لقد اكتشف نيكس كيف يفوز على الرغم من أفضل المشاكل مقابل الدوري الاميركي للمحترفين

لقد أمضينا الكثير من الوقت في الأيام الأخيرة في حالة قلق على Knicks ، ونقوم بتصويرها ، وقليهم على صينية من التوقعات المحبطة. لقد ركزنا ، بشكل شامل وموثوق ، على الأشياء التي لا تعمل بشكل جيد – على وجه التحديد ، الأشياء التي فشلت لهم ، مرارًا وتكرارًا ، ضد أفضل فرق الدوري الاميركي للمحترفين.

كلاهما عادل ومهم ، هذه الانتقادات.

لكنهم يميلون أيضًا إلى الغموض – إن لم يكن تقليلًا صريحًا – بعض الأشياء المهمة التي يقوم بها Knicks بشكل جيد ، وكان أحدهم ، أحدهما رئيسي ، معروضًا بالكامل: أصبح Knicks بارعًا للغاية في فوز ألعاب كرة السلة. هذه ليست مهارة تقريبًا كما ينبغي أن تكون – وفي الحقيقة ، غالباً ما يتم سخر توم ثيبودو بسبب طلبه الشديد لعلاج كل لعبة بإلحاح مماثل.

ونعم ، من المفيد وجود جالين برونسون إلى جانبك.