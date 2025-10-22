لقد جربنا محفز العصب المبهم Zenowell لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يساعدنا بالفعل على الاسترخاء

يبحث الجميع عن طرق جديدة للاسترخاء، سواء كان ذلك من خلال التنفس الصندوقي أو البطانيات الثقيلة أو مشاهدة مقاطع فيديو ASMR. تعمل العديد من هذه الأساليب من خلال إشراك الجهاز العصبي السمبتاوي، المعروف أيضًا باسم وضع “الراحة والهضم”. اللاعب الرئيسي في هذا النظام هو العصب المبهم، وهو ليس مجرد عصب واحد بل شبكة من الألياف تمتد من دماغك وصولاً إلى الأمعاء الغليظة.
وافقت إدارة الغذاء والدواء بالفعل على الأجهزة المزروعة التي تحفز العصب المبهم لعلاج الصرع والاكتئاب (عبر معاهد فينشتاين للأبحاث الطبية). قد تساعد بعض أجهزة العصب المبهم المزروعة في إنقاص الوزن. الآن، تعمل الشركات على تطوير أجهزة غير جراحية تستهدف العصب المبهم من خلال الأذن. يقع فرع من العصب المبهم بالقرب من سطح الجلد هناك، لذلك ترسل هذه الأجهزة نبضات كهربائية لطيفة إلى الفرع الأذني لتحفيز العصب المبهم وتعزيز الاسترخاء.
تقدم شركة ZenoWell جهازين للتدليك الأذني مصممين لاستهداف العصب المبهم، مع ادعاءات بقدرتهما على تعزيز النوم وتقليل التوتر وتخفيف الألم. لقد جربت كلا الجهازين لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما مساعدتي على النوم بشكل أفضل وتهدئة جسدي المجهد.
الفرق بين محفزات العصب المبهم فيدا ولونا
يحتوي Vida Vagus Nerve Stimulator على ثلاثة إعدادات للنبض: النوم والتأمل والاسترخاء. يوفر وضع السكون نبضًا ثابتًا لمدة سبع ثوانٍ تقريبًا، تليها ثلاث نبضات أقصر. تبدو أوضاع التأمل والاسترخاء متطابقة تقريبًا، حيث يعطي كل منها نبضًا ثابتًا مدته أربع ثوانٍ يتبعه توقف مؤقت لمدة أربع ثوانٍ. يوفر Luna أيضًا أوضاع النوم والتأمل والاسترخاء ولكنه يتضمن أيضًا إعدادًا مريحًا. يختلف وضع الراحة، حيث ينتج نبضات قصيرة جدًا تشبه إلى حد ما الوخز بالإبر ويُقال إنها تساعد في علاج الصداع.
كلا الجهازين أصغر من هاتف محمول عادي ويشبهان مشغل MP3 مع سماعة أذن واحدة متصلة. هناك سماعة أذن واحدة فقط مناسبة لأذنك اليسرى. لماذا أذنك اليسرى؟ المزيد عن ذلك بعد قليل. لقد وجدت أن حمل Luna أسهل بفضل شكله البيضاوي، في حين أن Vida أكثر سمكًا ومستطيلة بزوايا مستديرة. على الجانب الإيجابي، تحتوي Vida على شاشة أكبر بكثير من Luna، وهو أمر مفيد إذا كنت لا ترغب في التحديق أو الوصول إلى نظارتك.
يأتي كل جهاز أيضًا مزودًا بمجموعة جل تحتوي على قلم تشحيم وزجاجة رذاذ صغيرة. ستحتاج إلى ترطيب سماعة الأذن إما بالهلام أو الماء لمساعدة النبضات الكهربائية على توصيلها بشكل صحيح. يتم أيضًا تضمين حقيبة حمل وشاحن USB-C.
إيجابيات تحفيز العصب المبهم زينويل
في المرة الأولى التي جربت فيها جهاز Zenowell Vagus Nerve Stimulator، ذكرني بوحدة TENS (تحفيز الأعصاب الكهربائية عبر الجلد) الخاصة بالعضلات. لقد تلاعبت بالأوضاع ومستويات الشدة المختلفة (من 0 إلى 30) لمعرفة ما هو مناسب. بمجرد وصولي إلى وضع التأمل، جلست على الأريكة وقمت بالتمرير عبر هاتفي. لم أتأثر… بعد.
بدلًا من القيام بشيء يوترني، قررت أن آخذ محفز العصب المبهم إلى وسادة التأمل الخاصة بي. نظرًا لأن الجهاز يحتوي على مؤقت خاص به، فقد قمت بضبطه لمدة 20 دقيقة من الصمت. لقد أعطاني الاهتزاز الخفيف في أذني شيئًا يجب التركيز عليه، مما أبقيني حاضرًا. كلما شرد ذهني، أعادني النبض اللطيف. همم.
لقد مرت الـ 20 دقيقة دون أن أشعر بالقلق. عندما قمت بفحص جهاز التتبع القابل للارتداء، لاحظت بعض التغييرات المثيرة للاهتمام. ارتفع تقلب معدل ضربات القلب، وانخفض معدل ضربات القلب. أخبرني ذلك أن جهازي العصبي السمبتاوي كان يعمل.
