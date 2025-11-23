لقد عادت العشرينيات الصاخبة من الناحية المعمارية: كيفية إضافة النمط إلى ديكور منزلك

تقدم جماليات أوائل القرن العشرين، مثل الأنماط الداخلية لعصر الكساد في ثلاثينيات القرن العشرين، خيارات رائعة للديكور المنزلي، خاصة عندما تقترن بلمسة عصرية من القرن الحادي والعشرين، لذلك من المثير أن نرى الديكور من عشرينيات القرن العشرين يكتسب زخمًا كخيار تزيين شائع مرة أخرى في عام 2025. وقد حدد المهندس المعماري جون آيك من شركة Ike Baker Velten ذات الساحل الثنائي أسلوب Roaring ’20s باعتباره الاتجاه الناشئ – ولسبب وجيه.
وقال آيك لـ House Beautiful في وقت سابق من هذا العام: “لدي تقدير قوي للهندسة المعمارية في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي – الحداثة المبكرة جنبًا إلى جنب مع الأساليب التقليدية المقيدة والمفصلة بدقة”. “كان هناك شعور حقيقي بالحرفية في تلك التصاميم.”
يشتهر أسلوب العشرينيات بالجمع بين التفاصيل الفاخرة والتقدير الجديد للخطوط الواضحة والبسيطة والبسيطة. لقد كان مزيجًا مثاليًا من حركات التصميم الثورية والمبسطة مثل باوهاوس – والتي لا نزال نرى أصداءها في التصميمات الداخلية الحديثة والبسيطة اليوم – مع الاهتمام بفن العالم القديم مثل الزخرفة الموجودة في مصر القديمة. حتى لو لم يتم بناء منزلك على الطراز المعماري لعشرينيات القرن العشرين، فلا يزال بإمكانك إضفاء لمسة من أناقة أوائل القرن العشرين على ديكور منزلك. فيما يلي 15 من اتجاهاتنا الداخلية المفضلة من عشرينيات القرن الماضي لتبدأ بها.
اللعب بأشكال هندسية مختلفة
من الأرضيات وورق الحائط إلى الأبواب والأسقف، كانت الأنماط الهندسية الجريئة جزءًا لا يتجزأ من أسلوب آرت ديكو الذي ظهر في العقد الأول من القرن العشرين واستمر حتى الثلاثينيات. خذ الإلهام من الحركة التكعيبية، التي كان لها تأثير كبير على تصميم آرت ديكو، واختر مرآة كبيرة ذات شكل حاد وزاوي؛ أو اختر ورق حائط أو بلاطات ذات أنماط هندسية متكررة.
استثمر في الأثاث المبسط
بدا تصميم المنزل في عشرينيات القرن العشرين وكأنه نسمة من الهواء النقي بعد التصميمات الداخلية المزدحمة التي كانت شائعة جدًا في ظل اتجاهات الديكور في العصر الفيكتوري. أصبح الأثاث أكثر انسيابية، مع التركيز على الوظيفة والتطبيق العملي دون التضحية بالأسلوب – أو الاعتماد على الزخرفة الصعبة. لا يزال هذا النوع من الأثاث رائجًا إلى حد كبير، لذا لن تواجه مشكلة في تكرار اتجاه العشرينيات هذا مع التناغم جيدًا مع العناصر المعاصرة الأخرى.
دمج الكروم في الأثاث والديكور
كان الكروم – وهو نوع من الطلاء حيث يتم تطبيق الكروم على السطح لمنحه المزيد من اللمعان والحماية من الخدوش والتآكل – مادة جديدة لا بد منها في عشرينيات القرن العشرين، وكما اتضح، فإنه لا يزال رائجًا في عام 2025. ابحث عن الكراسي البسيطة أو الطاولات الجانبية الزجاجية الصغيرة المصنوعة بإطارات أنيقة تستخدم الكروم في إشارة إلى العشرينيات من القرن الماضي التي لا تزال تبدو معاصرة.
احتضان الصور الظلية المتأثرة باليه روسي
جاء إلهام آرت ديكو من العديد من الأماكن – بما في ذلك فرقة الباليه الروسية المشهورة عالميًا. تأسست فرقة الباليه في باريس على يد سيرج دياجليف، وتضمنت بوتقة تنصهر فيها مساهمات العديد من أعظم عباقرة الفن في ذلك العصر، بما في ذلك تصميمات بيكاسو وماتيس، وتصميم الرقصات لجورج بالانشين، والموسيقى لإيجور سترافينسكي. وبالتالي، تركت الشركة الرائدة بصماتها على جماليات آرت ديكو أيضًا، بما في ذلك التصميم المنحوت والقطع الزخرفية. ابحث في منزلك عن الأشياء الفنية والزخرفية التي تؤكد على انسيابية الحركة بالإضافة إلى العناصر المسرحية مثل الستائر والستائر المتتالية.
