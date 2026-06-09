لقد كانت استضافة منزلية أساسية في الستينيات – الآن أصبحت متجرًا للتوفير في الخام

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في الستينيات، كانت القدرة على استضافة حفل عشاء جيد أو التجمع مهارة حاسمة في بعض الدوائر الاجتماعية. ومن أجل القيام بذلك، اعتمدت العديد من المنازل على وجود عربة بار عصرية ومجهزة جيدًا لملء مشروبات ضيوفهم وبدء المحادثات. في حين أنها رائعة لحمل زجاجات مختلفة من المشروبات الكحولية والخلاطات، يمكن للمضيفين أيضًا تزيين عربة البار بجميع الملحقات والأدوات المستخدمة لصنع المشروبات الفاخرة. وفي ستينيات القرن العشرين، كان أحد العناصر الأساسية للعربة المجهزة جيدًا هو دلو ثلج لوسيت.

اللوسيت هو نوع محدد من راتنجات الأكريليك تم تصنيعه لأول مرة في ثلاثينيات القرن العشرين بواسطة شركة DuPont. على الرغم من أنه تم استخدامه إلى حد كبير من قبل الجيش خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه وجد منزلاً ما بعد الحرب في الأثاث والأزياء والمطبخ. كانت هذه المادة شائعة بشكل خاص في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين لأنه كان من السهل نسبيًا صنعها وإنتاجها بشكل جمالي حديث ونظيف. اليوم، يمكن العثور على مجموعة من دلاء الثلج من نوع لوسايت في منتصف القرن في متاجر التوفير أو الأسواق عبر الإنترنت. إذا عثرت على واحدة أثناء تصفحك، فقد يكون هذا هو يومك المحظوظ. وذلك لأن العديد منها يأتي بتصميمات ساحرة وإحساس فريد بالتاريخ، وكلاهما رائع لإضافة اهتمام بصري وأصالة إضافية إلى مساحتك الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض دلاء الثلج من نوع Lucite أن تجلب سعرًا مرتفعًا – مثل دلو الثلج Wilardy Lucite الذي يعود تاريخه إلى الستينيات، والمدرج حاليًا بسعر 350 دولارًا. إذا كنت تفضل الاحتفاظ باكتشافك المحظوظ، فاطلع على كيفية استخدام دلاء الثلج من طراز Lucite في الستينيات وتصميمها في المنازل الحديثة.