لقد أثبت تايلر ماتزيك في يانكيز أنه لا يمكن التغلب عليه

تامبا-كان جيريت كول يستعد لموسم ، ورمي الثيران في جامعة كاليفورنيا في إيرفين ، عندما أضاف الكشافة المهنية إلى دفتر الأستاذ.

كان كول قد عرف تايلر ماتزيك لفترة طويلة. أحضر الاسم ويلاحظ كول أن ماتزيك قد ضربه مرتين في المدرسة الثانوية في شباب مقاطعة أورانج المشترك. الآن ، لاحظ الحياة على ملاعب Matzek ، ودمج أحد أعمدة جديدة من اثنين من الدردشة ، وكان يعلم أن Yankees يرغب في إضافة مسكن اليساري.

لذلك سأل يانكيز آس ماتزيك عما إذا كان يمكن أن يوصي به لليانكيز. بالتأكيد ، لماذا لا ، ماتزيك. وبدأت هذه السلسلة: كتب كول رسالة نصية برايان كاشمان لتهوية ما كان يراه وأرسله على طول مقطع فيديو عن Matzek الذي تم توزيعه على جميع الأشخاص المناسبين في المنظمة ، مما أدى توقيع عقد دوري صغير.

الآن ، دعنا نناقش الجبل للتسلق: قام ماتزيك بإجراء عملية جراحية تومي جون في أكتوبر 2022 ، وغاب عن موسم 2023 ، وحصل على 9.90 عصرًا في 11 مباراة مع The Braves العام الماضي ، وذهب إلى IL بسبب التهاب الكوع وتم تداوله بشكل أساسي موازنة لسان فرانسيسكو للحصول على لوك جاكسون وجورج سولير إلى أتلانتا. لم يسبق له مثيل في العمالقة ، ثم لم يسبق له مثيل في الشجعان عندما أعادوه بعد أن أطلق سراحه من قبل سان فرانسيسكو.