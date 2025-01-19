لقد ذهبت تايمز ليد زيبلين بعيدًا جدًا في الجولة

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وضعت فرقة الروك البريطانية ليد زيبلين نموذجًا لموسيقى الروك في السبعينيات بأكثر من طريقة. كانت المجموعة مكونة من أعضاء سابقين في Yardbirds (عازف الجيتار جيمي بيج) وفرقة الفرح (المغني روبرت بلانت وعازف الدرامز جون “بونزو” بونهام)، إلى جانب عازف الجيتار/عازف لوحة المفاتيح السابق جون بول جونز. لقد تشكلوا في عام 1968 لتولي العقد القياسي الأكثر ربحًا وليبرالية في تاريخ موسيقى الروك لفرقة جديدة حتى تلك اللحظة. تم التوقيع مع شركة Atlantic Records مقابل أكثر من 200000 دولار (حوالي 1.8 مليون دولار اليوم)، وتم منح Zeppelin تحكمًا إبداعيًا كاملاً في ألبوماتهم، بما في ذلك الأعمال الفنية. ربما بدا الترتيب وكأنه مقامرة في ذلك الوقت، لكن الفرقة كافأت علامتها التجارية ببعض الموسيقى المميزة للعصر، مع تشغيل إمبراطوري لستة ألبومات كلاسيكية على التوالي.
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لكن لم تكن الأغاني فقط هي التي دعمت أسطورة ليد زيبلين. عمل حي يحظى بشعبية كبيرة، كما اكتسبت الجولات العالمية المتكررة للفرقة أيضًا سمعة سيئة بسبب مذهب المتعة الفاحش عندما لم يكونوا على خشبة المسرح. فيما يلي بعض اللحظات الأكثر سوءًا من سنوات ليد زيبلين على الطريق.
إرم التلفزيون الكلاسيكي
يقال إن ليد زيبلين كان أحد الإلهام الرئيسي لفيلم Spinal Tap، وهو الفيلم الوثائقي الساخر الذي صدر عام 1984 والذي سلط الضوء على الانغماس في موسيقى الروك وتجاوزاتها. في الواقع، العديد من الكليشيهات التي لا تزال قائمة حتى اليوم يمكن إرجاعها إلى سلوك ليد زيبلين في السبعينيات. ولعل أكثر الأعمال المبتذلة في تاريخ موسيقى الروك نشأت في عام 1977، عندما كانت الفرقة في جولة في سياتل وألقت خمسة أجهزة تلفزيون من نافذة فندق إيدجووتر في مياه بوجيه ساوند بالأسفل.
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يُزعم أن المجموعة قامت بنفس الحيلة قبل سنوات في أحد فنادق لوس أنجلوس، ويبدو أن مدير جولات زيبلين، ريتشارد كول، كان معتادًا على مثل هذا السلوك. وبحسب ما ورد قام بتغطية تكلفة الدمار دون تسرع عند سداد فاتورة الفندق. تقول الأسطورة أن كول دفع للمدير مبلغ 500 دولار لتغطية تكلفة شراء تلفزيون إضافي إذا أراد الموظف تجربته بنفسه.
ركوب الدراجة في فندق جون بونهام
سرعان ما اكتسب أعضاء ليد زيبلين الأربعة جميعًا سمعة طيبة لكونهم من دعاة المتعة الفاحشة، لكن القليل منهم يمكنهم التنافس مع شهية عازف الدرامز جون بونهام للتدمير والفوضى. يعتبر أحد أعظم عازفي الطبول في عصره، وكان أيضًا واحدًا من أكثر عازفي الطبول شراسة. وفقًا للأسطورة، في الأيام الأولى لليد زيبلين، كان قرع الطبول مرتفعًا جدًا لدرجة أن معدات العام لم تكن قادرة على تسجيله بشكل صحيح. وامتدت وحشية بونهام على المجموعة إلى حياة الفرقة على الطريق، وتجلت في تصرفات غريبة على حساب الفنادق التي أقام فيها زيبلين. كان عازف الدرامز من أشد المعجبين بالدراجات النارية وكان مشهورًا بقيادته لسيارته Harley-Davidson في أروقة الفندق.
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توفي بونهام بشكل مأساوي في 25 سبتمبر 1980 بسبب وذمة رئوية ناجمة عن استهلاك الكحول. كان عمره 32 عامًا. وقد أدت وفاته إلى نهاية فرقة ليد زيبلين، التي لم تجتمع إلا من حين لآخر بعد ذلك، ووضعت حدًا لعصر انحطاط موسيقى الروك أند رول.
مفاجأة مزعومة للجماعات
كانت فرقة ليد زيبلين أيضًا سيئة السمعة بسبب علاقاتها الجنسية مع معجباتها المحبوبات. في الواقع، تُظهر صور الفرقة على خشبة المسرح الأعضاء عمومًا عراة الصدور، ويرتدون أضيق السراويل الممكنة، وممتلئين بالرجولة. يمكن القول إن الجزء الأكبر من الاهتمام الذي حصلت عليه الفرقة ذهب إلى روبرت بلانت، المنشد البدائي طويل الأمد الذي جعل من مهمته على ما يبدو ارتداء أضيق السراويل على الإطلاق.
