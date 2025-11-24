لقد تم للتو تطوير منتج بستنة ثوري بتصميم مبتكر

يرغب البستانيون والمزارعون في جميع أنحاء العالم في زراعة الغذاء دون إهدار الموارد. وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الرغبة إلى ابتكار مفاجئ، كما حدث مع ماكسويل أويو، وهو طالب جامعي في جامعة كابيانغا، في مقاطعة كيريشو، كينيا. مستوحاة من وسائل التواصل الاجتماعي، صممت Oyoo نوعًا جديدًا من أوعية البذور القابلة للتحلل الحيوي المصنوعة باستخدام قشور الأناناس المهملة.
أوعية النباتات القابلة للتحلل الحيوي ليست جديدة بالنسبة إلى البستانيين ذوي الخبرة. نستخدمها كأوعية للبذور يمكن زراعتها بسهولة مباشرة في التربة دون الإضرار بجذور الشتلات. بمجرد زراعتها في الأرض، تتحلل هذه الحاويات القابلة للتحلل وتصبح جزءًا من التربة. إنها توفر بديلاً أكثر صداقة للبيئة لأواني الحضانة البلاستيكية، التي لها عمر محدود وليست قابلة لإعادة التدوير دائمًا.
في حين أن بعض أوعية النباتات القابلة للتحلل مصنوعة من الخث، وهو مورد غير متجدد، فإن الحاويات القابلة للتحلل الحيوي المصنوعة من منتجات النفايات توفر بدائل أفضل. إحدى العلامات التجارية الشهيرة في الولايات المتحدة هي CowPots، والتي اشتهرت في Shark Tank، وتتكون من روث البقر. تشمل الخيارات الأخرى تلك المصنوعة من القمح أو قشور الأرز أو القش. ومع ذلك، فمن المنطقي استخدام مواد النفايات المتوفرة محليًا، وفي كينيا، لاحظ أحد الطلاب انتشار قشور الأناناس المهملة وقرر أن يفعل شيئًا حيال ذلك.
من قصاصات الأناناس إلى أوعية البذور للبستنة والزراعة
بصفته طالبًا في مجال الزراعة والاقتصاد، ومزارعًا صغيرًا، رأى ماكسويل أويو أن بقايا الأناناس مادة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ويمكن تحويلها إلى منتجات بستنة ثورية. وباعتباره فردًا واعيًا بالبيئة، كان لديه الدافع لتقليل ما اعتبره هدرًا لا داعي له من أسواق المواد الغذائية المحلية. كما أراد أيضًا تصميم بديل لأوعية بدء البذور البلاستيكية التي تتناثر في الأراضي الزراعية في منطقته.
ولصنع هذه الحاويات القابلة للتحلل القائمة على النفايات، يتم طحن قشور الأناناس وخلطها مع نشا الذرة. بعد ذلك، يتم تشكيل هذا الخليط في شكل وتجفيفه. ويمكن بعد ذلك استخدام الأواني لبدء البذور، وبمجرد زراعتها، فإنها تتحلل في غضون ثلاثة أسابيع. يخطط Oyoo لتحويل ابتكاره في مجال البستنة إلى عمل تجاري، والاستمرار في تحويل بقايا الفاكهة إلى منتج له تأثير مفيد على البيئة. وقد جاء ابتكاره في التوقيت المناسب، حيث أن المستهلكين على استعداد لدفع المزيد مقابل الأواني القابلة للتحلل الحيوي مقارنة بحاويات الحضانة البلاستيكية القياسية، خاصة عندما يحافظ المنتج على فضلات الطعام خارج مدافن النفايات.