لقد عثرنا على نسخة طبق الأصل من لوحة التبديل الصدفية المتعرجة من شركة Anthropologie – وهي أرخص بنسبة 90%!

من المفترض أن يكون تبديل مفتاح الإضاءة الأساسي الممل وأغطية المقابس لشيء ذي شكل ولون غريب الأطوار بمثابة ترقية منزلية صديقة للميزانية. فلماذا ينفق الناس أكثر من 20 دولارًا مقابل إحدى لوحات التبديل المتعرجة في Anthropologie؟ حسنًا، إنها تضيف على الفور مزيدًا من الشخصية والجاذبية البصرية إلى أي غرفة وتأتي في مجموعة متنوعة من الألوان، مثل “Chrome” و”Light Sand” و”Brass” و”Matte Black” و”Kelly” (أخضر غامق ومزاجي) لتناسب مختلف الجماليات، من الفن الهابط إلى الكوتاجكور. لكن أسعارها تتراوح من 24 دولارًا إلى 38 دولارًا للقطعة الواحدة! واعترافًا بالتكلفة الباهظة، شارك أحد المراجعات قائلاً: “إنها باهظة الثمن ولكن بالنسبة لي كانت تستحق هذا التفاخر”. أوه، كان ذلك؟ ولسوء الحظ بالنسبة لهم، فقد فقدوا فرصة إنقاذ جزء كبير من التغيير من خلال شراء لوحات المفاتيح المعدنية المفردة الصدفية من Hobby Lobby مقابل 2.49 دولارًا فقط لكل منها.
بقدر ما نرغب في الاستمتاع بالتسوق في متاجر السلع المنزلية الفاخرة المفضلة لدينا، إلا أنها ليست الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة للتزيين. لحسن الحظ، فإن هذه الخدعة من لوحات المفاتيح الصدفية الشهيرة تمنحنا الفرصة للحصول على ديكور على طراز الأنثروبولوجيا بتكلفة أقل، مما يوفر مظهرًا مشابهًا بشكل لافت للنظر للمعادل الأكثر تكلفة. يأتي إصدار Hobby Lobby باللونين “Pink” و”Sage”. كلاهما ظلال مشرقة ومبهجة تناسب أي شيء بدءًا من تصميم غرفة المعيشة غريب الأطوار وحتى غرفة الأطفال المرحة. إنها مصنوعة لتناسب مفتاح إضاءة فردي قياسي وتتميز بقاعدة معدنية ذات لمسة نهائية غير لامعة. بسعر أرخص بنسبة 90% من إصدار Anthropologie، لديك أيضًا حرية رش طلاء لوحات المفاتيح Hobby Lobby لإنشاء تصميم فريد وغريب الأطوار، دون القلق من إتلاف شيء باهظ الثمن!
لماذا تختار لوحة المفاتيح الصدفية من Hobby Lobby؟
يتمتع غطاء مفتاح الإضاءة الصدفي حاليًا بتصنيف 4.8 نجوم على موقع Hobby Lobby الإلكتروني، ولم يحصل إلا على تقييمات 4 و5 نجوم من العملاء الذين اشتروه. عند هذه النقطة السعرية، قد تتوقع أن تكون لوحات المفاتيح واهية أو صعبة التركيب، لكن تقييماتهم تشير إلى أن العكس هو الصحيح. اندفعت إحدى المراجعات قائلة: “إنها رائعة للغاية وتضيف قدرًا مثاليًا من النزوة إلى مطبخي. أحب أنها ليست بلاستيكية أيضًا!” سواء كنت تشتريها كإضافة غريبة لمطبخك الملون أو تريد إضفاء مظهر ناعم على المفاتيح الموجودة في غرفة طفلك، يمكنك الاسترخاء وأنت تعلم أنها أكثر متانة من البلاستيك وربما أكثر متانة من لوحات المفاتيح من Anthropologie.
تشير المراجعات المتعددة على موقع Anthropologie الإلكتروني إلى أن أغطية المفاتيح المطلية الخاصة بها وصلت مخدوشة أو مكسورة، وأنها كانت أيضًا عرضة للخدوش بعد التثبيت. كانت هناك بعض الشكاوى الأخرى حول عدم تلبية الألوان لتوقعاتهم. قال أحد المراجعات: “أشعر بخيبة أمل شديدة تجاه اللون الأبيض. إنه أغمق بكثير مما يبدو على الإنترنت.” نظرًا لأن الأغطية تكلف نفس سعر قضاء ليلة ممتعة في الخارج، فقد ذكرت بعض المراجعات التفكير في رش لوحات المفاتيح لتغطية الخدوش؛ ومع ذلك، فقد قرروا في النهاية عدم استخدامه بسبب سعره.
قم بتخصيص لوحة مفاتيح Hobby Lobby الخاصة بك لتبدو أكثر رقيًا
العيب الرئيسي في لوحات المفاتيح الخاصة بـ Hobby Lobby هو خيارات الألوان المحدودة. ومع ذلك، كما هو الحال مع أغلفة Anthropologie، أدرك المتسوقون أنه يمكنك رش الطلاء عليها، حيث قال أحد المراجعين: “السبب الوحيد الذي جعلني لم أعطي خمس نجوم هو أنني أردت اللون الأبيض، وهو ما لم يكن متاحًا، لذلك طلبت اللون الوردي وقمت بطلائه بالرش. يبدو لطيفًا للغاية في مطبخي الآن!” المزيد من الأشخاص منفتحون على هذه الفكرة نظرًا لأنك تخاطر فقط بتدمير عنصر بقيمة 3 دولارات بوظيفة طلاء سيئة إذا تابعت تحديث DIY البسيط – وهذا المراجع ليس الوحيد.
@homewithbao
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♬ الصوت الأصلي – homewithbao
قامت إحدى مستخدمي TikTok، homewithbao، بطلاء أغطية Hobby Lobby ذات اللون الوردي الناعم باللون الأخضر الزمردي، وعلقت قائلة: “هذه طريقة سهلة وبأسعار معقولة لإضافة بعض الألوان إلى غرفتك.” مع القليل من سحر الأعمال اليدوية، يمكنك بشكل أساسي إعادة إنشاء أي من أغطية المفاتيح الصدفية المتوفرة في Anthropologie. سواء كنت منجذبًا إلى لوحة المفاتيح الخضراء Kelly من Anthropologies أو كنت تريد غطاء لوحة نحاسية في ظل معين، يمكنك تحقيق ذلك بسهولة باستخدام لون الطلاء بالرش المناسب.