لقد كانت كبيرة في الثمانينيات – والآن أصبحت ملحق المكتب الذي نريده في منازلنا

من المؤكد أن اكتشاف الأشياء الثمينة والراقية مثل أثقال الورق الزجاجية الحرفية سيجلب مبلغًا جيدًا عند إعادة بيعها، حيث يتم بيعها في مواقع الويب المنسقة بأسعار تتراوح من 100 دولار إلى آلاف الدولارات. من ناحية أخرى، فإن الحصول على ثقالة ورق زجاجية من الثمانينيات يتطلب معرفة كيفية التعرف على شكلها ومن صنعها ومتى تم تصنيعها. قد تصادف قطعًا موقعة محفورًا فيها اسم الفنان أو اسم الاستوديو أسفل ثقالة الورق، بالإضافة إلى تاريخ أو سنة إنشائها. في حين أن ذلك يمكن أن يساعد في تسهيل البحث، إلا أنه من الأفضل أن تتعلم الفروق بين ثقالة الورق الزجاجية الحقيقية التي تعود إلى حقبة الثمانينات.

على سبيل المثال، معظم أعمال أورينت آند فلوم وستيوارت أبلمان الزجاجية مزخرفة السطح، مما يعني أنه تم استخدام طبقات رقيقة أو خيوط من الزجاج لتلوين وتغطية الجرم السماوي. علاوة على ذلك، تعتمد تصميماتهم بشكل كبير على التدرجات الزاهية والمتعددة الألوان، وغالبًا ما توصف أعمالهم بأنها قزحية الألوان وحتى منومة.

إذا لاحظت أثقال الورق الزجاجية التي تبدو أكثر توضيحية، كما لو كان هناك شيء مرسوم أو تم التقاطه بداخلها – خاصة إذا كان هناك الكثير من الأزهار – فربما تم تصميمها من قبل صانعي الزجاج القدامى في Baccarat أو Saint Louis؛ وإذا رأيت طائرًا في الإطار، فقد يكون أحد أعمال ريك أيوت. إذا لاحظت الكثير من الزهور الصغيرة داخل ثقالة ورق زجاجية، فمن المحتمل أن تكون واحدة من قطع ميلفيوري العديدة التي تصنعها شركة Perthshire Paperweights أو Whitefriars.