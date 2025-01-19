لقد ذهبت تايمز ليد زيبلين بعيدًا جدًا في الجولة

حدثت إحدى أشهر مغامراتهم في عام 1969، وهو العام الذي اقتحمت فيه الفرقة الوعي الجماعي لمحبي موسيقى الروك لأول مرة بأول ألبوم لهم يحمل عنوانًا ذاتيًا. منذ ظهورهم لأول مرة، دعمت فرقة Led Zeppelin إصدارات ألبوماتهم بجولات متواصلة تقريبًا، ووصلت إلى سياتل لأول مرة وأقامت في نفس الفندق، فندق Edgewater، حيث قاموا بعد ثماني سنوات بتحطيم كل جهاز تلفزيون صادفوه.

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على الرغم من أن العديد من النقاد لم يتمكنوا من تحمل ليد زيبلين في البداية وقاموا بشطبهم كفرقة ضجيج، إلا أنهم قد طوروا بالفعل أتباعًا مخلصين للمجموعات. في ستينيات القرن الماضي، اشتهر فندق إيدج ووتر بتشجيع سكانه على صيد السمك من نوافذ فنادقهم، وهي هواية استمتع بها فريق البيتلز بشكل مفيد في عام 1964. ومع ذلك، كان زيبلين وحشًا مختلفًا. ووفقًا لأسطورة موسيقى الروك أند رول، قررت المجموعة اصطياد قرش الطين في بوجيه ساوند لاستخدامه في اختراق إحدى المعجبات. وفي كتابه “Stairway to Heaven: Led Zeppelin Uncentriced”، قال مدير الطريق بالفرقة، ريتشارد كول، إن الحادث وقع بموافقتها، على الرغم من الشائعات التي تشير إلى خلاف ذلك.

وقد نوقشت التفاصيل الدقيقة للحادثة لمدة نصف قرن، حيث زعمت بعض المصادر أن الشابة أصيبت بسمكة قرش بدلاً من اختراقها، وادعى آخرون أن الفرقة لم تكن متورطة على الإطلاق، لكنها كانت الجولة مدير أو roadies الذين كانوا مسؤولين. ومهما كان الأمر، فقد شكلت القصة أساس أغنية “The Mudshark” التي صدرت في الألبوم المباشر لفرانك زابا “فيلمور إيست” في عام 1971.

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