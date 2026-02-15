لقد تم ترميم الأثاث لمدة 6 سنوات. هذه هي قاعدتي الأولى في تجريد الأثاث

يعد تقشير طبقات قطعة الأثاث المهملة للعثور على الخشب الرائع الموجود أسفلها أحد أكثر الأجزاء إرضاءً في يومي. لقد أمضيت السنوات الست الماضية في إعادة صقل الأثاث وترميمه، وتحويل اكتشافات المرآب المنسية إلى قطع يرغب الناس في عرضها في منازلهم. بدأت هذه الرحلة كهواية، لكنها تطورت إلى بيع أعمالي عبر الإنترنت وفي مركز تجاري محلي للتحف. لقد علمني القيام بذلك ما يبحث عنه المشترون، بدءًا من نعومة اللمسة النهائية وحتى متانة القطعة. لقد تعاملت مع كل شيء بدءًا من البوفيهات الحديثة في منتصف القرن وحتى مكاتب الفنون والحرف المصنوعة من خشب البلوط، وكل منها يمثل درسًا جديدًا في الصبر. من خلال كل هذه المشاريع، اكتشفت أن سر النهاية المثالية هو قاعدتي الأولى: استخدام الأدوات المناسبة للمهمة. وهذا يعني معرفة الوقت المناسب للوصول إلى الكاشطات المعدنية أو البلاستيكية، أو الفرش النحاسية أو النايلون، ودرجة الصوف الفولاذي التي يجب استخدامها.

لقد أمضيت ساعات طويلة في إتقان عمليتي، لذا فإن كل عنصر أنهيه يكون متينًا وجميلًا. إن القدرة على العمل على قطع الأثاث القديمة تتطلب مني أن أنصف القطعة وأن أجعل شخصيتها تتألق. تحتوي بعض القطع على خدوش وضربات وعلامات وخدوش لا يمكن رؤيتها في بعض الأحيان إلا عند إزالة الطلاء الداكن أو الطلاء بالكامل. وبينما أبذل قصارى جهدي لتقليل هذه العيوب، فإن الكثير من سحر الأثاث القديم يأتي من تاريخه، وأنه تم استخدامه وأحبه، بدلاً من المظهر الجديد الذي لا تشوبه شائبة في المصنع. إن فهم الطريقة الصحيحة لإزالة الطلاء من الخشب هو ما يسمح لي بالحفاظ على التاريخ أثناء إعداده لنهاية جديدة.