لقد كانت شائعة في السبعينيات – والآن أصبحت ديكور البار القديم الذي ستشعر بسعادة غامرة عندما تجده في متجر التوفير

بغض النظر عن مكان وجودك في رحلتك التوفيرية، هناك دائمًا اكتشاف آخر يثير الحنين لإضافته إلى قائمة أمنياتك. مع التصميمات الداخلية المليئة بالشخصيات التي تعود بجدارة، يتطلع الناس أكثر فأكثر لتزيين منازلهم بديكور مطبخ عتيق، وتحديدًا من العلامة التجارية رابرميد.
من المحتمل أن تكون دلاء الثلج العملية الخاصة بهم من العناصر الأساسية في الحانات المنزلية في السبعينيات. جاهز دائمًا لقضاء ليلة في استضافة وتقديم المشروبات المثلجة. اليوم، أصبحت قطعة مطلوبة من العصر القديم، حيث لم يعد يتم تصنيعها. مصنوعة من البلاستيك المصبوب القوي وتتميز بتصميم ومقبض أنيقين، فهي تضفي سحرًا عصريًا في منتصف القرن. كما أنها تأتي بألوان مختلفة (أبرزها النسخة البرتقالية الزاهية) ولها شعار ندفة ثلج رائعتين أعلى الغطاء.
سواء كان الأمر يتعلق بالشعبية المتزايدة للثلاجات المزودة بموزعات الثلج أو حقيقة أن الشركة ركزت على منتجات التخزين المنزلية والمنتجات التجارية الأخرى، في مكان ما على طول الطريق، تم ترك دلو الثلج خلفها – ولكن ليس قبل أن يترك بصمته. أصبحت فئة المنتجات هذه مطلوبة جدًا الآن لدرجة أن موقع Rubermaid الإلكتروني يتضمن استفسارًا رائعًا في علامة التبويب “الأسئلة العامة” الخاصة به. بصرف النظر عن أكياس ودلاء الثلج التجارية (التي لا تحتوي أي منها على أغطية)، لا يوجد شيء مماثل لا تزال الشركة تصنعه بشكل نشط.
من أين تبدأ البحث عن ديكور البار القديم هذا
من الواضح أن العثور على دلو ثلج رابرميد عتيق في متجر التوفير سيكون الحلم النهائي. ومع ذلك، إذا كنت تريد حقًا الحصول على واحدة منها، فسوف يسعدك معرفة أن هناك مجموعة متاحة للبيع على مواقع مثل Etsy، وeBay، وPoshmark – وحتى Facebook Marketplace. كما أنها تختلف في السعر (من أقل من 10 دولارات إلى 40 دولارًا) اعتمادًا على حالتها أو إذا كانت بها خدوش – ولكن هذا يضيف إلى الشخصية.
شراء واحدة عبر الإنترنت يضمن حصولك على اللون الدقيق الذي تريده. يعد الخيار البرتقالي الساطع قطعة رائعة من الديكور القديم. ومع ذلك، فهي تأتي أيضًا بألوان محايدة مثل الأسود أو البني، ودرجات متفاوتة من اللون الأخضر (مثل الأفوكادو الشهير)، ولمسة نهائية ذهبية الحصاد.
سواء كنت تبحث في متجر التوفير أو عبر الإنترنت، تأكد من إجراء فحص الأصالة قبل شراء واحدة. يجب أن يحمل أي طراز تصادفه شعار Rubermaid ورقم الطراز 2260 على الجانب السفلي من الدلو. عبر الإنترنت، يجب أن يكون لدى البائع صور لشعار الدلو وطرازه. إذا لم يكن الأمر كذلك، تأكد من طلب صور إضافية تثبت ذلك. الشيء الجيد في دلاء الثلج هذه هو أنها تتمتع بمظهر مميز للغاية، لذا يسهل التعرف عليها.
كيفية استخدام دلو الثلج المطاطي القديم
بمجرد العثور على دلو الثلج ربرميد الخاص بك، هناك العديد من الطرق لاستخدامه وإعادة استخدامه. الأكثر وضوحًا هو أن يكون بمثابة دلو ثلج لمرافقة بار منزلك أو محطة مشروبات عصرية في إحدى الحفلات. يبلغ متوسط عرض حجرة التبريد حوالي 7½ بوصة وطولها 9 بوصات، لذلك يمكنك أيضًا استخدامها كمبرد لبعض المشروبات أو تبريد زجاجة نبيذ بالداخل. عند عدم الاستخدام، يمكنك الاحتفاظ بأدوات الشريط بالداخل. إذا كنت تستخدمه لغرضه الأصلي، فقم بإقرانه مع مجموعة من ملقط الثلج العتيق من نفس العصر، أو ابحث عن بعض أكواب رابرميد للاستمتاع بالكوكتيلات محلية الصنع على طراز منتصف القرن.
بدلًا من ذلك، يمكنك تحويل دلو الثلج إلى حقيبة غداء أو وضعه في سيارتك عندما تذهب لشراء البقالة. ضع المواد الغذائية المجمدة فيه حتى لا تقلق بشأن ذوبانها أثناء القيادة إلى المنزل. كما أن غطاءها يجعلها مثالية لتخزين أكثر عملية. قم بتخزين أدوات البستنة أو القفازات أو الأسمدة السائلة بالداخل أو قم بتحويلها إلى علبة سماد قديمة لطاولة مطبخك – فقط استخدم البطانة للحفاظ على نظافة الجزء الداخلي. قم بتحويلها إلى سلة مهملات للحمام، أو استخدمها لتخزين أدوات النظافة الخاصة بك، أو املأها بمستلزمات حرفية متنوعة – الأمر متروك لك تمامًا.