لقد قمت بتخزين الفراولة كلها خاطئ ، والمكان الصحيح سوف يفاجئك

هل تعلم أن الفراولة هي واحدة من الفواكه التي لا تستمر في النضج بمجرد اختيارها؟ من المهم أن تضع هذه الحقيقة الممتعة في الاعتبار عندما يتم إغراءك من قبل حاوية جميلة منهم. قد تشعر أنك بحاجة إلى إحضارهم إلى المنزل ، وينزلقهم في هش الثلاجة ، وتعتقد أنه يمكنك تخزين الفواكه لفترة كافية لتناولها جميعًا بالفعل. ترى ، على الرغم من جهودك ، أن وجود الفراولة في ثلاجتك لن تبقيها في حالة جيدة – تحتاج إلى تخزينها في مكان مظلم وجاف وبارد ، مثل مخزنك ، للقيام بذلك.

حتى أفضل أنواع الفراولة لها حياة قصيرة للغاية. وذلك لأنهم كدمات بسهولة ، يفسدون أسرع من الفواكه الأخرى ، ويتعرضون للهجوم من قبل الجراثيم الأخرى ، ويفقدون حزمهم بمرور الوقت. لذلك ، فإن موازنة هذه المشكلات مع التخزين المناسب سيساعدك على ضمان النضارة والاستمتاع بهذا العلاج الحلو لفترة أطول.