لقد قمت بتخزين الفراولة كلها خاطئ ، والمكان الصحيح سوف يفاجئك

هل تعلم أن الفراولة هي واحدة من الفواكه التي لا تستمر في النضج بمجرد اختيارها؟ من المهم أن تضع هذه الحقيقة الممتعة في الاعتبار عندما يتم إغراءك من قبل حاوية جميلة منهم. قد تشعر أنك بحاجة إلى إحضارهم إلى المنزل ، وينزلقهم في هش الثلاجة ، وتعتقد أنه يمكنك تخزين الفواكه لفترة كافية لتناولها جميعًا بالفعل. ترى ، على الرغم من جهودك ، أن وجود الفراولة في ثلاجتك لن تبقيها في حالة جيدة – تحتاج إلى تخزينها في مكان مظلم وجاف وبارد ، مثل مخزنك ، للقيام بذلك.
حتى أفضل أنواع الفراولة لها حياة قصيرة للغاية. وذلك لأنهم كدمات بسهولة ، يفسدون أسرع من الفواكه الأخرى ، ويتعرضون للهجوم من قبل الجراثيم الأخرى ، ويفقدون حزمهم بمرور الوقت. لذلك ، فإن موازنة هذه المشكلات مع التخزين المناسب سيساعدك على ضمان النضارة والاستمتاع بهذا العلاج الحلو لفترة أطول.
نصائح التخزين المناسبة للفراولة
للحفاظ على الفراولة طازجة لأطول فترة ممكنة ، من الأفضل تخزينها في مكان بارد وجاف ومظلم مثل المخزن أو القبو أو الطابق السفلي. درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة تساعد في إبطاء التلف. تجنب المناطق الدافئة أو الرطبة ، مثل حافة النافذة المشوهة ، حيث سيؤدي ذلك إلى تسريع نمو القالب. الحاويات التي تسمح بتدفق الهواء مفيدة أيضًا ، لأنها لا تسمح بتراكم الرطوبة. لذا ، فإن ترك غطاء الحاوية الخاص بك مفتوحًا قليلاً أو سيفيدك الثقوب في الأعلى هنا. لتخزين أطول ، يمكنك تجميد الفراولة عند 0 درجة فهرنهايت أو أقل ، مع الحفاظ عليها لعدة أشهر.
عند تخزين الفراولة ، قم بتجميع الجزء السفلي من الحاوية مع المناشف الورقية لامتصاص رطوبة إضافية ، ومنع النمو الفطري. حاول ألا تدعهم يستلقيون على بعضهم البعض وبدلاً من ذلك نشرها في طبقة واحدة. نظرًا لأن الرطوبة جزء كبير من المشكلة ، لا تغسل الفراولة قبل التخزين أيضًا. انتظر لغسلها حتى تكون مستعدًا لتناول الطعام.
نصائح حصاد الفراولة الناضجة
لن تقوم أي من النصائح المقدمة بعمل جيد إذا كانت مجموعة الفراولة الخاصة بك بالفعل على الجانب الخطأ من النضج. لذا ، فإن البحث عن خصائص معينة عندما تحصل على شغف لهذه الفاكهة اللذيذة سيعمل لصالحك. خاصية مهمة عند اختيار الفراولة من المصنع أو من متجر البقالة. تريد اختيار التوت التي لها مظهر أحمر ساطع. يعد اللون الأحمر الداكن ، الذي يدل على الكدمات ، علامة سيئة ، كما هو الحال مع أي أبيض أو أخضر (حيث كان الجذع جيدًا طالما أن بقية الفراولة حمراء نابضة بالحياة).
ليس فقط الفراولة نفسها التي يمكن أن تكون مشكلة. يمكن أن يلعب الموسم الذي أنت فيه عاملًا أيضًا. ستحصل على الخيارات المحلية الطازجة من مواقف المزرعة والأسواق خلال الأشهر الأكثر دفئًا منذ أن أصبحت الفراولة محصولًا صيفيًا.