رياضة
لقد عادت ألاباما - وربما تكون بالفعل أفضل فريق لكرة القدم الجامعية

يمكن تقديم حجة لصالح ولاية أوهايو غير المهزومة. ويمتلك إنديانا، الذي لم يخسر أيضًا، أفضل فوز هذا الموسم، وهو فوز مثير للإعجاب على أوريغون.

لكن لا أحد يلعب بشكل أفضل الآن من ألاباما. لا أحد لديه قائمة انتصارات أكثر إثارة للإعجاب من المد القرمزي. في الوقت الحالي، يعد فريق Kalen DeBoer أحد المرشحين للفوز بالبطولة الوطنية على الأقل.

إنه أمر مفاجئ تقريبًا أن تجلس ولاية إنديانا بالقرب من قمة التصنيف الوطني، مع الأخذ في الاعتبار كيف بدأ هذا العام في توسكالوسا. لم تكن التوقعات عالية جدًا كالعادة، بعد موسم مخيب للآمال بنتيجة 9-4 في موسم DeBoer الأول.

بعد ذلك، وضعت ألاباما بيضة في المباراة الافتتاحية، طغت عليها ما تحول إلى فريق ولاية فلوريدا المتوسط، 31-17. كان المشجعون يقومون بالفعل بصياغة قوائم أمنيات التدريب.

