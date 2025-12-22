لقد أخذ آرون جلين الإيجابي من أول ظهور للمنسق الدفاعي لكريس هاريس

نيو أورليانز – على الرغم من الخسارة 29-6 أمام القديسين يوم الأحد في سوبردوم، أشاد مدرب فريق جيتس الصاعد آرون جلين بكريس هاريس، منسقه الدفاعي المعين حديثًا.

طرد جلين ستيف ويلكس يوم الاثنين ورفع مستوى هاريس الذي كان يدعو المسرحيات لأول مرة. وكانت المباراة 9-6 لنيو أورليانز في الشوط الأول قبل أن يفلت من جيتس في الشوط الثاني.

قال جلين: “اعتقدت أن كريس قام بعمل جيد حقًا في تسمية هذه اللعبة الأولى”. “اعتقدت أنه كان صبورًا. لم يكن منهكًا على الإطلاق، وقد قام هذا الفريق (القديسين) بالكثير من الإيقاع السريع (بدون تجمع). لذا، فقد أعطاني ذلك حقًا فرصة لتقييم كيف كان لديه مكالمات في رأسه أثناء اللعب التالي. أنا فخور بالطريقة التي كان يعمل بها.”

بدأ دفاع Jets المباراة بقوة ، حيث أجبر السلامة الصاعد Malachi Moore على الارتباك على Taysom Hill في المسرحية الثانية من المشاجرة.

كانت هذه هي الوجبات الثالثة فقط التي يقدمها دفاع Jets طوال الموسم.

أدنى مستوى قياسي في اتحاد كرة القدم الأميركي لموسم واحد هو سبعة، من قبل 49ers في عام 2017.

نظرًا لأن موسم الطائرات كان على ما هو عليه الآن، وهو أمر كئيب، فقد كان افتقارهم إلى الاعتراضات موضوعًا كل أسبوع.

على الرغم من حقيقة أن القديسين ألقوا الكرة 50 مرة يوم الأحد، إلا أن Jets ما زالوا يفشلون في الحصول على INT.

لذا فهم الآن يمتلكون الرقم القياسي لاتحاد كرة القدم الأميركي لمعظم الألعاب المتتالية دون اختيار عند 15 والعد مستمر.

تم تعادل Jets مع فريق 2024-25 49ers، الذي خاض 14 مباراة بدون INT.

“أنا أكره حقيقة أننا لم نحصل على اعتراض، ولكن الشيء هو أننا حصلنا على دوران، وبعد ذلك حصلنا على توقف رابع لأسفل،” قال جلين بعد المباراة. “أريد الاعتراضات تمامًا مثل أي شخص آخر، ولكن إذا تمكنا من الحصول على دوران، فهذا كل ما يهمني”.

قال Jets LB Quincy Williams عندما سُئل عن خط INT: “نقول دائمًا أنهم يأتون في مجموعات.”

حسنًا، تنفد ألعاب الطائرات قبل أن تأتي المجموعات.

يواصل Jets RB Breece Hall مسيرته الشاقة نحو 1000 ياردة لهذا الموسم، وهو ما لم يصل إليه مطلقًا في حياته المهنية.

ركض Hall لمسافة 54 ياردة على 16 عربة يوم الأحد ولديه الآن 954 ياردة لهذا الموسم، ويحتاج إلى 46 ياردة في المباراتين التاليتين للوصول إلى هذا الإنجاز.

على الرغم من ذلك، اندفع هول لمسافة 188 ياردة فقط في 61 حملًا في آخر أربع مباريات.

لقد كان يسير بسرعة 1200 ياردة قبل آخر أربع مباريات.

قال هول بعد المباراة، مستشهداً بركلات الترجيح السبعة التي نفذها الفريق على أنها أعاقت تقدمهم: “أشعر أننا كنا فعالين بشكل لائق في أغلب فترات المباراة. أشعر وكأننا حصلنا على ما أردناه في الأغلب”.

إصابة جيتس الوحيدة في المباراة جاءت لـ دي تي جاي توفيلي، الذي غادر بإصابة في قدمه في الشوط الأول ولم يعد. بعد فوزه بأول ثلاث مباريات له في الموسم، خسر جلين أول تحدي له بالعلم الأحمر في الشوط الثاني بسبب خطأ واضح من قبل Saints WR كريس أولاف. … كان لدى Jets ثلاثة أكياس – من LB Jamien Sherwood، الذي كان لديه أيضًا 11 تدخلًا، واثنين من التدخلات للخسائر وضربة QB، DT Jowon Briggs وWill McDonald IV. … كان من بين الطائرات غير النشطة QB Justin Fields، الذي لا يزال يعاني من ألم في الركبة، ورقم 1 TE Mason Taylor (الرقبة)، وLB Kiko Mauigoa (الرقبة) وDLs Mazi Smith وPayton Page وEric Watts… CB Tre Brown، الذي ارتكب العقوبة القاتلة على فرق خاصة الأسبوع الماضي والتي ألغت عودة Isaiah Williams لـ TD، كان في القائمة النشطة.