكل واضح عندما اعترف بأنه “أخطأ في الكلام”. ومع ذلك، أشار ستيوارت إلى أنه على الرغم من أن فالز قد يكون قد تم القبض عليه وهو يقول كذبًا، إلا أن احمرار الوجه بشكل لا إرادي قد يكون له في الواقع تأثير في جعله يبدو أكثر صدقًا وصدقًا أمام الجماهير.

إعلان