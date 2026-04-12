لقد تحول يانكيز نحو الأسوأ في تحديات ABS بعد البداية السريعة

شارع. بطرسبورغ، فلوريدا – بعد أسبوع واحد من بداية الموسم، بدا فريق يانكيز وكأنهم سيكونون أفضل فريق في الدوري يستغلون نظام ضربات الكرة الآلي.

وبعد مرور أسبوع، بدا مهاجموهم وكأنهم أسوأ المنافسين في الدوري.

أرجع آرون بون ذلك إلى “المد والجزر” لنظام ABS الجديد، لكن يانكيز لم يكونوا حادين بشكل خاص في الآونة الأخيرة، سواء في معدلات نجاحهم الفعلية أو في بعض الأوقات عندما قرروا الاستفادة من خوذاتهم.

قال بون قبل أن يخسر فريق يانكيز للمرة الرابعة على التوالي أمام فريق رايز في الإضافات يوم السبت في ملعب تروبيكانا فيلد: “أن نكون رائعين في هذا الأمر لا يعني أننا رائعون بنسبة 80 بالمائة”. “إنه الحجم المناسب، والتمتع بهذا الإحساس الجيد بالمكالمات. لذا فهي دقيقة وكل شخص مختلف قليلاً.”

خلال أول خمس مباريات من الموسم، ذهب الضاربون في يانكيز إلى 8 مقابل 10 في قلب الضربات بنجاح إلى الكرات. في تسع مباريات منذ ذلك الحين، كان عدد اللاعبين 2 مقابل 13 فقط – وكانت المباريات القليلة الأخيرة من التحديات غير الناجحة بارزة على وجه الخصوص لأنها تزامنت مع الشبق الهجومي الشامل للمجموعة.

في خسارة يوم الجمعة 5-3 أمام فريق Rays، نفدت التحديات في قمة الشوط الخامس. حصل Jazz Chisholm Jr. على نقرة غير ناجحة على العد 0-0 مع خروج واحد ولم يشارك أحد في الشوط الرابع من المباراة 3-2 ثم في الشوط التالي، تحدى خوسيه كاباليرو الرمية الأولى من الإطار وثبت خطأه. يوم السبت، لم يتحدى الضاربون يانكيز مرة واحدة.

قال الماسك أوستن ويلز: “لقد قيل لنا أن نكون عدوانيين وأن نستخدمها”. “أعتقد أنه يمكنك دائمًا الرجوع إلى الوراء والنظر إلى الوراء والتفكير، يا رجل، ربما لم يكن عليّ استخدامه هناك.” لكنهم يطلبون منا أن نكون عدوانيين وأن نستخدمها عندما نعتقد أنها كرة. كان هناك بعض الأشخاص المقربين حقًا الذين لم يسيروا في طريقنا. لكنني أعتقد أن هذه هي اللعبة فقط.”

في الواقع، أوصى بون بأن يكون فريقه عدوانيًا، لكنه قال أيضًا إنه يريدهم أن يصلوا إلى مكان يصبح فيه فهم النفوذ غريزيًا – وهو المكان الذي يبدو أنه لا يتفق فيه مع تحديات يوم الجمعة.

قال بن رايس، الذي واجه زوجًا من التحديات السيئة خلال السلسلة ضد مارلينز: “نحن، تمامًا مثل الحكام، سنحتاج إلى إجراء تعديلات على مدار العام”. “بالطبع أن يكون لديك فهم للمواقف، ومتى يجب التحدي ومتى لا يجب ذلك. ولكن في نهاية المطاف، إنه مجرد نوع من الشعور الغريزي.”

خلال تدريبات الربيع، قال بون إنه كان مباشرًا مع اللاعبين في إخبارهم أنهم قاموا بتحدي جيد أو سيئ. وقد انتقل ذلك إلى الموسم العادي، حيث أشار يوم السبت إلى أنه عبر عن مشاعره مع كاباليرو (بطريقة خفيفة) بعد ليلة الجمعة الصعبة.

بشكل عام، دخل الضاربون يانكيز يوم السبت 10 مقابل 23 في تحديات ABS – بمعدل نجاح قدره 43.5 في المائة، وهو تاسع أدنى مستوى في التخصصات. كانت تحدياتهم الثلاثة عشر غير الناجحة هي الأكثر في التخصصات، لكن تحدياتهم العشرة الناجحة كانت أيضًا في المرتبة الثانية.

واجه كل من تشيشولم وكاباليرو ثلاثة تحديات غير ناجحة، على الرغم من أن كاباليرو كان 2 مقابل 5 بينما كان تشيشولم 1 مقابل 4.

قاد ترينت جريشام النادي بثلاثة تحديات ناجحة.

قال بون: “لقد توقعت كل هذا بعد (تدريب الربيع) – ستكون هناك أسابيع صاخبة حيث يكون الأمر مثل “أوه””. “آخر شيء أريده هو أن يخجل رجالنا من استخدام السلاح. أريد أن نكون أذكياء. أريد أن نستمر في تعلم أين يصبح الأمر رجعيًا وغريزيًا. ستكون هناك أسابيع حيث لن يكون لديك حكمًا رائعًا، ولا متلقيًا رائعًا هناك حيث يكون لديك الكثير من الفرص لتحديه. ستكون هناك ليالٍ لا تفعل ذلك. ستكون هناك ليالٍ عندما يكون لديك عدد قليل ولا يقع في نقطة النفوذ. لذلك هناك الكثير من الأشياء التي يذهب إلى ضجيج يوما بعد يوم.

“أعتقد أننا سنكون جيدين في هذا. لقد مررنا بعدد قليل من المباريات التي لم تكن رائعة هذا الأسبوع. ولكن لم يكن لذلك علاقة أيضًا بخسارة مباراة (الجمعة)”.