اكتشف فن النهضة المصرية
مدفوعًا بالتنقيب في مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922، انفجر فن النهضة المصرية، بما في ذلك الزخارف المصرية والأشياء الزخرفية والأنماط الزاويّة، في عشرينيات القرن العشرين وكان أحد أكبر مصادر الإلهام لفن الآرت ديكو. ونتيجة لذلك، كانت التأثيرات الجمالية المصرية واضحة في كل مكان، من الموضة إلى ديكور المنزل. لإضافة بعض الأناقة المصرية القديمة إلى منزلك بطريقة أنيقة وبسيطة وتنسجم بشكل جيد مع الديكور الحديث الآخر، حاول إضافة عناصر معدنية مثل الذهب أو النحاس، أو دمج الأعمال الفنية المصنوعة من مواد طبيعية مثل ورق البردي، أو عرض الفخار الحرفي، أو السيراميك، أو المزهريات.
احصل على الإلهام من التأثيرات الثقافية الصينية
في العشرينيات من القرن العشرين، كان الأمريكيون الصينيون والمهاجرون إلى الولايات المتحدة من الصين يعانون بانتظام من التمييز والعنصرية، ومع ذلك فإن افتتان الأمريكيين بالثقافة المصرية خلال هذا الوقت لم يكن ينافسه سوى اهتمامهم بجماليات الثقافة الصينية. على سبيل المثال، كانت المراوح الصينية، والصواني المطلية بالمينا، وأطقم الشاي، من العناصر الشائعة في ديكور المنزل، وبحلول أوائل عشرينيات القرن العشرين، حققت لعبة البلاط الصينية ما جونغ نجاحًا كبيرًا في العديد من الأسر. في الواقع، أصبحت لعبة mahjong مرة أخرى عنصرًا شائعًا في غرف المعيشة والتجمعات المعاصرة اليوم – وشكلًا أنيقًا وممتعًا من المنافسة الودية.
جرّب بعض الديكورات المبهجة ذات الطراز الحديث
وقد دخل الحظر ــ الحظر الوطني على بيع وتصنيع ونقل الكحول ــ حيز التنفيذ في الولايات المتحدة في عام 1920. ولكن الشرب غير المشروع كان سمة مميزة لعشرينيات القرن العشرين، حيث حلت حفلات الكوكتيل محل حفلات الشاي في العديد من الدوائر ــ وخاصة بين النخبة، حيث كانت مشروبات ما قبل العشاء والقدرة على مزج الكوكتيل في المنزل أمرا لا بد منه. حاول تصميم منطقة هادئة خاصة بك في غرفة المعيشة أو غرفة الطعام الخاصة بك. ابدأ بعربة بار بسيطة، وقم بتزيينها ببعض الملحقات التي تعتبر ضرورية خلال تلك الحقبة، مثل شاكر الكوكتيل وكتاب الوصفات.
تزيين مع جلام هوليوود
كما شهدت صناعة السينما المزدهرة ذات الشعبية الكبيرة في العشرينيات من القرن الماضي ظهور ما سيصبح العصر الذهبي لهوليوود. حظي نجوم السينما الصامتون، مثل كلارا بو، بالإعجاب لإضفاء سحر على نمط حياة الزعانف سواء على الشاشة أو خارجها، في حين أثار نجوم السينما الذكور، مثل رودولف فالنتينو، حالة من الجنون باعتبارهم من عشاق السينما. خذ بعض الإلهام من العقارات الرائعة في هوليوود القديمة وادمج بعض سحر هوليوود من خلال تزيينها بالثريات الرائعة والمخمل الغني والتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود والستائر المتحللة.
احتضان الترفيه المدرسة القديمة
هل تعرف المثل القديم، “كل شيء قديم يصبح جديدًا مرة أخرى”؟ على الرغم من كل التقدم التكنولوجي الذي أحرزناه، إلا أن أشكال الترفيه الصوتية البسيطة مثل البودكاست والبرامج الإذاعية والكتب الصوتية أصبحت رائجة مرة أخرى. فلماذا لا نعود إلى عشرينيات القرن العشرين – عندما كانت العائلات تتجمع حول الراديو للاستماع إلى برامجهم ورياضاتهم وموسيقاهم المفضلة – عن طريق إضافة راديو ذي طراز عتيق إلى غرفة المعيشة الخاصة بك أو طاولة المطبخ؟ على سبيل المكافأة، تميل أجهزة الراديو اليوم إلى أن تكون ذات طابع قديم مقترنًا بوسائل الراحة الحديثة مثل مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth.
