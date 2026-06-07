لقد كانت شائعة في السبعينيات – والآن أصبحت ديكور البار القديم الذي ستشعر بسعادة غامرة عندما تجده في متجر التوفير

بغض النظر عن مكان وجودك في رحلتك التوفيرية، هناك دائمًا اكتشاف آخر يثير الحنين لإضافته إلى قائمة أمنياتك. مع التصميمات الداخلية المليئة بالشخصيات التي تعود بجدارة، يتطلع الناس أكثر فأكثر لتزيين منازلهم بديكور مطبخ عتيق، وتحديدًا من العلامة التجارية رابرميد.

من المحتمل أن تكون دلاء الثلج العملية الخاصة بهم من العناصر الأساسية في الحانات المنزلية في السبعينيات. جاهز دائمًا لقضاء ليلة في استضافة وتقديم المشروبات المثلجة. اليوم، أصبحت قطعة مطلوبة من العصر القديم، حيث لم يعد يتم تصنيعها. مصنوعة من البلاستيك المصبوب القوي وتتميز بتصميم ومقبض أنيقين، فهي تضفي سحرًا عصريًا في منتصف القرن. كما أنها تأتي بألوان مختلفة (أبرزها النسخة البرتقالية الزاهية) ولها شعار ندفة ثلج رائعتين أعلى الغطاء.

سواء كان الأمر يتعلق بالشعبية المتزايدة للثلاجات المزودة بموزعات الثلج أو حقيقة أن الشركة ركزت على منتجات التخزين المنزلية والمنتجات التجارية الأخرى، في مكان ما على طول الطريق، تم ترك دلو الثلج خلفها – ولكن ليس قبل أن يترك بصمته. أصبحت فئة المنتجات هذه مطلوبة جدًا الآن لدرجة أن موقع Rubermaid الإلكتروني يتضمن استفسارًا رائعًا في علامة التبويب “الأسئلة العامة” الخاصة به. بصرف النظر عن أكياس ودلاء الثلج التجارية (التي لا تحتوي أي منها على أغطية)، لا يوجد شيء مماثل لا تزال الشركة تصنعه بشكل نشط.