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لكن يبدو أن عازف الجيتار جيمي بيج لم يكن راضيًا عن السماح لزميله في الفرقة بالحصول على كل الإثارة. في حديثه إلى Uncut، قال العضو السابق في المجموعة وعضو GTO باميلا دي باريس إنه كان أيضًا متحيزًا لأخذ علب الكريمة المخفوقة معه في جولة لاستخدامها في لقاءاته الجنسية. حتى أن هناك شائعة مفادها أنه في إحدى المناسبات، كانت الفرقة في أحد الفنادق وعلى وشك مقابلة غرفة مليئة بالمعجبات عندما قرر بيج مفاجأتهن بتجريدهن من ملابسهن، وتغطية جسدهن بالكامل بالكريم، والوصول إلى الغرفة في يوم من الأيام. عربة خدمة غرف الفندق. لم يتم تسجيل تفاصيل كيفية تلقي حيلته المزعومة.
“حلقة القرش”
حدثت إحدى أشهر مغامراتهم في عام 1969، وهو العام الذي اقتحمت فيه الفرقة الوعي الجماعي لمحبي موسيقى الروك لأول مرة بأول ألبوم لهم يحمل عنوانًا ذاتيًا. منذ ظهورهم لأول مرة، دعمت فرقة Led Zeppelin إصدارات ألبوماتهم بجولات متواصلة تقريبًا، ووصلت إلى سياتل لأول مرة وأقامت في نفس الفندق، فندق Edgewater، حيث قاموا بعد ثماني سنوات بتحطيم كل جهاز تلفزيون صادفوه.
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على الرغم من أن العديد من النقاد لم يتمكنوا من تحمل ليد زيبلين في البداية وقاموا بشطبهم كفرقة ضجيج، إلا أنهم قد طوروا بالفعل أتباعًا مخلصين للمجموعات. في ستينيات القرن الماضي، اشتهر فندق إيدج ووتر بتشجيع سكانه على صيد السمك من نوافذ فنادقهم، وهي هواية استمتع بها فريق البيتلز بشكل مفيد في عام 1964. ومع ذلك، كان زيبلين وحشًا مختلفًا. ووفقًا لأسطورة موسيقى الروك أند رول، قررت المجموعة اصطياد قرش الطين في بوجيه ساوند لاستخدامه في اختراق إحدى المعجبات. وفي كتابه “Stairway to Heaven: Led Zeppelin Uncentriced”، قال مدير الطريق بالفرقة، ريتشارد كول، إن الحادث وقع بموافقتها، على الرغم من الشائعات التي تشير إلى خلاف ذلك.
وقد نوقشت التفاصيل الدقيقة للحادثة لمدة نصف قرن، حيث زعمت بعض المصادر أن الشابة أصيبت بسمكة قرش بدلاً من اختراقها، وادعى آخرون أن الفرقة لم تكن متورطة على الإطلاق، لكنها كانت الجولة مدير أو roadies الذين كانوا مسؤولين. ومهما كان الأمر، فقد شكلت القصة أساس أغنية “The Mudshark” التي صدرت في الألبوم المباشر لفرانك زابا “فيلمور إيست” في عام 1971.
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يعتقد جيمي بيج “افعل ما تريد”
يبدو أن فرق الروك في السبعينيات، مثل ليد زيبلين، كانت تفتخر بقلب التقاليد وكسر القواعد، على خشبة المسرح وخارجها. بالنسبة لجيمي بيج، الذي يحظى بالاحترام باعتباره واحدًا من أكثر عازفي الجيتار رؤيةً وطموحًا في موسيقى الروك، كان الفساد خارج المسرح يرتكز على ما قد يعتبره الكثيرون وجهة نظر عالمية مزعجة للغاية. نظرًا لأنه لم يقم بالاختباء، فقد كان مفتونًا بالسحر في معظم وقته مع ليد زيبلين، وكان منخرطًا في السحر، وكان يوصف عادة بأنه عبد الشيطان. لم يكن بايج شيطانيًا بشكل صارم، بل كان في الواقع من أتباع عالم السحر والتنجيم الإنجليزي أليستر كراولي، الذي أسس دينًا اسمه ثيليما وقال لأتباعه: “افعلوا ما تريدون، سيكون القانون بأكمله”، وهو تعويذة مناسبة لموسيقى الروك. متعصبو المتعة. حتى أن بيج اشترى منزل كراولي السابق في بحيرة لوخ نيس، اسكتلندا، في عام 1971.
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في حين أن الكثير من سلوكيات ليد زيبلين خارج المسرح كانت تثير الدهشة في ذلك الوقت، إلا أن تصرفاتهم اليوم ستشهد ازدراءً عامًا وربما إجراءات قانونية. إحدى هذه الحوادث في تاريخ Zeppelin تضمنت افتتان Page بمعجب يُدعى Lori Maddox ، والذي تم إحضاره إلى فندق الفرقة في لوس أنجلوس. من المثير للصدمة أن مادوكس كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط في ذلك الوقت، ويقال إن إدارة الفرقة كثيرًا ما أبقت مادوكس مغلقة ومحمية من قبل الأمن لمنع الجمهور من اكتشاف علاقاتها مع بيج. وبحسب “الدليل الخام ليد زيبلين”، فقد استمرت الفترة 18 شهرًا.