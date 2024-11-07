لغة جسد كامالا هاريس أثناء خطاب التنازل تقول كل شيء

في 5 نوفمبر 2024، صوت الأمريكيون للرئيس دونالد ترامب لدخول البيت الأبيض للمرة الثانية. في وقت كتابة هذا التقرير، حصل ترامب على 294 صوتًا انتخابيًا مقابل 223 صوتًا لكامالا هاريس، مما جعله يتجاوز عتبة 270 صوتًا للفوز ويجعله الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. وسيؤدي الرئيس المنتخب ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير 2025 في الموعد المعتاد بالطريقة المعتادة.

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وبينما يسود الابتهاج معسكر ترامب وبين أنصاره، فإن العكس هو الصحيح تماما بالنسبة لأولئك الذين دعموا نائبة الرئيس كامالا هاريس. ألقت خطاب التنازل يوم الأربعاء 6 نوفمبر مرتدية بدلة برقوقية داكنة وألقت خطابًا يشبه في الوقت نفسه مشاعر مؤيديها ويقدم لهم التشجيع. “قلبي ممتلئ اليوم، مليئ بالامتنان للثقة التي وضعتموها فيّ، ومليء بالحب لبلدنا، ومليء بالعزيمة.. إن نور الوعد الأمريكي سوف يظل ساطعًا دائمًا طالما أننا لم نستسلم أبدًا وقالت في كلمتها التي استمرت حوالي 13 دقيقة: “طالما أننا نواصل القتال”.

بدت هذه الكلمات وكأنها مستقيلة، ولكنها مليئة بالأمل. كان من الواضح أيضًا للمشاهد العادي أن هاريس بدا حزينًا بعض الشيء. في هذا الصدد، تحدثت خبيرة لغة الجسد ومحللة السلوك تريسي براون حصريًا إلى جرونج وقالت إن لغة جسد هاريس تتطابق مع كلماتها – لقد نضحت بمزيج من “الحزن” و “الأمل”.

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