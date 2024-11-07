لغة جسد كامالا هاريس أثناء خطاب التنازل تقول كل شيء

في 5 نوفمبر 2024، صوت الأمريكيون للرئيس دونالد ترامب لدخول البيت الأبيض للمرة الثانية. في وقت كتابة هذا التقرير، حصل ترامب على 294 صوتًا انتخابيًا مقابل 223 صوتًا لكامالا هاريس، مما جعله يتجاوز عتبة 270 صوتًا للفوز ويجعله الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. وسيؤدي الرئيس المنتخب ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير 2025 في الموعد المعتاد بالطريقة المعتادة.
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وبينما يسود الابتهاج معسكر ترامب وبين أنصاره، فإن العكس هو الصحيح تماما بالنسبة لأولئك الذين دعموا نائبة الرئيس كامالا هاريس. ألقت خطاب التنازل يوم الأربعاء 6 نوفمبر مرتدية بدلة برقوقية داكنة وألقت خطابًا يشبه في الوقت نفسه مشاعر مؤيديها ويقدم لهم التشجيع. “قلبي ممتلئ اليوم، مليئ بالامتنان للثقة التي وضعتموها فيّ، ومليء بالحب لبلدنا، ومليء بالعزيمة.. إن نور الوعد الأمريكي سوف يظل ساطعًا دائمًا طالما أننا لم نستسلم أبدًا وقالت في كلمتها التي استمرت حوالي 13 دقيقة: “طالما أننا نواصل القتال”.
بدت هذه الكلمات وكأنها مستقيلة، ولكنها مليئة بالأمل. كان من الواضح أيضًا للمشاهد العادي أن هاريس بدا حزينًا بعض الشيء. في هذا الصدد، تحدثت خبيرة لغة الجسد ومحللة السلوك تريسي براون حصريًا إلى جرونج وقالت إن لغة جسد هاريس تتطابق مع كلماتها – لقد نضحت بمزيج من “الحزن” و “الأمل”.
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كانت لغة جسدها تنضح بالحزن والأمل
وفقا لتريسي براون، أظهرت لغة جسد نائبة الرئيس كامالا هاريس كل ما تتوقعه واقعيًا عندما تخسر محاولتها للرئاسة. أشارت براون إلى لحظات محددة خلال خطاب هاريس حيث أوضحت إيماءات نائب الرئيس ورباطة جأش الوجه وحركاته وما إلى ذلك ما كانت تشعر به بما يتجاوز الكلمات.
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بالنظر إلى سطر “نور الوعد الأمريكي” المذكور أعلاه من خطاب هاريس، قالت براون إن صوتها تردد بطريقة “تسرب الحزن”. وقال براون إن هذا “يكاد يكون من المستحيل تزييفه”. وأشارت إلى أن هذه الجعبة ظهرت أيضاً عندما ذكر هاريس الديمقراطية. يمكنك سماع ذلك عندما تحدثت عن كون التداول السلمي للسلطة عنصرًا حاسمًا في نظام الحكم هذا – على عكس النظام الملكي أو الاستبداد.
أما عن الأمل الواضح في لغة جسد هاريس، فقد أشار براون إلى أنه في إحدى اللحظات، رفعت هاريس يدها في “وضعية الصلاة” ثم وضعت يديها تحت ذقنها. هناك نقطة في وقت مبكر من خطاب نائب الرئيس حيث وضعت يديها على بعضهما البعض. وقالت في ذلك الوقت: “أعلم أن الناس يشعرون ويختبرون مجموعة من المشاعر في الوقت الحالي، وأنا أفهم ذلك”. “لكن علينا أن نقبل نتائج هذه الانتخابات.” كما أنها شبكت يديها في لفتة صلاة تشبه القبضة في نهاية حديثها عندما استشهدت بتشبيه شائع بين النجم والظلام: “فقط عندما يكون الظلام كافيًا يمكنك رؤية النجوم”.
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كما أبدت هاريس غضبها خلال خطابها
هناك شعور آخر قالت خبيرة لغة الجسد ومحللة السلوك ترايسي براون إن كامالا هاريس أظهرته خلال خطاب التنازل الذي ألقته: الغضب. ليس من الواضح ما هي النقطة التي يتحدث عنها براون، ولكن كانت هناك بضع لحظات أصبح فيها صوت هاريس أكثر صعوبة بعض الشيء، وعقدت جبينها في شيء يقترب من الغضب. قالت براون إنها لم تر هاريس يظهر هذا النوع من المشاعر من قبل، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى ضخامة خسارة الانتخابات الرئاسية. وتأتي مثل هذه المشاعر أيضاً بعد أقل من ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي في شهر أغسطس/آب، وهو الحدث الذي كان حافلاً بمبادئ “الفرح” التي تتعارض تماماً مع مشاعر الحاضر.
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عند النظر إلى خطاب هاريس، أظهر صوتها ووجهها الغضب عندما قالت إنها لن “تتخلى أبدًا عن النضال” من أجل أمريكا حيث تتمتع النساء “بالحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بأجسادهن ولا تطلب من حكومتهن ما يجب عليهن فعله”. يفعل.” كما ظهر وجه هاريس القاسي إلى حد ما وصوته الغاضب مرة أخرى عندما تحدثت عن حماية الأطفال في المدارس من العنف المسلح. وقالت: “إن النضال من أجل بلادنا يستحق العناء دائمًا”.
بغض النظر عن حزنها وغضبها، أنهت هاريس خطاب تنازلها بالعودة إلى تشبيه النجم والضوء المفعم بالأمل. وحثت المستمعين على السماح للأمل “بملء السماء بنور مليار نجم لامع ورائع”. وقالت في ختام كلمتها: “النور، نور التفاؤل، نور الإيمان، الحقيقة والخدمة”.
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