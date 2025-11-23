لقد عادت العشرينيات الصاخبة من الناحية المعمارية: كيفية إضافة النمط إلى ديكور منزلك

تقدم جماليات أوائل القرن العشرين، مثل الأنماط الداخلية لعصر الكساد في ثلاثينيات القرن العشرين، خيارات رائعة للديكور المنزلي، خاصة عندما تقترن بلمسة عصرية من القرن الحادي والعشرين، لذلك من المثير أن نرى الديكور من عشرينيات القرن العشرين يكتسب زخمًا كخيار تزيين شائع مرة أخرى في عام 2025. وقد حدد المهندس المعماري جون آيك من شركة Ike Baker Velten ذات الساحل الثنائي أسلوب Roaring ’20s باعتباره الاتجاه الناشئ – ولسبب وجيه.

وقال آيك لـ House Beautiful في وقت سابق من هذا العام: “لدي تقدير قوي للهندسة المعمارية في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي – الحداثة المبكرة جنبًا إلى جنب مع الأساليب التقليدية المقيدة والمفصلة بدقة”. “كان هناك شعور حقيقي بالحرفية في تلك التصاميم.”

يشتهر أسلوب العشرينيات بالجمع بين التفاصيل الفاخرة والتقدير الجديد للخطوط الواضحة والبسيطة والبسيطة. لقد كان مزيجًا مثاليًا من حركات التصميم الثورية والمبسطة مثل باوهاوس – والتي لا نزال نرى أصداءها في التصميمات الداخلية الحديثة والبسيطة اليوم – مع الاهتمام بفن العالم القديم مثل الزخرفة الموجودة في مصر القديمة. حتى لو لم يتم بناء منزلك على الطراز المعماري لعشرينيات القرن العشرين، فلا يزال بإمكانك إضفاء لمسة من أناقة أوائل القرن العشرين على ديكور منزلك. فيما يلي 15 من اتجاهاتنا الداخلية المفضلة من عشرينيات القرن الماضي لتبدأ بها.