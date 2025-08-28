لقد انتكس جيم إيرساي ، صاحب كولتس سرا قبل الموت الصادم

قام جيم إيرساي ، مالك كولتس الراحل ، بصياغة خاصة مع انتكاسة قام هو وفريق التنفيذيين بحمايته من الجمهور قبل وفاته في شهر مايو من عمر 65 عامًا ، وفقًا لتقرير بومبشيل.

أفادت صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس أن إيرساي ، الذي كان صريحًا منذ فترة طويلة بشأن معركته مع تعاطي المخدرات ، “قضى العامين الأخيرين من حياته في خضم الانتكاس” ، حيث زعم التقرير أيضًا أن تنفيذي في اتحاد كرة القدم الأميركي قد وصف الكيتامين من طبيب خاص.

هذا الطبيب “وقع شهادة وفاة IRSAY ، قائلاً إن السبب هو السكتة القلبية” ، وفقًا للتقرير.

قام المقربين من Irsay بنقل المخاوف بشأن علاج Irsay من أخصائي الإدمان في كاليفورنيا هاري هاروتونيان ، الذي كان مع Irsay وقت وفاته.

ينص التقرير على أن Haroutunian قد وصف أكثر من 200 حبة أفيونية قبل جرعة Irsay في مناسبتين منفصلتين في ديسمبر 2023 – مرة واحدة في منزله في إنديانابوليس وآخر في منزل تأجير في ميامي.

قال الأشخاص الذين لديهم معرفة بانتكاسات Irsay إن العلاج تصاعد في النهاية إلى حقن الكيتامين في الأشهر التي سبقت وفاته.

وقال هاروتونيان لصحيفة واشنطن بوست في مقابلة عبر الهاتف – لكن فيما بعد لم يرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تفصل تقارير الصحيفة: “لقد كرست 18 شهرًا من حياتي لمحاولة رعايةه ​​… كأخ”.

“لقد فعلنا كل ما في وسعنا لجعله مريحًا قدر الإمكان.”

قامت بنات Irsay الثلاث-كارلي إيرساي-جوردون وكيسي فويت وكالين جاكسون-بتولي المهور في أعقاب وفاته.

وكتب مالكو المهور المشاركين: “كان والدنا منفتحًا على معاركه مع الإدمان والصحة العقلية. لم يزعم أبدًا أنه مثالي”. “إن وسائل الإعلام ليست هي المكان المناسب لمعالجة الاستفسارات حول المعلومات التي يتم التنازع عليها أو تفتقر إلى السياق الأساسي أو تنطوي على مسائل طبية خاصة.”

