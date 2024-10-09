لقد انتظر مشجعو ميتس هذه الفرصة ليرتفع صوتهم مرة أخرى

منذ البداية، كان صوت الـ 44.093 الموجود في المنزل مرتفعًا، وكانوا مبتهجين، وأرادوا المشاركة في تجربة البيسبول في وقت متأخر بعد الظهر، في أكتوبر، معتصمين بضع قطرات أخيرة من الصيف. وقفوا. هتفوا. لقد صرخوا مع كل رمية ألقاها شون مانيا عبر أكثر من سبع أدوار رائعة. زمجروا عندما تعمق بيت ألونسو، وجيسي وينكر لاحقًا.

وقد أطلقوا أصواتهم حقًا إلى السماء عندما ضرب راين ستانيك كودي كليمنس ليضع هذا الفوز بنتيجة 7-2 ميتس في الكتب، لدفع ميتس في مباراة واحدة من سلسلة بطولة الدوري الوطني، لدفع فيليز المكروه بضع خطوات أقرب إلى الهاوية. إذا لم يكن أعلى مستوى على الإطلاق في Citi Field، فمن المؤكد أنه موجود في المحادثة.

حتى الآن، كانت اللحظة الأكثر صخبًا هي 30 أكتوبر 2015. كان فريق ميتس قد خسر بالفعل مباراتين مقابل لا شيء أمام العائلة المالكة، وكان متراجعًا بالفعل 1-0 في المباراة الثالثة من بطولة العالم. كان Citi Field قد استعد بالفعل لهذه اللحظة من خلال إثارة الضجيج ضد Dodgers في NLDS والأشبال في NLCS.

نجح فريق Dodgers في إدارة الانقسام. لم يتعاف الأشبال أبدًا من موجة الرعد الأولية، ولم يتقدموا أبدًا في 18 جولة.

ولكن الآن أصبح مشجعو ميتس يائسين. وعندما قاد كورتيس غراندرسون الجزء السفلي من الشوط الأول بأغنية واحدة، بدأ ما كان بالفعل هديرًا نابضًا في النمو. وتنمو. وتنمو. لأن ديفيد رايت كان يمشي نحو اللوحة.

رايت، الذي كانت الأبعاد المبكرة الواسعة لسيتي فيلد بمثابة ضرر كبير له. رايت، الذي تم تقصير تلك الأسوار من أجله وانتقل إليه. رايت، الذي غاب ثلاثة أشهر من موسم 2015 بسبب مشاكل في الظهر من شأنها أن تجبره على ترك المباراة في سن 35 عامًا، والذي عاد للمشاركة الكاملة في فترة سبتمبر ركض وكان الآن يستمتع بكل لحظة مما أصبح بطولة العالم الوحيدة له.

وكان المشجعون داخل سيتي، البالغ عددهم 44.781 شخصًا، يستمتعون بتلك اللحظات أيضًا.

ولكن بشكل خاص هذه: يوردانو فينتورا حصل على ضربة واحدة على رايت. ألمح تقرير الكشافة الخاص بالعائلة المالكة إلى أن رايت ربما لم يكن ماهرًا في اللحاق بالكرات السريعة الجيدة. كان لدى فينتورا كرة سريعة جيدة. ألقى بها عالياً على رسائل رايت بسرعة 96 ميلاً في الساعة.

تأرجح رايت.

وماذا حدث بعد ذلك… حسنًا، تابع وابحث في قاموس المرادفات الخاص بك عن كل الكلمات التي يمكنك استبدالها بكلمة “بصوت عال”. تفضل وانتقل إلى “e” وابحث عن كل ما يمكنك العثور عليه عن “العاطفي”. لم يكن رايت الشخص الذي يضيف المزيد من الخردل إلى هرولته في المنزل لكنه كان سيستمتع بهذا. وهكذا كان الحشد. وما قدموه في تلك اللحظة لا يزال ينطبق على يومنا هذا.

لقد كانت أعلى لحظة في تاريخ سيتي فيلد.

كان لدى ملعب Shea عدد قليل من هذا القبيل. بعد كل شيء، شهد Shea مرتين على المركز السابع والعشرين من المباراة التي حسمت لقب بطولة العالم – حيث قام كليون جونز بالضغط على كرة ديفي جونسون الطائرة إلى اليسار في اللعبة 5، 1969؛ فاز جيسي أوروسكو على مارتي باريت ليختتم المباراة السابعة في عام 1986. وانتزعوا الرايات على أرضهم في أعوام 1969 و73 و2000، وألقاب القسم في أعوام 69 و86 و88 و2006. وعندما اهتز شيا خلال المباريات الكبيرة، اهتزت المؤسسة مع كل شيء آخر.

قال كيث هيرنانديز متعجبًا ذات مرة: “يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على السطح العلوي أثناء تلك الألعاب، وستتفاجأ عندما لا تنهار. كانت هناك أوقات اعتقدت حقًا أن ذلك قد يحدث. كان الأمر كما لو كنت داخل محرك طائرة 747.

حاول هيرنانديز ليلة الثلاثاء إعادة ضجيج المدرسة القديمة إلى سيتي فيلد عندما ألقى الملعب الاحتفالي الأول قبل المباراة الثالثة من سلسلة فيليز-ميتس، وهي أول مباراة على ملعب ميتس بعد انتهاء الموسم لهذا العام، وأول مباراة على أرضه أي نوع في 16 يوما طويلة. كان ذلك جزءًا من يوم من الألوان والمهرجانات التي يجب أن تكون بمثابة حفل وداع لموسم ميتس هذا، بغض النظر عن المدة التي يستمر فيها.

والحقيقة هي أنه لم يكن هناك سوى القليل من هذه الأيام الثمينة في المواسم الـ 63 التي شرف فيها فريق ميتس الدوري الوطني. كانت مباراة الثلاثاء هي المباراة الثانية عشرة على أرضه التي استضافها سيتي على الإطلاق. أضف 39 مباراة لعبوها في Shea وسيكون لديك إجمالي 51 مباراة فاصلة في ذلك التاريخ. على النقيض من ذلك، لعب فريق يانكيز 55 مباراة على ملعب يانكي في المواسم التسعة من 1996-2004.

لذا، إذا كان فريق ميتس ومعجبيه يتصرفون كما لو أنهم لم يذهبوا إلى هناك من قبل… حسنًا، على الأقل بالمقارنة مع فريق يانكيز، فإنهم لم يفعلوا ذلك. ولذا كانوا سيحتفلون بالتكشيرة. كانوا يتجولون حاملين لافتات “يا إلهي”. كانوا سيهتفون لهيرنانديز ومع ذلك ظهر العديد من ميتس القدامى على لوحة النتائج، بصوت عالٍ تقريبًا مثل ميتس في الملعب.

لقد تعلم مشجعو ميتس ألا يأخذوا الكثير على محمل الجد. كانوا سيستمتعون بهذا.