لقد أعطت Red Sox Yankees شيئًا لإثباته

لا يمكن لـ Red Sox و Yankees تقديم النسخة التاريخية من التنافس مرة أخرى.

ما أدى إلى وجود نزاع من بوسطن لبيع Babe Ruth إلى Yankees في 26 ديسمبر 1919 ، حتى عام 2003 كان Red Sox لا يفوز بالبطولات لأن Yankees أصبح الفريق السائد في لعبة البيسبول.

ما إن احتشد بوسطن من 0-3 إلى أسفل في ALCS 2004 لإنهاء اللعنة ضد يانكيز وفاز في نهاية المطاف بطولته الأولى منذ آخر موسم Ruth Red Sox في عام 1918 ، وهو العنصر الذي غذ شدة المنافسة-هل يمكن أن يكون Yankees إلى الأبد يسحب كرة القدم من Red Sox Charlie؟ هل يمكنهم لعب الدفاع عن خط المرمى إلى الأبد ضد بوسطن لإبعاده عن منطقة نهاية البطولة (سامح اثنين من تشبيهات كرة القدم ، من فضلك)؟ – اختفت.

كانت الألعاب التي لعبها الفريقان في الموسم العادي في 2003-2004 الدراما وكثافة سلسلة العالم ، وكانت ألعاب التصفيات الخاصة بها مثل مسلسلات ملحمية مكتوبة. لعبت الفرق 52 مباراة على هذين الموسمين ، وذهب Red Sox 27-25. فاز كل فريق بـ ALCS من سبع مباريات ضد الآخر. كانت الحرب المقدسة مثل البيسبول.