لقد عادت هذه الأرضيات القديمة – وهي خالدة أكثر من أي وقت مضى

من السجاد السميك والرائع إلى الفسيفساء المعقدة، هناك الكثير من الخيارات للأرضيات في منزلك. ولهذا السبب، قد يكون من الصعب بعض الشيء تحديد ما يجب اختياره عند إعادة تصميم المساحة الخاصة بك. هل تريد أن تكون جريئًا أم تظل محايدًا أم تجد شيئًا ما في المنتصف؟ قد يكون من المفيد الرجوع إلى الماضي للحصول على الإلهام عند اختيار الأرضيات والنظر في الأنماط الكلاسيكية التي أحدثت تأثيرًا على مر السنين. أحد اتجاهات الأرضيات القديمة التي نشهدها في عام 2026 هو أسلوب رقعة الشطرنج.

لقد كان هذا النمط موجودًا منذ قرون، حيث أضاف تناسقه المميز اهتمامًا إلى قصور عصر النهضة الأوروبية ومطاعم الخمسينيات في الولايات المتحدة على مر السنين. إنه يثير مشاعر مختلفة لدى الجميع، اعتمادًا على ارتباطاتهم به. بالنسبة لكبار السن وجيل الألفية، يعتبر نمط رقعة الشطرنج مرادفًا لأحذية التزلج وحقائب الظهر. بالنسبة للآخرين، يبدو الأمر على الفور أنيقًا وراقيًا، تمامًا مثل القلاع الكبرى والمنازل التي استخدمت التصميم في قاعات الدخول عبر العصور. ولكن لماذا يلجأ الناس أكثر فأكثر إلى هذا التصميم القديم؟ وقالت ريبيكا لاغوس، رئيسة قسم التصميم في The Artemis Studios، لموقع Homes and Gardens، إن تنوعها هو ما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة. وفقًا لاغوس، “يمكن أن تبدو رقعة الشطرنج جريئة وحديثة عند استخدامها في التطبيقات عالية التباين، أو ناعمة ورومانسية عند إقرانها بألوان أكثر كتمًا.” علاوة على ذلك، نظرًا لأن هذا النمط موجود منذ فترة طويلة، فهو يشعر بالراحة والود والأمان. إنه شيء رأيناه مرارًا وتكرارًا، ونحن نعرفه، مما يمنحه إحساسًا خالدًا.

على الرغم من أن الخشب الصلب والمحايد والبلاط الجرافيكي المتطرف قد حظي بلحظته في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك شيئًا ما حول رقعة الشطرنج يثير اهتمام المصممين وأصحاب المنازل، وهناك العديد من الطرق الرائعة لاستخدامها.