لقد أخطأ شين بوين في مكالمة العمالقة.

أذهب خلفها. لا تجلس. تطبيق الضغط بدلاً من الذبول تحته.

هذا هو المقاربة التي يحتاجها العمالقة ومنسقهم الدفاعي ، شين بوين ، لإطلاق العنان لتمديد فترة توقف القلب ، وفي نهاية المطاف ، فإن اللعبة التي تنتهي القلب والتي انتهت بالطريقة التي يذهب بها الكثير من هذه الأحد إلى فريق يتجمع لفترة طويلة في كثير من الأحيان كلما احتاجت الرهن العقاري إلى الدفع: إلى حد كبير مرة واحدة في الشهر.

عندما كان من الممكن أن يكونا مسرحيتين أو اثنتين قد ختموا انتصارًا 37-34 في أرلينغتون ، تكساس-كان من الممكن أن تتذكرها-مسرحية واحدة لم تُجرِّم لعبة محفورة إلى الوقت الإضافي ، حيث تمسك النموذج والعمالقة إلى الأزرق عندما يحصلون على الأزرق على الأزرق.

تحدث الأشياء ولكن هناك فوز على الرغم من موقف عدواني وهناك فوز لأنك كنت مترددًا. وضع داك بريسكوت من 18 ياردة للنهاية الضيقة جيك فيرغسون وضع براندون أوبري ذات الساقين في المدى من 64 ياردة مع انتهاء الوقت ، وفي نهاية المطاف ، أوبري 46 ياردة-وهو عبارة عن مجموعة من الروس التي لا تصدق لها.