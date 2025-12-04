لقد تجاوز ماثيو شيفر حتى توقعات سكان الجزيرة الطموحة

يقول ماثيو شيفر إنه أراد فقط إخراج سكان الجزيرة من معسكر التدريب، وهناك الكثير من الأسباب لتصديقه.

لكن آدم بيليك كان يعلم خلال الصيف، عندما صعد على الجليد للتزلج مع شايفر، أنه لم يكن هناك شك في أنه سيشكل الفريق. مُطْلَقاً.

وقال بيليك لصحيفة The Post: “من الواضح أنه يمكنك القول إنه كان مميزًا – إنه أول اختيار شامل – لكنني أعتقد أنه كان مثيرًا للإعجاب حقًا”. “وكان الكثير من الناس يسألونني: “هل تعتقد أنه سينضم إلى الفريق؟”، وأنا أقول: “من الواضح أنه سيكون أحد أفضل اللاعبين لدينا”. يمكنك أن تقول ذلك على الفور.”

إذا كان هناك أي شيء، فقد قلل بيليك من تقديره.

خلال أول 27 مباراة في الموسم، لم يكن شيفر مجرد أحد أفضل لاعبي فريق Islanders، بل كان أيضًا أحد أفضل المدافعين في الدوري.

إنه يعيد كتابة كتب الأرقام القياسية، ويصبح وجه سكان الجزيرة، ويضع نفسه في المحادثة للحصول على مكان في فريق كندا ويقود سباق كأس كالدر.

مع بداية الموسم، خطط سكان الجزيرة لجلب شايفر ببطء. كانت الفكرة هي وضعه في الزوج الثالث، ربما في وحدة لعب القوة الثانية والسماح له بكسب وقت اللعب.

كل هذا تفجر في المباراة الثانية لهذا العام، عندما لعب شيفر أكثر من 26 دقيقة ضد فريق كابيتالز، وسيطر على المباراة.

وفي غضون شهر كان في كل من الزوج الأعلى ووحدة لعب القوة الأعلى، لأن أي شيء آخر كان من شأنه أن يكون بمثابة إنكار للواقع.

إنه يستغرق المزيد والمزيد من الدقائق ضد الخطوط العليا الآن أيضًا، وقد تعامل مع الأمر بنفس السهولة مثل أي شيء آخر.

“أعتقد أن التزلج وحده يسمح له بأن يكون هكذا، أليس كذلك؟” قال مات برزال الأسبوع الماضي. “أعتقد أنه يمكنك التحرك بهذه الطريقة، الكثير من هؤلاء الرجال، انظر إلى (كونور) بيدارد، أول عامين له عندما كان يبلغ من العمر 18 أو 19 عامًا، وأعتقد أن ما أعاقه هو التزلج. هذا العام تراه، أشعر أنه أحد أسرع اللاعبين في الدوري الآن. في بعض الأحيان يستغرق الأمر تلك السنوات من النضج الجسدي لاكتساب السرعة. لكن شايف لديه ذلك بالفعل. وهذا يسمح له أن يكون ديناميكيًا بالفعل، للتحكم في الجليد.”

برزال، آخر سكان الجزيرة الذي فاز بلقب كالدر، كان يتمتع بواحد من أفضل مواسم المبتدئين في تاريخ الامتياز عندما سجل 85 نقطة في 2017-18. لكنه كان يبلغ من العمر 20 عامًا عندما فعل ذلك. بلغ شيفر 18 عامًا في سبتمبر.

قال برزال: “أعتقد أن التشابه الذي ربما أراه هو أنك تراه بعيون كبيرة في حلبات جديدة. يمكنك أن تقول أنه يريد أن يترك بصمته في وقت مبكر من الدوري ويظهر للجماهير في المبنى مدى جودته”. “أتذكر شعورًا كهذا في عامي الأول. أردت أن يعرف الجميع من أنا وأن أكون ديناميكيًا، وأن أجعل الجماهير تقف على أقدامهم. لديه نفس القوة التي تجعله يرغب في القيام بذلك.”

إذا كان هذا هو هدف شيفر، فقد نجح بالفعل. بين عشية وضحاها تقريبًا، أصبح أحد الوجوه الأكثر شهرة في NHL. ومع ذلك، فهو لا يتحدث مثل شخص في عين الإعصار.

وقال شيفر لصحيفة The Post: “كل شيء سيكون في مكانه إذا عملت بجد، فأنت شخص جيد وقمت بالعمل”. “من الواضح أنه إذا لم تقم بالعمل، فمن المحتمل ألا تحصل على نفس النتيجة. يتطلب الأمر الكثير من العمل الجاد والتفاني. منذ أن كنت أصغر سناً، أخصص الوقت والعمل حتى الآن، الأمر يؤتي ثماره بالتأكيد.”

يحب باتريك روي، الذي اكتسب خبرة كمدرب في دوري كيبيك الرئيسي للناشئين، تشجيع اللاعبين الشباب على أن يكونوا على طبيعتهم ويتحملوا المخاطر، ويظهروا الإيمان بهم إذا ارتكبوا خطأ. حتى بالنسبة للعملاء المحتملين المشهورين، من المتوقع أن تكون هناك على الأقل بضع لحظات صعبة في وقت مبكر.

ومع ذلك، مع شيفر، استخدم روي في كثير من الأحيان ناثان ماكينون – الذي دربه كمبتدئ في كولورادو – كنقطة للمقارنة. وهذا يعني أنه لم يكن هناك الكثير من تلك اللحظات الصعبة.

حقيقة أن شيفر لعب 17 مباراة فقط مع الناشئين الموسم الماضي قبل أن يكسر عظمة الترقوة، تجعل الأمر أكثر إثارة للإعجاب.

قال شيفر: “أعتقد أنه من الجيد أن تضع هذه الألعاب تحت حزامك وتستمر في العمل لتحقيق نفس الشيء الذي أعيش به دائمًا”. “أريد أن أتحسن كل يوم، سواء كان ذلك خارج الجليد أو على الجليد.”