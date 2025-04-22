لقد انفتح كينان طومسون من SNL أخيرًا حول هذا التشخيص الطبي المؤلم

سواء كنت من المعجبين المخلصين لـ Saturday Night Live أو تلتقط بعض الرسومات على YouTube ، فإن Kenan Thompson يحصل على جائزة التحمل لكونه أطول لاعب في العرض. بعد عامين ، لاحظ طومسون أن صوته يزداد أشد الخشن خلال ظهوره في وقت متأخر من الليل كل يوم سبت. حتى في الليالي الأخرى ، كان يواجه مشكلة في النوم لأن تجشؤه أو الفواقه سيبقيه مستيقظًا.
جرب طومسون بعض الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وضبط نظامه الغذائي ، لكنه لم يجد أي ارتياح. بعد “المعاناة في صمت” لفترة من الوقت ، قرر أن حالته كانت خطيرة بما يكفي لرؤية طبيب. يقوم الطبيب بتشخيصه بمرض الجزر المعدي المريئي ، والمعروف أيضًا باسم ارتجاع المريء.
وقال تومبسون لـ People: “لم أكن أعرف أن هناك مصطلحًا طبيًا حقيقيًا”. لقد شعر بالارتياح الفوري بعد وصفه بحاصرات حمض تنافسية البوتاسيوم تسمى Voquenzna. يعمل Thompson الآن مع صانع Voquenzna ، Phathom Pharmaceuticals ، لإعلام الآخرين بالمزيد عن ارتجاع المريء وكيفية العثور على الراحة لأنفسهم.
أعراض وأسباب المريئة
بعد وجبة ثقيلة أو تناول بعض الأطعمة الزناد ، قد تشعر بإحساس محترق يرتفع من منتصف صدرك أو حتى الوصول إلى حلقك. يمكن أن يحدث هذا الانزعاج ، المعروف باسم حرقة أو حمض ، أيضًا إذا كنت تأكل في وقت متأخر من الليل أو الاستلقاء بعد وجبة قصيرة. حرق المعدة في بعض الأحيان شائعة نسبيا. إذا حدثت هذه الأعراض بشكل متكرر أو تستمر مع مرور الوقت ، فقد تكون علامة على ارتجاع المريء.
يحدث ارتجاع المريء عندما يتدفق حمض المعدة مرارًا وتكرارًا إلى المريء ، ويربط الأنبوب فمك وبطنك. يمكن أن يهيج هذا الغسيل العكسي ، أو الجزر الحمضي ، بطانة المريء الخاص بك ويؤدي إلى أعراض مثل حرقة أو قلس – طعم حامض أو مرير في الفم الناتج عن الطعام أو الحمض. ومع ذلك ، ليس كل شخص لديه ارتجاع المريء يختبر هذه الأعراض الكلاسيكية. قد يجد بعض الناس صعوبة في البلع أو ، كما في حالة طومسون ، التهاب الحلق الذي يؤدي إلى بحة في. قد يعاني الآخرون من ألم في الصدر أو السعال أو الغثيان. يمكن أن يؤدي الحمل والسمنة والتدخين إلى أعراض ارتجاع المريء أو تفاقم. يمكن أن تسبب بعض الأدوية مثل المهدئات ، وحاصرات قنوات الكالسيوم ، وضواحيته ، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات أن تسبب ارتجاع المريء.
إيجاد الإغاثة ليردد
قد يبدأ علاج ارتجاع المريء بتغيرات نمط الحياة مثل فقدان الوزن ، والإقلاع عن التدخين ، وتحديد الأطعمة التي قد تؤدي إلى أعراضك. الأطعمة التي غالبا ما تشمل ارتجاع المريء تشمل الكحول والكافيين والشوكولاتة والنعناع والأطعمة الحارة والأطعمة عالية الحمض مثل الحمضيات والطماطم. قد تجد أيضًا ارتياحًا من ارتجاع المريء باستخدام عدة وسائد بحيث يكون جسمك في المنحدر أثناء النوم (اقرأ عن أفضل وضع للنوم إذا كنت تكافح مع حمض الارتجاع). قد تشمل الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (OTC) مضادات الحموضة ، والتي قد تخفف بشكل مؤقت من الأعراض. حاصرات الهستامين (مثل Pepcid AC) ومثبطات مضخة البروتون (مثل Prilosec OTC) تقلل كلاهما من إنتاج حمض المعدة لمنحك راحة أطول. هذه متوفرة أيضا في قوة وصفة طبية. Voquezna (Vonoprazan) هي فئة جديدة من المخدرات التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء لعلاج ارتجاع المريء غير المحاكاة.
إذا كان تغيير نمط حياتك وأتناول أدوية مختلفة لا يوفر الإغاثة ، فقد يرغب طبيبك في إجراء بعض الاختبارات التشخيصية للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات المريئة. يمكن أن يسبب حمض المعدة التهاب أو تضييق المريء ، أو أضرار أنسجة المريء الخاصة بك يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.