استخدم الملوثات العضوية الثابتة الجريئة من الألوان الأساسية
أحدثت مدرسة باوهاوس – وهي مدرسة للفنون والتصميم والهندسة المعمارية أسسها المهندس المعماري والتر غروبيوس في ألمانيا في عام 1919 – ثورة في التصميم من خلال جعلها أكثر أناقة وبساطة وأكثر وظيفية، وكذلك أسهل في الإنتاج بكميات كبيرة وجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها. كان أحد الجوانب الرئيسية لحركة التصميم الجديدة هذه هو الاستخدام المقتصد للألوان الأساسية البسيطة في التصميم الداخلي. لذا، خذ ورقة من كتاب قواعد اللعبة لأساتذة التصميم القديم واستخدم الألوان الأحمر والأصفر والأزرق في ديكور منزلك لتحقيق أقصى قدر من التأثير، مثل كرسي واحد أزرق ساطع أو سجادة صفراء.
دمج أمة الله
هناك أشياء قليلة توصف بأنها “آرت ديكو” أكثر من شكل أشعة الشمس، مع انتشار الأشعة المنحنية في شكل نصف دائرة جريئة. ولا يزال بإمكانك رؤية أمثلة مشهورة لها حتى اليوم، مثل تلك الموجودة أعلى مبنى كرايسلر وداخل مسرح قاعة راديو سيتي للموسيقى في نيويورك؛ ولكن يمكنك أيضًا دمج بعض من أسلوب أمة الله في منزلك المتواضع مع كرسي مدعوم بأشعة الشمس، أو مرآة على شكل أمة الله – أو، لبعض ذوق آرت ديكو الحقيقي، من خلال اختيار ورق الحائط المغطى بأشعة الشمس بنمط هندسي جريء.
شنق بعض الفنون الصناعية
كانت السمة المميزة لتصميم العشرينيات من القرن الماضي هي عدم وضوح الخط الفاصل بين المظهر الخارجي والداخلي الحضري. تم دمج المواد المخصصة عادة للهندسة المعمارية، مثل الفولاذ والحديد، في الأثاث والعناصر الزخرفية، وبدأت صور ناطحات السحاب التي يتم بناؤها في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة معلقة على جدران المنازل أيضًا. لتذوق بعض من أسلوب عشرينيات القرن الماضي، حاول عرض مطبوعات العجائب المعمارية المفضلة لديك. إذا كنت تريد أن تصبح أكثر أصالة، فاختر المباني الشهيرة من تلك الحقبة، مثل منزل إينيس لفرانك لويد رايت في لوس أنجلوس، أو مبنى كرايسلر في مانهاتن.
لا تخافوا من السلع المصنعة!
تضمنت عشرينيات القرن العشرين أيضًا تطورات كبيرة في التصنيع، مع الإنتاج الضخم للسلع التي تصنع الأثاث وعناصر الديكور المنزلي من المتاجر الكبرى المتاحة بسهولة للأمريكيين العاديين من الطبقة المتوسطة لأول مرة. في حين أن العناصر المصنوعة يدويًا والمصممة حسب الطلب هي بالتأكيد جميلة، فلا تخجل من دمج بعض عناصر السوق الشامل في ديكورك أيضًا. لكي تظل مخلصًا لعشرينيات القرن العشرين، حاول أن تتجه إلى تصنيع العناصر المصنوعة من مواد مثل الكروم والزجاج والفولاذ.
سطع مساحتك بعلامة النيون
لافتات النيون، التي تم الكشف عنها لأول مرة في باريس في أوائل القرن العشرين، شقت طريقها إلى الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي وبدأت بسرعة في الظهور في مدن مثل تايمز سكوير في نيويورك وشيكاغو. حاول تكرار المظهر بعلامة ملونة تضيء عبارة أو رمزًا مفضلاً – استبدل النيون بمصابيح LED الملونة الموفرة للطاقة بدلاً من ذلك بالطبع.
احتضان الفردية الخاصة بك والإبداع
كانت عشرينيات القرن العشرين عقدًا من التغيير الجذري. لقد ضمنت حركة الاقتراع أخيرًا حق المرأة في التصويت، وبدأت العديد من القيود المجتمعية الصارمة التي أعاقت الناس في الأجيال السابقة في التراجع والسقوط. لذا لا تتردد في أخذ بعض الحرية في التصميم الداخلي لمنزلك وتجربة أي أنماط غير تقليدية تفضلها. من خلال القيام بذلك، ستظل وفيًا لروح الزعنفة المتمردة في العشرينيات من القرن الماضي.