لقد جربنا محفز العصب المبهم Zenowell لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يساعدنا بالفعل على الاسترخاء

يبحث الجميع عن طرق جديدة للاسترخاء، سواء كان ذلك من خلال التنفس الصندوقي أو البطانيات الثقيلة أو مشاهدة مقاطع فيديو ASMR. تعمل العديد من هذه الأساليب من خلال إشراك الجهاز العصبي السمبتاوي، المعروف أيضًا باسم وضع “الراحة والهضم”. اللاعب الرئيسي في هذا النظام هو العصب المبهم، وهو ليس مجرد عصب واحد بل شبكة من الألياف تمتد من دماغك وصولاً إلى الأمعاء الغليظة.

وافقت إدارة الغذاء والدواء بالفعل على الأجهزة المزروعة التي تحفز العصب المبهم لعلاج الصرع والاكتئاب (عبر معاهد فينشتاين للأبحاث الطبية). قد تساعد بعض أجهزة العصب المبهم المزروعة في إنقاص الوزن. الآن، تعمل الشركات على تطوير أجهزة غير جراحية تستهدف العصب المبهم من خلال الأذن. يقع فرع من العصب المبهم بالقرب من سطح الجلد هناك، لذلك ترسل هذه الأجهزة نبضات كهربائية لطيفة إلى الفرع الأذني لتحفيز العصب المبهم وتعزيز الاسترخاء.

تقدم شركة ZenoWell جهازين للتدليك الأذني مصممين لاستهداف العصب المبهم، مع ادعاءات بقدرتهما على تعزيز النوم وتقليل التوتر وتخفيف الألم. لقد جربت كلا الجهازين لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما مساعدتي على النوم بشكل أفضل وتهدئة جسدي المجهد.