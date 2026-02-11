لقد حكم الكثير من الناس على خسارة كيلي أوزبورن للوزن – لكن هل نطرح الأسئلة الصحيحة؟

إن الحكم عليها من قبل الناس بسبب وزنها ليس بالأمر الجديد، وفقًا لأوزبورن، وهو أحد العوامل التي لا يأخذها معظم الناس في الاعتبار عندما يدعون القلق بشأن صحتها. شاركت في “The Osbournes Podcast” أنها واجهت ضغوطًا فيما يتعلق بحجم جسدها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما ذاع صيت برنامج الواقع الذي قدمته عائلتها. “لقد تم سحبي إلى رئيس مكتب الوكالة وهو … ألقى لي خطابًا كاملاً حول كيف كنت سمينًا للغاية بالنسبة للتلفزيون وأنني بحاجة إلى إنقاص الوزن، وأنه إذا فقدت الوزن، فسوف أبدو أفضل،” كشف أوزبورن (عبر اشخاص).

في حلقة 2022 من برنامج “Hollywood Raw Podcast”، تحدثت مقدمة برنامج “Fashion Police” السابقة أيضًا بصراحة عن فقدانها 85 رطلاً من الوزن بسبب عملية جراحية في المعدة، قائلة إن ذلك جعلها تشعر “بالاستياء” لأنها شعرت بأنها “غير مرئية” قبل أن تفقد الوزن. ومع ذلك، لم تشعر بأي ندم على الطريقة التي فعلت بها ذلك، قائلة: “إنه أفضل شيء قمت به على الإطلاق”. وأشارت أيضًا إلى أنها ذهبت للعلاج لمدة عام قبل الجراحة للتعامل مع الأكل العاطفي. وأضافت أوزبورن أن الجراحة لم تكن “حلًا سريعًا” وكان عليها أيضًا تناول طعام صحي وممارسة الرياضة.

وكدليل إضافي على مدى ضرر الخجل من الدهون، وجدت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة تقرير الاضطرابات العاطفية أن هناك علاقة إيجابية بين الخجل من الجسم واضطرابات الأكل. بالإضافة إلى ذلك، أفادت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة الجمعية الطبية الكندية أن التشهير بالدهون مرتبط بالتوتر والشراهة عند تناول الطعام، مما قد يساهم في زيادة الوزن وضعف الصحة الأيضية.