لقد حصلت لعبة 3 Doors Down’s Smash Hit على جائزة Kryptonite من البلاتين، لكنها لم تحقق هذا الإنجاز

حققت أغنية “Kryptonite” نجاحًا كبيرًا لـ 3 Doors Down، وقد جمعت تقريبًا كل الإنجازات التي يمكن أن تحققها الأغنية – باستثناء الإنجاز العظيم المتمثل في الوصول إلى المركز الأول على Billboard’s Hot 100، المعروف أيضًا باسم مخطط البوب. بعد أربع سنوات فقط من تأسيسها في ولاية ميسيسيبي، ظهرت فرقة 3 Doors Down على الساحة الوطنية في عام 2000 بأغنية “كريبتونيت”، وهي أغنية تستخدم مصطلحات سوبرمان لرسم صورة معقدة للقلق من منظور الشخص الأول. كتب المغني الرئيسي براد أرنولد، الذي توفي بسبب السرطان في فبراير 2026، الأغنية في منتصف التسعينيات عندما كان عمره 15 عامًا.

أثبتت أغنية “كريبتونيت”، الحزينة ولكن اللحنية، الثقيلة ولكن الضعيفة، العدوانية ولكن العاطفية، والتي تجمع بين عناصر الجرونج والميتال، أنها تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أنها ستكون أغنية تأسيسية في موسيقى الروك في عصر الألفية. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدت الكثير من الفرق الموسيقية وكأنها 3 Doors Down وكانوا جميعًا يريدون “الكريبتونيت” الخاص بهم. أعمال قليلة اقتربت من مستوى النجاح الذي حققته فرقة “كريبتونيت”. ولكن على الرغم من أنه كان الأول والأكثر أهمية من بين العديد من الأغاني الناجحة لـ 3 Doors Down، إلا أنه لم يتمكن من تصدر قائمة البوب ​​بالكامل.