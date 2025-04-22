لقد انفتح كينان طومسون من SNL أخيرًا حول هذا التشخيص الطبي المؤلم

سواء كنت من المعجبين المخلصين لـ Saturday Night Live أو تلتقط بعض الرسومات على YouTube ، فإن Kenan Thompson يحصل على جائزة التحمل لكونه أطول لاعب في العرض. بعد عامين ، لاحظ طومسون أن صوته يزداد أشد الخشن خلال ظهوره في وقت متأخر من الليل كل يوم سبت. حتى في الليالي الأخرى ، كان يواجه مشكلة في النوم لأن تجشؤه أو الفواقه سيبقيه مستيقظًا.

جرب طومسون بعض الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وضبط نظامه الغذائي ، لكنه لم يجد أي ارتياح. بعد “المعاناة في صمت” لفترة من الوقت ، قرر أن حالته كانت خطيرة بما يكفي لرؤية طبيب. يقوم الطبيب بتشخيصه بمرض الجزر المعدي المريئي ، والمعروف أيضًا باسم ارتجاع المريء.

وقال تومبسون لـ People: “لم أكن أعرف أن هناك مصطلحًا طبيًا حقيقيًا”. لقد شعر بالارتياح الفوري بعد وصفه بحاصرات حمض تنافسية البوتاسيوم تسمى Voquenzna. يعمل Thompson الآن مع صانع Voquenzna ، Phathom Pharmaceuticals ، لإعلام الآخرين بالمزيد عن ارتجاع المريء وكيفية العثور على الراحة لأنفسهم.