لقد انتهى ديف بورتنوي من التعامل مع “البلهاء غير الشرفاء” في لجنة CFP

لن تحصل لجنة College Football Playoff على بطاقات عيد الميلاد من عدد من الأشخاص بعد أن أطلقت المجال المكون من 12 فريقًا لما بعد الموسم، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل وأدى إلى مطالبة أمثال Dave Portnoy من Barstool Sports بالتغييرات.

وصف أعضاء اللجنة بأنهم “أغبياء غير شرفاء”، ودعا كرة القدم الجامعية إلى استخدام استطلاع AP Top 25 من أجل تحديد ملعب College Football Playoff.

“هذه فكرة جامحة. تخلص من اللجنة المليئة بالأغبياء غير الشرفاء واحتل المركز الـ 12 الأوائل في استطلاع AP. ربما يحل الكثير من المشاكل،” كتب بورتنوي على موقع X.

واحدة من أكبر الخلافات حول ملعب التصفيات هذا العام هي حقيقة أن ألاباما وصلت إلى مرحلة ما بعد الموسم بينما تُركت نوتردام – واحدة من أهم الفرق في كرة القدم الجامعية خلال الشهرين الماضيين – في الخارج لتنظر إلى الداخل.

اعترض بورتنوي على القرار في منشور منفصل، منتقدًا الأسباب وراء تأهل ألاباما، التي خسرت أمام أوكلاهوما وخسرت في مباراة لقب لجنة الأوراق المالية والبورصات أمام جورجيا، إلى CFP.

نشر بورتنوي: “هذا هو الوقت الذي علمت فيه أن ESPN وهيئة الأوراق المالية والبورصة قد تلاعبتا لصالح باما مهما حدث”. “عندما جعلوا الأمر يبدو وكأن هروب باما من أوبورن الذي كان سيئًا للغاية هذا العام لدرجة أنهم طردوا مدربهم كان بمثابة التغلب على 85 بيرز. لقد بدوا جيدًا حقًا في الشوط الأول، وهو أمر مضحك للغاية.”

المباريات الافتتاحية للتصفيات الجامعية لكرة القدم 2025: الجولة 1 رقم 9 ألاباما في رقم 8 أوكلاهوما يوم 19 ديسمبر الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي

رقم 10 ميامي في رقم 7 Texas A&M يوم 20 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي

رقم 11 تولين في رقم 6 Ole Miss يوم 20 ديسمبر الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت الشرقي

رقم 12 جيمس ماديسون في رقم 5 أوريغون يوم 20 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي الدور ربع النهائي رقم 10 ميامي/لا. 7 تكساس إيه آند إم ضد رقم 2 ولاية أوهايو في 31 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي

رقم 12 جيمس ماديسون / لا. 5 أوريغون ضد رقم 4 تكساس تك في 1 يناير الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي

رقم 9 ألاباما / رقم. 8 أوكلاهوما ضد إنديانا رقم 1 في 1 يناير الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي

رقم 11 تولين/لا. 6 Ole Miss ضد رقم 3 جورجيا يوم 1 يناير الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي

بورتنوي ليس وحده في غضبه، حيث بدا أن عالم كرة القدم الجامعية يحك رأسه بشكل جماعي بشأن قرار اللجنة.

قال دان أورلوفسكي، محلل ESPN ولاعب الوسط السابق، من بين عدد من اللاعبين السابقين والشخصيات الجديرة بالملاحظة التي تفاعلت مع الأخبار: “كان ينبغي أن تكون نوتردام فوق ألاباما”.

تبدأ المباراة الفاصلة لكرة القدم الجامعية في 19 ديسمبر/كانون الأول عندما تواجه ألاباما أوكلاهوما في الولاية العاجلة.