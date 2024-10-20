لقد بدأت رؤية نفق مباراة رينجرز تظهر بالفعل

مونتريال – هناك عقلية طبيعية ذات مسار واحد اعتمدها رينجرز منذ أن خسر فوزين على الأقل من رصيف نهائي كأس ستانلي للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.

لقد سمح لكل شيء يتعلق بهذه البداية 4-0-1 – الجيدة والسيئة – أن يشعر بأنه غير مهم.

عندما لا يكون هناك شيء مهم حقًا حتى شهر أبريل، فمن السهل أن تظل متزنًا في شهر أكتوبر.

سيلعب فريق Blueshirts هذا الموسم العادي بشكل شكلي، لكن لا تتفاجأ إذا كان من الصعب الحصول على المشاعر. وعلى نحو ما، فإن الرؤية الضيقة إلى التصفيات لا ينبغي أن تكون مفيدة فحسب، بل ينبغي أن تكون مؤشراً على التبجح الذي يلعب به رينجرز حالياً.

لكن حارس مرمى Hall of Fame والوجه السابق للامتياز Henrik Lundqvist تحدث دائمًا عن تقدير الرحلة واحتضان العملية قبل النتائج.

من الأفضل أن يتذكر الرينجرز ذلك.

وقال ميكا زيبانيجاد بوضوح بعد فوز رينجرز على مابل ليفز ليلة السبت: “يمكنك أن ترى العام الماضي بمثابة فشل لأننا لم نفز، ولكن أعتقد أننا أثبتنا أنفسنا”. “مقارنة بما حدث قبل ثلاث سنوات، عندما ذهبنا إلى نهائيات المؤتمر وعدنا. أعتقد أن الضغط كان مستمرًا، لكن أعتقد أن مجرد وجود نفس المجموعة كما كان الحال في العام الماضي يعد أمرًا كبيرًا بالنسبة لنا. نحن نعرف ما نحن قادرون على القيام به. من الواضح أننا نعرف النظام بشكل أفضل مما عرفناه العام الماضي في بداية الموسم.

“الثقة في بعضنا البعض وفي اللاعبين في التشكيلة – إنها كبيرة. أعتقد أننا نعمل بجد. ربما كانت هناك بعض الفرص، في المباريات المبكرة، التي أهدرنا فيها عددًا كبيرًا جدًا وربما فرصًا كبيرة جدًا. أعتقد أننا كنا نحاول تنظيف ذلك.

“نحن نثق في أن لدينا فريقًا جيدًا هنا وأعتقد أن الجميع مستعدون للعمل في كل مباراة. هذا مهم، وهذا شيء أعتقد أننا قمنا بعمل جيد فيه.

لقد تحدث الرينجرز عن أوجه القصور لديهم بشكل واقعي وحكيم. كان تشديد الدفاع نقطة محورية لبدء الموسم، خاصة وأنهم اهتموا بالجانب الهجومي من كرة الصولجان.

سيقولون إن الفرص عالية جدًا أو صاخبة جدًا، مرددين إسهاب المدرب الرئيسي بيتر لافيوليت الذي اتخذ جذورًا عميقة في فريق رينجرز منذ اللحظة التي دخل فيها اللاعب البالغ من العمر 59 عامًا إلى غرفة خلع الملابس.

بقدر ما يحافظ اللاعبون على توازنهم، كان لدى لافيوليت نفس السلوك بعد كل مباراة – بغض النظر عن الأداء أو النتيجة أو الخصم.

قد يكون عدم هزيمة رينجرز في التنظيم خلال المباريات الخمس الأولى من الموسم العادي هو الجانب الأقل إثارة للدهشة في بداية NHL لحملة 2024-25. اعتبارًا من صباح يوم الأحد، كان بإمكان ثلاثة فرق أخرى فقط – Flames وWild وJets – قول الشيء نفسه.

لقد حصلوا على الاحترام الكامل والمطلق من جميع أنحاء الدوري.

أعني أن المدربين وحراس المرمى المعارضين يخرجون ويدافعون عن يوم الدفع الكبير لإيجور شيستركين – حيث قال أنتوني ستولارز، حارس المرمى في تورونتو، مؤخرًا إنه يستطيع أن يرى سبب استعداد اللاعب الروسي البالغ من العمر 28 عامًا ليصبح حارس المرمى الأعلى أجرًا في تاريخ NHL بعد أدائه الذي تم صده بـ 34 ضد فريق Maple Leafs.

يتصدر Artemi Panarin ونقاطه الـ 12 التي يتصدر الدوري (تعادل مع فريق Panthers Sam Reinhart اعتبارًا من صباح يوم الأحد) كل رسم بياني في NHL ويهيمن على مناقشات اللجنة.

وكان هناك اختيار Alexis Lafreniere لإجراء مقابلة ما بعد المباراة مع Sportsnet مساء السبت في تورونتو، حيث تم الاعتراف بالنجم الناشئ الذي أصبح بلا شك الاختيار الأول لعام 2020 خلال الأشهر التسعة الماضية.

إذا لم تكن سلسلة نقاط المباراة الخمس وإجمالي ست نقاط تقول ذلك، فإن الاقتباس الختامي رقم 13 الذي تم تسليمه قال ذلك بالتأكيد.

قال لافرينير: “لقد خضنا جولة رائعة العام الماضي”. “نحن نعمل على الحصول على فترة أطول هذا العام.”