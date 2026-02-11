لقد حكم الكثير من الناس على خسارة كيلي أوزبورن للوزن – لكن هل نطرح الأسئلة الصحيحة؟

عندما ظهرت كيلي أوزبورن، الابنة الصغرى لمغني الروك الراحل أوزي أوزبورن وزوجته شارون، في حفل توزيع جوائز جرامي، حيث بدت نحيفة بشكل غير عادي في ثوبها الأسود المرصع بالترتر عاري الظهر، أثار ذلك موجة من القيل والقال، حيث علق الناس على مظهرها واقترحوا أن هناك خطأ ما. كتب المستخدم X T: “هل يمكن لشخص مقرب من كيلي أوزبورن أن يحصل لها على بعض المساعدة، أنا قلق للغاية.” ولم تكن وحدها في قلقها على نجمة الواقع. كتب Elite_Ease: “على وشك السقوط من العظم”.
هل يمكن لشخص مقرب من كيلي أوزبورن أن يحصل لها على بعض المساعدة. أنا قلقة للغاية. # جرامي pic.twitter.com/EoXKL9EAh7
ومع ذلك، كما أشارت كيم بارنز في نفس الموضوع، ربما تكون أي مخاوف بشأن صحتها في غير محلها. “الفتاة المسكينة حزينة على والدها! اتركها وشأنها!” قالت. يبدو أن مستخدمًا آخر لـ X يردد هذه المشاعر قائلاً: “ادعى الناس ذات مرة أنها تعاني من زيادة الوزن للغاية، والآن غاضبون لأنها تعاني من نقص الوزن الزائد. فقط اترك الناس وشأنهم وتوقف عن التعليق على أجسادهم”.
الحكم على وزن أوزبورن ليس بالأمر الجديد
إن الحكم عليها من قبل الناس بسبب وزنها ليس بالأمر الجديد، وفقًا لأوزبورن، وهو أحد العوامل التي لا يأخذها معظم الناس في الاعتبار عندما يدعون القلق بشأن صحتها. شاركت في “The Osbournes Podcast” أنها واجهت ضغوطًا فيما يتعلق بحجم جسدها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما ذاع صيت برنامج الواقع الذي قدمته عائلتها. “لقد تم سحبي إلى رئيس مكتب الوكالة وهو … ألقى لي خطابًا كاملاً حول كيف كنت سمينًا للغاية بالنسبة للتلفزيون وأنني بحاجة إلى إنقاص الوزن، وأنه إذا فقدت الوزن، فسوف أبدو أفضل،” كشف أوزبورن (عبر اشخاص).
في حلقة 2022 من برنامج “Hollywood Raw Podcast”، تحدثت مقدمة برنامج “Fashion Police” السابقة أيضًا بصراحة عن فقدانها 85 رطلاً من الوزن بسبب عملية جراحية في المعدة، قائلة إن ذلك جعلها تشعر “بالاستياء” لأنها شعرت بأنها “غير مرئية” قبل أن تفقد الوزن. ومع ذلك، لم تشعر بأي ندم على الطريقة التي فعلت بها ذلك، قائلة: “إنه أفضل شيء قمت به على الإطلاق”. وأشارت أيضًا إلى أنها ذهبت للعلاج لمدة عام قبل الجراحة للتعامل مع الأكل العاطفي. وأضافت أوزبورن أن الجراحة لم تكن “حلًا سريعًا” وكان عليها أيضًا تناول طعام صحي وممارسة الرياضة.
وكدليل إضافي على مدى ضرر الخجل من الدهون، وجدت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة تقرير الاضطرابات العاطفية أن هناك علاقة إيجابية بين الخجل من الجسم واضطرابات الأكل. بالإضافة إلى ذلك، أفادت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة الجمعية الطبية الكندية أن التشهير بالدهون مرتبط بالتوتر والشراهة عند تناول الطعام، مما قد يساهم في زيادة الوزن وضعف الصحة الأيضية.
ما قالته أوزبورن عن فقدان الوزن الأخير لها
لم تخجل أوزبورن أيضًا من معالجة التعليقات حول فقدان الوزن الأخير لها، حيث شاركت في مقطع فيديو على Instagram تم حذفه منذ ذلك الحين والذي يجب على منتقديها “(كلمة بذيئة) إيقافه”. ثم تابعت لتضيف: “إلى الأشخاص الذين يستمرون في التفكير بأنهم مضحكون ولئيمون من خلال كتابة تعليقات مثل” هل أنت مريض، أو “اخرج من Ozempic، أنت لا تبدو على ما يرام، لقد مات والدي للتو، وأنا أبذل قصارى جهدي، والشيء الوحيد الذي يجب أن أعيش من أجله الآن هو عائلتي” (عبر USA Today).
تضفي سابين هورنر، أخصائية التغذية في AtaLoss، صحة على تفسير أوزبورن، موضحة أنه عندما يمر الناس بالمراحل الأولى من الحزن، ليس من غير المألوف ألا يشعروا بالجوع أو يشعرون أنهم لا يستطيعون ابتلاع الطعام. يمكن للتوتر المرتبط بفقدان شخص عزيز أن يجعل مذاق الطعام مختلفًا، أو قد يشعر الناس ببساطة بالتشتت الشديد عن تناول الطعام. هذا النقص في الشهية يمكن أن يساهم في فقدان الوزن بشكل كبير، وفقا لهورنر. ومع ذلك، مع مرور الوقت، ستعود رغبتهم في تناول الطعام. وفي هذه الأثناء، تنصح بتشجيع الأشخاص الذين يعانون من الحزن على احتساء شاي الزنجبيل في أوقات الوجبات. سيساعد ذلك على تحسين الشهية ويساعد في الحفاظ على رطوبة الفرد.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، ربما يتعين على معجبي أوزبورن أن يفكروا فيما إذا كانوا قد طرحوا الأسئلة الصحيحة. ربما بدلاً من زيادة الضغط عليها فيما يتعلق بمظهرها، سيكون من الأفضل تقديم اللطف والدعم خلال فترة صعبة للغاية بالنسبة لها.