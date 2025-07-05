لقد فقدت كل الأموال شون “ديدي” كومز (وهل يمكنه أن يخسر أكثر؟)

كان شون “ديدي” كومز ، المعروف سابقًا باسم Puff Daddy و P Diddy ، أحد أكبر نجوم الهيب هوب في الساحل الشرقي والسيارات الإعلامية. بالإضافة إلى إصدار سجلاته الخاصة ، مثل ألبومه الأول الحائز على جائزة Grammy “No Way Out” ، أصبح Combs شخصية قوية في هذه الصناعة بفضل ملكيته لـ Bad Boy Records ، ومجموعة من المشروبات ذات العلامات التجارية ، وعلامة أزياء شون جون ، وكان شخصية ناجحة في عالم تلفزيون الواقع ، وبراوفواي ، وأكثر من ذلك. بحلول أواخر عام 2010 ، كان من بين أغنى الأرقام في موسيقى الهيب هوب ، حيث قدر فوربس أن كومز كانت تستحق في المنطقة التي بلغت 740 مليون دولار في عام 2019.

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لكن هذا بدأ كل شيء في الانزلاق في السنوات التي تلت ذلك ، حيث بدأت الاتهامات بسلوكه وجريمة محتملة في التأثير على صورته وقابليتها لعلمها كشخصية عامة قابلة للتصديق. بحلول يونيو 2024 ، تقلص ثروته بالفعل بمقدار 370 مليون دولار إلى 400 مليون دولار ، لكل فوربس أستراليا. لائحة الاتهام ضده ، التي تضمنت التآمر الابتزاز ، والاتجار بالجنس ، والنقل للانخراط في تهم الدعارة ، وضرب بعد ثلاثة أشهر ، مما أدى إلى إتلاف إمبراطوريته.

من المحتمل أن تستمر ثروته الصافية في السقوط مع اقتراب محاكمته. تعني شدة التهم أن إمبراطورية الأممز يمكن أن تنهار ، ومن المحتمل أنه إذا تم إدانته ، فسيتم الاستيلاء على أصوله من قبل الحكومة. ومع ذلك ، فإن النتيجة المروعة لمحاكمة Combs تعني أنه من غير المرجح أن يفقد كل شيء بشكل كبير كما توقع البعض.

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