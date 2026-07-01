لقد كانت مميزة في الثلاثينيات – البطانية النادرة تستحق ثروة تستحق البحث عنها

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هناك العديد من البطانيات القديمة الثمينة التي يمكنك البحث عنها في متاجر التوفير، ولكن قد يكون أحد النماذج مثيرًا للاهتمام بشكل خاص لأي من عشاق الرياضة. في عام 1932، استضافت لوس أنجلوس الألعاب الأولمبية، وهو وقت مثير للبلاد والمتفرجين والعلامة التجارية للمنسوجات Pendleton Woolen Mills. تم اختيار الشركة لتصنيع بطانيات تخليدًا لذكرى الألعاب، والمجموعة الناتجة تستحق البحث عنها اليوم. في المرة القادمة التي تزور فيها سوق السلع المستعملة المحلي أو مركز التسوق العتيق، تأكد من البحث الدقيق في الرفوف عن بطانية صوفية لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 1932.
جاءت هذه البطانيات بعدد من الألوان، بما في ذلك اللون البرتقالي المحروق مع أومبير مخطط باللون الأصفر، والأزرق المخضر مع أومبير أصفر، والأرجواني والأبيض المخطط. لدى بندلتون واحدة فقط من هذه البطانيات في أرشيفها، لذلك من غير المعروف بالضبط عدد الألوان التي أنتجتها. ومع ذلك، تشترك جميع البطانيات في المظهر الريفي المميز للصوف ومجموعة متنوعة من الألوان الغنية. كما أنها كبيرة جدًا، لذا لا داعي للقلق من إهدار المال على بطانية صغيرة.
يمكنك أيضًا معرفة إحدى هذه البطانيات من خلال النظر إلى العلامة المُخيطة في الزاوية اليمنى السفلية؛ يظهر فيه رجل يرتدي توغا ويحمل أمجادًا ويقف أمام الشمس الساطعة. تُصنف العلامة القطعة على أنها “بطانية أولمبياد أصلية”، وتنص على أنها مصنوعة من الصوف البكر بنسبة 100٪ في بورتلاند، أوريغون. لاحظ أيضًا الخياطة الموجودة على العلامات – يبدو أن العديد من منتجات Pendleton في أوائل القرن العشرين تستخدم خياطة الساتان (نفس التقنية المستخدمة في التطريز) لعلاماتها، وبالتالي فإن تلك الموجودة على بطانيات أولمبياد 1932 الأصلية ستظهر أكثر نسيجًا.
تعتبر بطانيات Pendleton Olympiad اكتشافًا نادرًا
من غير المعروف بالضبط عدد بطانيات أولمبياد بندلتون المتداولة اليوم. وتظهر صورة من أرشيف بندلتون البطانيات التي يتم شحنها إلى لوس أنجلوس، مصحوبة بلافتة تدعي أن هناك ما يكفي لملء عربتي قطار. لذا، على الرغم من أنه ليس من المستحيل تعقبها، إلا أن هذه البطانيات تعتبر جوهرة حقيقية لمتجر التوفير.
اعتمادًا على الجودة، يمكن بيعها بمئات الدولارات، لكن قيمتها تأتي من أكثر من مجرد انخفاض العرض. تأسست Pendleton Woolen Mills في أوائل القرن العشرين، وكانت بالفعل علامة تجارية مشهورة في الوقت الذي بدأت فيه دورة الألعاب الأولمبية لعام 1932. وقد اشتهرت بإنتاج قمصان العمل الملونة والبطانيات الأخرى، بما في ذلك سلسلة مخصصة للحدائق الوطنية. يبدو أن بطانيات الأولمبياد ستكون عنصرًا شائعًا لهواة الجمع في أي عقد من الزمان، ولكن مقدار الوقت الذي انقضى منذ إنتاجها لأول مرة يجعلها أكثر قيمة من أي وقت مضى.
إذا قررت الاحتفاظ ببطانية Pendleton الجديدة، فهناك عدة طرق لدمجها في منزلك. بالنسبة للبطانية التي تعرضت للتلف والتي قد لا تستحق إعادة بيعها على أي حال، يمكنك تحويلها إلى ستارة أو استخدامها كتنجيد أو قماش لوسادة. بالطبع، يمكن أيضًا استخدام هذه البطانيات لغرضها الأصلي وهو التحاضن والبقاء دافئًا. نظرًا لكونها مصنوعة من الصوف، فمن المؤكد أنها ستحقق هذا الهدف، كما أن تصميمها الريفي المستوحى من رعاة البقر يجعلها لمسة مثالية في المنازل ذات التصميم الغربي. يمكن أيضًا تخزين البطانيات بسهولة في مرأى من الجميع دون أن تبدو فوضوية. فقط تأكد من عدم غسل بطانية الصوف في الغسالة. بدلًا من ذلك، استخدم منظفًا جافًا موثوقًا به للحفاظ على القطع القديمة في حالة جيدة.