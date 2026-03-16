لقد “أخطأ” سانت جون من قبل لجنة بطولة NCAA

آدم شين غير مصدق بشأن تصنيف سانت جون في شريحة جنون مارس 2026.

في أحدث حلقة من برنامج “Schein Time” التابع لـ Post’s Sports يوم الاثنين، انتقد Schein لجنة اختيار بطولة NCAA لمنح سانت جون المصنف رقم 5 يوم الأحد.

وقال شين: “لقد تعرضت سانت جون للسرقة، وأفسدت سانت جون. وكان هذا محرجاً. وكان هذا غير مقبول. وهذا، ببساطة، لا يمكن أن يحدث”.

سقط سانت جون إلى المصنف رقم 5 على الرغم من تفكيك UConn في بطولة Big East Tournament يوم السبت في MSG. فاز فريق Johnnies بنتيجة 72-52، مدعومًا بـ 18 نقطة لكل من أفضل لاعب في الشرق الأوسط زوبي إيجيوفور وبرايس هوبكنز.

كما كان هذا بمثابة فوزهم الثاني على كلاب الهاسكي هذا الموسم. لكن يبدو أن الفوز لم يفعل شيئًا بالنسبة لتصنيف البطولة.

قال شين: “كان سانت جون بمثابة قفل ليكون 4 (بذرة)”. “لم يفزوا ببطولة Big East فحسب، بل دمروا فريق UConn الرائع. لم يكن هذا مجرد نوع من الخافق الجرس ولحظة مشرقة وسندريلا. لقد كان هذا بمثابة ركل الحمار.

“إذا كانت UConn ستفوز، لكانت UConn قد حصلت على المصنف الأول. ليس هناك شك في ذلك. فكيف لا تكافئ سانت جون على فوزه على UConn؟” وأضاف.

وبدلاً من ذلك، يضطر سانت جون للتوجه إلى سان دييغو لمواجهة المصنف رقم 12 شمال أيوا في الجولة الأولى يوم الجمعة.

إذا فاز آل جوني، فسيكون طريقهم بمثابة حقل ألغام.

من المحتمل أن يحتاجوا إلى التغلب على المصنف رقم 4 كانساس والمصنف الأول ديوك وواحد من المصنف رقم 3 ولاية ميشيغان أو المصنف رقم 2 UConn للوصول إلى النهائي الرابع.

ربما تكون واحدة من أسوأ السحوبات التي يمكن أن يحصل عليها سانت جون، على الرغم من إنهاء الموسم بستة انتصارات متتالية ولقب المؤتمر.

قال شين: “لإخراجهم إلى الغرب باعتبارهم من المصنفين الخمسة، وستكون مواجهتهم إذا فازوا على كانساس في هذا النوع من الأقواس… أنا مريض”. “لقد كانت تلك ساعة هواة كاملة ومطلقة. لقد أزعجتني بشكل لا مثيل له.”

بعد بطولة Big East، دخل Johnnies بطولة NCAA بسجل إجمالي 28-6 و18-2 في المؤتمر.

جاءت خسائرهم الوحيدة في Big East ضد بروفيدنس في يناير وهدم 32 نقطة بواسطة UConn في أواخر فبراير.

لكن منذ تلك الهزيمة، لم يخسر سانت جون. ومع ذلك، تمت مكافأته بتصنيف منخفض بشكل يبعث على السخرية ومسار يبدو مستحيلًا خلال البطولة.