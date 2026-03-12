لقد عادت هذه الأرضيات القديمة – وهي خالدة أكثر من أي وقت مضى

من السجاد السميك والرائع إلى الفسيفساء المعقدة، هناك الكثير من الخيارات للأرضيات في منزلك. ولهذا السبب، قد يكون من الصعب بعض الشيء تحديد ما يجب اختياره عند إعادة تصميم المساحة الخاصة بك. هل تريد أن تكون جريئًا أم تظل محايدًا أم تجد شيئًا ما في المنتصف؟ قد يكون من المفيد الرجوع إلى الماضي للحصول على الإلهام عند اختيار الأرضيات والنظر في الأنماط الكلاسيكية التي أحدثت تأثيرًا على مر السنين. أحد اتجاهات الأرضيات القديمة التي نشهدها في عام 2026 هو أسلوب رقعة الشطرنج.
لقد كان هذا النمط موجودًا منذ قرون، حيث أضاف تناسقه المميز اهتمامًا إلى قصور عصر النهضة الأوروبية ومطاعم الخمسينيات في الولايات المتحدة على مر السنين. إنه يثير مشاعر مختلفة لدى الجميع، اعتمادًا على ارتباطاتهم به. بالنسبة لكبار السن وجيل الألفية، يعتبر نمط رقعة الشطرنج مرادفًا لأحذية التزلج وحقائب الظهر. بالنسبة للآخرين، يبدو الأمر على الفور أنيقًا وراقيًا، تمامًا مثل القلاع الكبرى والمنازل التي استخدمت التصميم في قاعات الدخول عبر العصور. ولكن لماذا يلجأ الناس أكثر فأكثر إلى هذا التصميم القديم؟ وقالت ريبيكا لاغوس، رئيسة قسم التصميم في The Artemis Studios، لموقع Homes and Gardens، إن تنوعها هو ما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة. وفقًا لاغوس، “يمكن أن تبدو رقعة الشطرنج جريئة وحديثة عند استخدامها في التطبيقات عالية التباين، أو ناعمة ورومانسية عند إقرانها بألوان أكثر كتمًا.” علاوة على ذلك، نظرًا لأن هذا النمط موجود منذ فترة طويلة، فهو يشعر بالراحة والود والأمان. إنه شيء رأيناه مرارًا وتكرارًا، ونحن نعرفه، مما يمنحه إحساسًا خالدًا.
على الرغم من أن الخشب الصلب والمحايد والبلاط الجرافيكي المتطرف قد حظي بلحظته في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك شيئًا ما حول رقعة الشطرنج يثير اهتمام المصممين وأصحاب المنازل، وهناك العديد من الطرق الرائعة لاستخدامها.
كيفية اختيار أرضيات الشطرنج
تتناسب أرضيات الشطرنج بشكل مثالي مع المطابخ والحمامات وصالات الدخول، ويمكن استخدامها كأرضية كاملة أو لتقسيم الغرفة إلى أقسام. على سبيل المثال، قد ترغب في تثبيته في قسم الطبخ في مطبخك وترك منطقة تناول الطعام والاستراحة بأرضية محايدة. يمكن أيضًا للشرائط أو الأقسام الصغيرة من نقش رقعة الشطرنج أن تخلق تأثيرًا مثيرًا للاهتمام، على سبيل المثال، كحدود حول حوض الاستحمام الخاص بك.
عند شراء الأرضيات الجديدة الخاصة بك، يجب أن تأخذ في الاعتبار حجم وتخطيط رقعة الشطرنج. تبدو الشيكات الأكبر حجمًا أكثر جرأة، في حين أن الشيكات الأصغر حجمًا تضفي إحساسًا مريحًا وعتيقًا. من الجيد عادةً اختيار الأنماط الكبيرة في الغرف الكبيرة والأنماط الصغيرة في الغرف الأصغر. يمكن أن يؤدي وضع النمط قطريًا إلى توسيع المساحة الضيقة، لذا قد ترغب في اختيار هذا إذا كان لديك حمام أو مطبخ أصغر.
يمكنك شراء رقعة الشطرنج بمجموعة من المواد، لذا فكر في أفضل خيارات الأرضيات التي تناسب احتياجاتك ومنزلك. يعد بلاط البورسلين أو السيراميك أو الفينيل الفاخر من الخيارات الجيدة للحمامات والمطابخ، حيث أنه مقاوم للرطوبة وسهل الصيانة. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على هذا المظهر الراقي والأنيق، فقد ترغب في استخدام الرخام أو الحجر الجيري لبلاط رقعة الشطرنج الخاصة بك. هذه تحتاج إلى المزيد من الاهتمام على مر السنين وسوف تحتاج إلى الختم، ولكن التأثير المذهل يجعلها جديرة بالاهتمام.
ما الذي يسير بشكل جيد مع أرضيات رقعة الشطرنج؟
تتناسب أرضيات الشطرنج بشكل مثالي مع مجموعة من أنماط التصميم الداخلي، بدءًا من الطراز البوهيمي والتطرف إلى الطراز الاسكندنافي وحديث منتصف القرن. ومع ذلك، فمن الضروري أن تأخذ في الاعتبار الألوان والأنماط والأشكال في الغرفة للتأكد من أنها ليست ساحقة للغاية عند وضع أرضيات الشطرنج الخاصة بك. من الجيد بشكل عام اختيار بيئة محايدة وبسيطة لضمان عدم ازدحام المساحة. إذا كان لديك أرضيات على شكل رقعة الشطرنج في مطبخك، فاختر خيارًا بسيطًا بدون نمط وحافظ على خزانة مطبخك محايدة.
من حيث اللون، قد ترغب في مطابقة أرضيات رقعة الشطرنج مع الألوان المحايدة أو التكميلية. يمكن للألوان المتشابهة على الجدران والأثاث أن تخلق مساحة دافئة وجذابة، مع الألوان المحايدة التي تجلب التوازن إلى نغمات رقعة الشطرنج الأكثر تنوعًا. إذا كنت ستجلب أرضيات رقعة الشطرنج باللونين الأبيض والأسود إلى منزلك، فإن إنشاء لوحة أحادية اللون من خلال مطابقتها للجدران البيضاء واللمسات السوداء ينضح على الفور بالرقي والبذخ. ومع ذلك، ليس عليك أن تبقيها مخففة عندما يتعلق الأمر بأرضيات رقعة الشطرنج. إن مطابقة أرضياتك بألوان مكملة يمكن أن يخلق جوًا ممتعًا وحيويًا. على سبيل المثال، إذا كان لديك أرضيات زرقاء وبيضاء في مطبخك، فإن إضافة لمسات برتقالية في المساحة يمكن أن يعطي انطباعًا جريئًا بينما لا يزال يشعر بالتماسك.
من المفيد أيضًا التفكير في المواد الأخرى الموجودة في مساحتك والطرق التي يمكنك من خلالها موازنة نمط رقعة الشطرنج المذهل. يمكن للخشب الطبيعي والنحاس والمنسوجات الناعمة المحايدة أن تضفي عنصرًا من الراحة والدفء إلى المساحة، مما يسمح لمنزلك بالشعور بأنك تعيش فيه وبأنه ملكك حقًا.