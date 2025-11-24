لقد تم للتو تطوير منتج بستنة ثوري بتصميم مبتكر

يرغب البستانيون والمزارعون في جميع أنحاء العالم في زراعة الغذاء دون إهدار الموارد. وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الرغبة إلى ابتكار مفاجئ، كما حدث مع ماكسويل أويو، وهو طالب جامعي في جامعة كابيانغا، في مقاطعة كيريشو، كينيا. مستوحاة من وسائل التواصل الاجتماعي، صممت Oyoo نوعًا جديدًا من أوعية البذور القابلة للتحلل الحيوي المصنوعة باستخدام قشور الأناناس المهملة.

أوعية النباتات القابلة للتحلل الحيوي ليست جديدة بالنسبة إلى البستانيين ذوي الخبرة. نستخدمها كأوعية للبذور يمكن زراعتها بسهولة مباشرة في التربة دون الإضرار بجذور الشتلات. بمجرد زراعتها في الأرض، تتحلل هذه الحاويات القابلة للتحلل وتصبح جزءًا من التربة. إنها توفر بديلاً أكثر صداقة للبيئة لأواني الحضانة البلاستيكية، التي لها عمر محدود وليست قابلة لإعادة التدوير دائمًا.

في حين أن بعض أوعية النباتات القابلة للتحلل مصنوعة من الخث، وهو مورد غير متجدد، فإن الحاويات القابلة للتحلل الحيوي المصنوعة من منتجات النفايات توفر بدائل أفضل. إحدى العلامات التجارية الشهيرة في الولايات المتحدة هي CowPots، والتي اشتهرت في Shark Tank، وتتكون من روث البقر. تشمل الخيارات الأخرى تلك المصنوعة من القمح أو قشور الأرز أو القش. ومع ذلك، فمن المنطقي استخدام مواد النفايات المتوفرة محليًا، وفي كينيا، لاحظ أحد الطلاب انتشار قشور الأناناس المهملة وقرر أن يفعل شيئًا حيال ذلك.