حاولت التأمل عدة مرات لكن نباح كلابي قاطعني. ومع ذلك، أدركت أن هذا الجهاز يعد بمثابة دعم جيد للتأمل. ولأنه غير متصل بهاتفك، فلن تشتت انتباهك عن طريق الأصوات أو الإشعارات أثناء محاولتك العثور على بعض السلام.
سلبيات جهاز زينويل لتحفيز العصب المبهم
قد لا يكون جهاز Zenowell Vagus Nerve Stimulator مناسبًا لك إذا كنت تبحث عن شيء يجلب الهدوء الفوري، مثل الشعور بشخص يفرك كتفيك. تحتاج إلى قضاء بعض الوقت معها ومنح نفسك فرصة للاستقرار. قد لا يكون ذلك فعالًا أيضًا إذا كان عقلك منشغلًا بعمق في أنشطة أخرى مثل مشاهدة مقاطع الفيديو أو القيادة. في تلك المواقف، قد لا تلاحظ الاهتزازات لأن جسمك يستشعر بالفعل العديد من الأشياء الأخرى في بيئتك.
يأتي كلا الجهازين مع إعداد افتراضي مدته 20 دقيقة، لذا إذا كنت تريد قضاء المزيد من الوقت في الاسترخاء، فستحتاج إلى إعادة تشغيله. إذا كنت تفضل جلسة أقصر، يمكنك إيقافها مؤقتًا أو إيقافها. سيكون من المفيد أن يكون لديك خيار لمدة أطول، خاصة للنوم. هل أدى ذلك إلى تحسين نومي؟ لا، ولكن ربما إذا استخدمته لبضعة أسابيع.
تتطلب سماعة الأذن بعض التدريب للتحضير والملاءمة بشكل صحيح. يمكنك استخدام جل القطب الكهربائي أو الماء لتجهيزه، لكن الكثير من الجل يمكن أن يكون لزجًا والقليل منه لن يوفر التوصيل الكافي. سماعة الأذن محدودة أيضًا في حجمها. على الرغم من أنه يحتوي على طرف سيليكون قابل للإزالة، إلا أنه يأتي بحجم واحد فقط. لقد وجدت أن طرف السيليكون كبير جدًا، ولكن عندما قمت بإزالته، شعرت أن المقاس فضفاض جدًا.
لماذا يستخدم محفز العصب المبهم الأذن اليسرى؟
ربما لا تزال تتساءل لماذا توفر شركة Zenowell سماعة أذن للأذن اليسرى فقط. يوضح زينويل أن معظم الدراسات السريرية تستخدم أجهزة مماثلة في الأذن اليسرى لتحسين النوم وتخفيف القلق وتخفيف الألم. ذكرت مراجعة نشرت عام 2019 في مجلة Frontiers in Neuroscience أنه يتم استخدام الأذن اليسرى لأن تحفيز الجانب الأيمن يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحكم في إيقاع القلب، مما يجعل الجانب الأيسر أكثر أمانًا. كما أنه من الآمن أيضًا تطبيق التحفيز على الأذن بدلاً من الرقبة.
ووفقا للمراجعة، فإن تحفيز العصب المبهم من خلال الأذن ينشط مناطق الدماغ المرتبطة باليقظة العقلية والتنظيم العاطفي. قد يساعد إرسال نبضات كهربائية عبر العصب المبهم في علاج الحالات المزمنة مثل الألم والالتهابات ومتلازمة التمثيل الغذائي. على الرغم من أن هذه الدراسات صغيرة وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، إلا أنها تشير إلى أن تحفيز الفرع الأذني للعصب المبهم قد يساعد الدماغ على إعادة توصيل نفسه واستعادة حلقات التغذية الراجعة المكسورة.
لقد كنت متشككًا بعض الشيء بشأن تجربة هذا المنتج. لقد رأيت العديد من العروض الترويجية لليوجا وتمارين التنفس التي تدعي تنشيط العصب المبهم. ما إذا كانت هذه الممارسات أو الأجهزة تفعل ذلك حقًا فهذا لا يهم بالنسبة لي. والأهم من ذلك هو ما إذا كانت ستجلب بعض الهدوء إلى حياتي المجهدة. بالنسبة لي، كان هذا الجهاز مكملاً لممارساتي الصحية بدلاً من استبدالها.
باختصار، أوصي بأحد أجهزة تحفيز العصب المبهم Zenowell إذا كنت تواجه مشكلة في التأمل أو ممارسات التهدئة الأخرى التي تطلب منك الجلوس بهدوء. لن يساعدك ذلك إذا واصلت الانخراط في عادات تثير القلق مثل التمرير على وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال منح عقلك شيئًا لطيفًا للتركيز عليه لمدة 20 دقيقة تقريبًا يوميًا، يمكن لمحفز العصب المبهم من Zenowell أن يساعد في جلب إحساس أكبر بالهدوء إلى حياتك.