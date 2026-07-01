لقد كانت كبيرة في الثمانينيات – والآن أصبحت ملحق المكتب الذي نريده في منازلنا

تميزت الثمانينيات بالألوان الجريئة والمشرقة، كما رأينا في الأزياء والأثاث والحلي وغيرها من الاتجاهات في ذلك الوقت. ومع ذلك، كانت التحف الملونة موجودة دائمًا عبر التاريخ، وذلك بفضل الحرفيين الموهوبين. هناك شيء واحد من هذا القبيل أصبح كبيرًا في الثمانينيات تكريماً لفن صناعة الزجاج الدائم: أثقال الورق الزجاجية. تأخذ معظم هذه الأشياء شكلاً دائريًا يشبه الجرم السماوي ويتم ملؤها بأنماط وأشكال معقدة باستخدام تقنيات صناعة الزجاج المختلفة. في حين أنه قد يكون من العدل الاعتقاد بأن هذه الأوزان الورقية الملونة كانت مجرد واحدة من عناصر الديكور والميزات التي رأيتها فقط في الثمانينيات، فإن نظرة فاحصة على ملحق المكتب العتيق هذا تكتشف تقنيات فن الزجاج الرائعة التي يعود تاريخها إلى قرون مضت.
يمكن إرجاع أصول أثقال الورق الزجاجية إلى القرن التاسع عشر في فرنسا. تم تنفيذه من قبل صانعي الزجاج الفرنسيين مثل Baccarat وSaint Louis، وتم جلبه عمليًا إلى عصر النهضة من قبل صانعي الزجاج الأمريكيين مثل تشارلز كازيون جونيور في الخمسينيات من القرن الماضي. وبعد بضعة عقود، أنتج صانعو الزجاج مثل Orient & Flume وStuart Abelman، من بين آخرين، أسلوبهم الخاص من أثقال الورق الملونة القزحية المستوحاة من هذه التقنيات، وكلها قطع مطلوبة حتى يومنا هذا.
احصل على ثقالة ورق زجاجية جميلة من الثمانينيات
من المؤكد أن اكتشاف الأشياء الثمينة والراقية مثل أثقال الورق الزجاجية الحرفية سيجلب مبلغًا جيدًا عند إعادة بيعها، حيث يتم بيعها في مواقع الويب المنسقة بأسعار تتراوح من 100 دولار إلى آلاف الدولارات. من ناحية أخرى، فإن الحصول على ثقالة ورق زجاجية من الثمانينيات يتطلب معرفة كيفية التعرف على شكلها ومن صنعها ومتى تم تصنيعها. قد تصادف قطعًا موقعة محفورًا فيها اسم الفنان أو اسم الاستوديو أسفل ثقالة الورق، بالإضافة إلى تاريخ أو سنة إنشائها. في حين أن ذلك يمكن أن يساعد في تسهيل البحث، إلا أنه من الأفضل أن تتعلم الفروق بين ثقالة الورق الزجاجية الحقيقية التي تعود إلى حقبة الثمانينات.
على سبيل المثال، معظم أعمال أورينت آند فلوم وستيوارت أبلمان الزجاجية مزخرفة السطح، مما يعني أنه تم استخدام طبقات رقيقة أو خيوط من الزجاج لتلوين وتغطية الجرم السماوي. علاوة على ذلك، تعتمد تصميماتهم بشكل كبير على التدرجات الزاهية والمتعددة الألوان، وغالبًا ما توصف أعمالهم بأنها قزحية الألوان وحتى منومة.
إذا لاحظت أثقال الورق الزجاجية التي تبدو أكثر توضيحية، كما لو كان هناك شيء مرسوم أو تم التقاطه بداخلها – خاصة إذا كان هناك الكثير من الأزهار – فربما تم تصميمها من قبل صانعي الزجاج القدامى في Baccarat أو Saint Louis؛ وإذا رأيت طائرًا في الإطار، فقد يكون أحد أعمال ريك أيوت. إذا لاحظت الكثير من الزهور الصغيرة داخل ثقالة ورق زجاجية، فمن المحتمل أن تكون واحدة من قطع ميلفيوري العديدة التي تصنعها شركة Perthshire Paperweights أو Whitefriars.
كيفية استخدام وعرض ثقالة الورق الزجاجية
يمكن أن يبرز ثقالة الورق الزجاجية الفريدة ذات هذه التصميمات المعقدة بسهولة من تلقاء نفسها، سواء قررت استخدامها للغرض المقصود منها أو كديكور مميز يمكن لأي شخص التحديق فيه. لا توجد مشكلة في الإمساك بمجموعة من الأوراق بشكل آمن أو ببساطة الاحتفاظ بها في مساحة العمل الخاصة بك، ولكن إذا كنت من النوع الذي يجعل الديكور الجمالي أكثر عملية، فيمكنك النظر إلى ما هو أبعد من مكتبك المنزلي أيضًا. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ثقالة الورق الزجاجية لمنع كومة كبيرة من مناديل المائدة من التناثر على طاولة العشاء. أو يمكنك استخدامه كأحد أدوات الصناعة اليدوية الخاصة بك عندما تحتاج إلى الضغط على أحد طرفي القماش أثناء العمل على الطرف المقابل.
استخدمه كديكور مميز يمكنه إضافة لمسات عصرية وغريبة إلى منزلك. امنحها بعض المساحة المخصصة على طاولاتك النهائية، أو أرفف الكتب، أو على رف الموقد الخاص بك. إذا كان لديك مجموعة من ثقالة الورق، يمكنك عرضها في خزانة صينية أو جمعها جميعًا في سلة في منتصف طاولة القهوة. هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها عرض هذا بشكل أنيق وهي تكديسها بشكل أنيق بجوار النافذة حتى تتمكن من عكس الضوء عندما تضربها الشمس.