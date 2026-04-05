لقد جعلهم سرطان كيت والملك تشارلز أكثر من مجرد أصهار – نحن لا نتحدث عن ذلك بما فيه الكفاية

منذ أن شاركت كاثرين، أميرة ويلز، والملك تشارلز الثالث تشخيصهما المتزامن للسرطان في عام 2024، كان هناك حديث عن كيفية تطور علاقتهما أثناء تعاملهما مع ظروفهما الخاصة. بعد فترة وجيزة من مشاركة التحديثات الصحية لأول مرة، أبلغ مصدر فانيتي فير أنه على الرغم من أن كيت ميدلتون كانت لديها دائمًا علاقة قوية مع والد زوجها، إلا أن تشخيص إصابتهما بالسرطان جعلهما “أقرب من أي وقت مضى”. في السنوات التالية، ظل الخطاب يركز بشكل مفرط على مدى روعة علاقتهما أثناء تعاملهما مع تشخيصاتهما الصحية وأصبحا في النهاية خاليين من السرطان. بشكل عام، يمكن القول إن الثرثرة السطحية فشلت في الوصول إلى جوهر العلاقة العميقة بين تشارلز وكيت.
تشرح العديد من الدراسات كيف يمكن للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان الاستفادة من وجود شخص أو نظام دعم يعرف بالضبط ما يمرون به. وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 في المجلة الأوروبية لرعاية السرطان، فإن الأشخاص الذين حضروا مجموعات دعم السرطان استفادوا من اكتساب معرفة طبية إضافية من الآخرين الذين لديهم أطبائهم وخط العلاج الخاص بهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المناقشة الصريحة حول الأعراض لا يمكن أن تخلق إحساسًا عميقًا بالمجتمع فحسب، بل يمكنها أيضًا تخفيف المخاوف بشأن ما إذا كانت تعتبر طبيعية أم لا. يمكن أن تساعد مثل هذه المحادثات المفتوحة الأشخاص أيضًا على اكتشاف طرق فعالة لمتابعة روتينهم اليومي أثناء التنقل بين العلاج والأعراض. يمكن للبيئات منخفضة الضغط والداعمة، مثل مجموعات دعم مرضى السرطان، أن تجبر الأشخاص أيضًا على المزاح حول الأعراض التي قد يجدونها محرجة للغاية بحيث لا يمكن مناقشتها. قد يكون الحصول على بعض الضحك مفيدًا لصحة أي شخص، ولكن بالنسبة لمرضى السرطان على وجه التحديد، يمكن أن تساعد الفكاهة في تخفيف ضغوط الحالة.
كان من الممكن أن تحصل كيت ميدلتون والملك تشارلز على فوائد إضافية من وجود بعضهما البعض كنظام دعم
في دراسة أجريت عام 2011 في مجلة الأبحاث في العلوم الطبية، قارن الباحثون استراتيجيات المواجهة باستخدام مجموعتين من النساء المصابات بسرطان الثدي. وبينما خضعت إحدى المجموعتين لبرنامج تعليمي مدته 3 أشهر، شاركت المجموعة الأخرى في مجموعة دعم الأقران. وفي نهاية الدراسة، شهد الأشخاص في مجموعة الدعم تحسنًا ملحوظًا في الحيوية والصحة العقلية مقارنة بمجموعة البرنامج التعليمي. كما شهدت مجموعة دعم الأقران أيضًا تحسنًا ملحوظًا في الرفاهية الجسدية والعاطفية، فضلاً عن تحسين الأداء الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، وفقًا لدراسة أجريت عام 2001 في مجلة نيو إنجلاند الطبية، فإن النساء المصابات بسرطان الثدي النقيلي اللاتي ذهبن إلى مجموعات الدعم كان لديهن مزاج أفضل، وقللن من القلق والاكتئاب، كما أبلغن عن انخفاض في الألم. أثبتت مجموعات الدعم أنها مفيدة بشكل خاص للنساء اللاتي شعرن بالأسى الشديد بشأن تشخيصهن. من المؤكد أن الملك تشارلز الثالث وكاترين، أميرة ويلز، لم يذهبا على الأرجح إلى مجموعات دعم الأقران. ومع ذلك، لا يزال بإمكانهم الحصول على قدر كبير من دعم الصحة العقلية من خلال رفقتهم.
من المحتمل أيضًا أن تكون رفقتهم مبنية على التفاهم المتبادل بأنهم الشخصان الوحيدان اللذان يستطيعان فهم كيفية التعامل مع التشخيص، والخضوع للعلاج، وكذلك الاعتناء بأسرتهما أثناء كونهما أعضاء في العائلة المالكة. نظرًا لأن الأبحاث قد كشفت بالفعل عن خسائر الصحة العقلية التي يمكن أن يسببها السرطان لزوجة المريض، فمن المحتمل أن تكون علاقة ويليام، أمير ويلز، والملكة كاميلا أيضًا قد شهدت تحولًا كبيرًا. في حالتهم، كان من الممكن أن يترابطوا حول مناقشة كيفية التعامل مع الضغوط الناتجة عن كونهم مقدمي رعاية.