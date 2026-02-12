لقد حصلت لعبة 3 Doors Down’s Smash Hit على جائزة Kryptonite من البلاتين، لكنها لم تحقق هذا الإنجاز

حققت أغنية “Kryptonite” نجاحًا كبيرًا لـ 3 Doors Down، وقد جمعت تقريبًا كل الإنجازات التي يمكن أن تحققها الأغنية – باستثناء الإنجاز العظيم المتمثل في الوصول إلى المركز الأول على Billboard’s Hot 100، المعروف أيضًا باسم مخطط البوب. بعد أربع سنوات فقط من تأسيسها في ولاية ميسيسيبي، ظهرت فرقة 3 Doors Down على الساحة الوطنية في عام 2000 بأغنية “كريبتونيت”، وهي أغنية تستخدم مصطلحات سوبرمان لرسم صورة معقدة للقلق من منظور الشخص الأول. كتب المغني الرئيسي براد أرنولد، الذي توفي بسبب السرطان في فبراير 2026، الأغنية في منتصف التسعينيات عندما كان عمره 15 عامًا.
أثبتت أغنية “كريبتونيت”، الحزينة ولكن اللحنية، الثقيلة ولكن الضعيفة، العدوانية ولكن العاطفية، والتي تجمع بين عناصر الجرونج والميتال، أنها تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أنها ستكون أغنية تأسيسية في موسيقى الروك في عصر الألفية. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدت الكثير من الفرق الموسيقية وكأنها 3 Doors Down وكانوا جميعًا يريدون “الكريبتونيت” الخاص بهم. أعمال قليلة اقتربت من مستوى النجاح الذي حققته فرقة “كريبتونيت”. ولكن على الرغم من أنه كان الأول والأكثر أهمية من بين العديد من الأغاني الناجحة لـ 3 Doors Down، إلا أنه لم يتمكن من تصدر قائمة البوب بالكامل.
لم يتمكن الكريبتونيت من اختراق الجزء العلوي من مخطط البوب
يمكن للمرء أن يجادل بأن 3 Doors Down كانت واحدة من أهم فرق الروك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن من الصحيح موضوعيًا أنها كانت واحدة من أكثر الفرق نجاحًا. بدأ كل شيء بأغنية “Kryptonite”، الأغنية المنفردة الأولى والأولى من الألبوم الأول لفرقة 3 Doors Down، “The Better Life”. حصلت جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية على شهادة “كريبتونيت” ثماني مرات بلاتينية، مما يعني أنها باعت ما يعادل ثمانية ملايين نسخة. وبفضل قوة تلك الأغنية، فازت الفرقة بجائزة “فنان البوب/الروك الجديد المفضل” في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2001. تم بث أغنية “Kryptonite” أكثر من 1.2 مليار مرة على Spotify وحده.
كانت أغنية “Kryptonite” واحدة من أكبر الأغاني الناجحة على الراديو في عام 2000، وذلك عبر تنسيقات متعددة. على مخطط Billboard’s Alternative Airplay، وصلت إلى المركز الأول في شهر مايو، وبقيت هناك لمدة 11 أسبوعًا. حققت أغنية “Kryptonite” نجاحًا جيدًا على مخطط Pop Airplay أيضًا – وكانت الأغنية الأكثر تشغيلًا في قائمة أفضل 40 راديو لمدة خمسة أسابيع. لكن كل هذا لم يكن كافيًا لقلب مصلحة فرقة Hot 100 الشاملة لجميع الأنواع في 3 Doors Down، مما أدى إلى تحديد مصيرها كفرقة باعت ملايين التسجيلات ولكن لم تحصل على المركز الأول مطلقًا. بعد سبعة أشهر من دخولها قائمة Hot 100، وحصولها على مبيعات كبيرة وتشغيلها على الراديو على طول الطريق، تصدرت أغنية “Kryptonite” المركز الثالث على مخطط البوب في نوفمبر 2000.