لقد أدى النقص في مهارات لعبة البيسبول الخيالية إلى تحويل الأسلحة غير المتوقعة إلى إضافات لا بد منها

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



كما لاحظت، فإن مشهد رمي النخبة في لعبة البيسبول الخيالية لا يمكن التعرف عليه تمامًا.

المديرون الخياليون الذين أنفقوا رأس مال ممتاز على الخطوط الأمامية يحدقون في أرض قاحلة من الأكواع المكسورة والأكتاف الممزقة والانحدارات المحيرة والرفيعة المستوى.

وصلت أزمة الترويج الحديثة إلى ذروتها رسميًا.

أدى الحجم الهائل للإصابات التي لحقت بالمبتدئين المتميزين، جنبًا إلى جنب مع الأداء الكارثي للنجوم الباقين على قيد الحياة في بداية الموسم، إلى خلق عجز تاريخي في المواهب.

من أجل البقاء، نحن مجبرون على النظر إلى قاع البرميل. النجاح لم يعد يعني ركوب Cy Young المفضل. وبدلاً من ذلك، فإن هذا يعني الثقة بشكل غير مريح في سلك التنازل الدائم.

لقد كان الانهيار في القمة مذهلاً.

لقد أدت عقود من إعطاء الأولوية للسرعة القصوى ومعدلات الدوران إلى دفع جسم الإنسان إلى ما يتجاوز حدوده الطبيعية، مما أدى إلى موجة غير مسبوقة من الإصابات الهيكلية للأذرع الرئيسية.

أولئك الذين تمكنوا من البقاء في القائمة النشطة يعانون إلى حد كبير، ويفتقرون إلى قيادتهم المعتادة أو متانتهم أثناء تكيفهم مع ساعات الملعب الصارمة وأعباء العمل عالية الكثافة.

بالنسبة للمديرين الذين يحاولون إنقاذ عمليات تناوبهم، فحتى الإستراتيجية التقليدية المتمثلة في البحث عن فرص الاختراق أو الأذرع المتوسطة التي يمكن الاعتماد عليها في سلك التنازل قد ماتت.

لا توجد ارسالات ساحقة مخفية في انتظار اكتشافها. وبدلاً من ذلك، يقدم السلك فحصًا قاتمًا للواقع: التكيف مع الفوضى، أو قبول الهزيمة.

وقد أدى هذا اليأس إلى تحويل العبارات الإحصائية السابقة إلى أصول أساسية. لنأخذ على سبيل المثال باتريك كوربن، الذي أصبحت مواسمه الأخيرة مرادفة لتضخم ERAs والمعدلات المرتفعة التي تضررت بشدة.

ومع ذلك، وفي ظل الندرة الحالية، فإن قدرة كوربين على الاستيلاء على التل كل خمسة أيام وتسجيل الأدوار التنافسية قد حولته من مسؤولية خيالية إلى خيار البث الحاسم.

إن امتداد فعاليته الأخيرة – جولتان مكتسبتان على مدى 11 جولة مع 11-1 K-BB – لا تتعلق بالهيمنة بقدر ما تتعلق بالبقاء على قيد الحياة، مما يوفر للمديرين اليائسين استقرارًا أساسيًا لا يمكن للنجوم المصابين الباهظين أن يقدموه.

وعلى نحو مماثل، أصبح زاك ليتيل والواردات الدولية مثل تاتسويا إيماي فجأة سلعاً رائجة. يتم الاعتماد على Littell، وهو رجل مياوم ارتد حول حظائر الثيران قبل أن يجد أساسًا هشًا كبداية، بفضل ثلاثة انتصارات متتالية مع 1.59 عصرًا خلال آخر 17 جولة له.

يمثل دخول إيماي إلى بيئة عالية التباين المقامرة النهائية التي يضطر المديرون الآن إلى القيام بها.

هل كان دوره في الجزء الأخير المشترك غير الضار بمثابة عودة للظهور أم مجرد وميض في المقلاة؟ ربما كان إرهاق الذراع جزءًا أكبر من معاناته مما كنا نعتقد، وهو الآن جاهز للأداء.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

هذا جيد كما هو الحال في سلك التنازل هذه الأيام. لقد انتهى عصر العثور على لاعب أساسي مهيمن ومحدد للموسم على السلك.

أدت الفوضى الكاملة في التصويب إلى تحريك قوائم المرمى لما يشكل التقاطًا “جيدًا”. يتطلب البقاء على قيد الحياة في عام 2026 التخلي عن تحيزات الماضي، وابتلاع كبريائك وركوب الخطوط الساخنة للأباريق المتقلبة تاريخيًا.

إنه مشهد قاتم ولا يمكن التنبؤ به، ولكن في موسم يحدده سقوط النخبة، فإن المديرين الذين نجحوا في اجتياز سلك التنازل مع أمثال كوربين وإيماي وليتيل هم الذين سيبقون على حالهم.

هوارد بندر هو رئيس المحتوى في FantasyAlarm.com. اتبعه على X@rotobuzzguy، وشاهده في “Fantasy Alarm Radio Show” الحائز على جوائز على SiriusXM Fantasy Sports Radio (القناة 87) طوال أيام الأسبوع من الساعة 6 إلى 8 مساءً وسيطر على بطولات الدوري الخاصة بك مع آخر أخبار لعبة البيسبول ونصائح من Fantasy Alarm.