لقد اكتشف نيكس كيف يفوز على الرغم من أفضل المشاكل مقابل الدوري الاميركي للمحترفين

رياضة
لقد اكتشف نيكس كيف يفوز على الرغم من أفضل المشاكل مقابل الدوري الاميركي للمحترفين

لقد أمضينا الكثير من الوقت في الأيام الأخيرة في حالة قلق على Knicks ، ونقوم بتصويرها ، وقليهم على صينية من التوقعات المحبطة. لقد ركزنا ، بشكل شامل وموثوق ، على الأشياء التي لا تعمل بشكل جيد – على وجه التحديد ، الأشياء التي فشلت لهم ، مرارًا وتكرارًا ، ضد أفضل فرق الدوري الاميركي للمحترفين.

كلاهما عادل ومهم ، هذه الانتقادات.

لكنهم يميلون أيضًا إلى الغموض – إن لم يكن تقليلًا صريحًا – بعض الأشياء المهمة التي يقوم بها Knicks بشكل جيد ، وكان أحدهم ، أحدهما رئيسي ، معروضًا بالكامل: أصبح Knicks بارعًا للغاية في فوز ألعاب كرة السلة. هذه ليست مهارة تقريبًا كما ينبغي أن تكون – وفي الحقيقة ، غالباً ما يتم سخر توم ثيبودو بسبب طلبه الشديد لعلاج كل لعبة بإلحاح مماثل.

ونعم ، من المفيد وجود جالين برونسون إلى جانبك.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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