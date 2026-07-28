لقد كانت موجودة في كل مكان في الستينيات – والآن أصبحت مجموعة الأدوات القديمة التي ستشعر بسعادة غامرة للعثور عليها

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
تم اختراع الفولاذ المقاوم للصدأ كأدوات مائدة في عام 1913، وكان بديلاً قليل الصيانة للتصميمات الفضية والمطلية بالفضة التي سبقته، لكن الأمر استغرق حوالي أربعة عقود قبل أن تتحقق إمكاناته بالكامل. العلامة التجارية التي من شأنها أن تغير قواعد اللعبة كانت Oneida. في عام 1961، ركزت شركة أونيدا على الفولاذ المقاوم للصدأ، وبعد أربع سنوات، في عام 1965، قدمت ساعة مايكل أنجلو المزخرفة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 18/10 – وهو النمط الذي من شأنه أن يحدد ما يمكن أن تفعله السبيكة القائمة على الحديد.
في عام 1961، أصدرت Oneida نمط Chateau تحت Oneidacraft. يتميز هذا النمط بنفس التصميمات المثقوبة الموجودة في القطع الإسترلينية والمطلية بالفضة. لقد كان إنجازًا كبيرًا هو الذي جعل قضية الفولاذ المقاوم للصدأ مقابل الفضة. جاء في عن النموذج ما يلي: “لقد وجدتك تحدق. في تصميمي التقليدي الغني، وخطوطي الرشيقة، وجمالي المشرق والمشرق. من السهل أن أرى أنك شخص يتمتع بـ – آه، ذوق رفيع. مفاجأة… أنا غير قابل للصدأ!”
لكن تصميم القصر كان بسيطًا مقارنةً بما قدمته أونيدا مع مايكل أنجلو. هذا النمط، الذي لا يزال يُنتج حتى اليوم، عبارة عن مزيج من التمرير والتصميمات المثقوبة والأخاديد العميقة، مع تفاصيل نباتية في نهاية المقابض. يمثل مايكل أنجلو من أونيدا “البذخ الباروكي في أفضل حالاته”، كما يقول وصفه الرسمي. بينما يمكنك شراء هذا النمط الكلاسيكي الجديد اليوم من تجار التجزئة مثل Amazon وLenox وحتى The Home Depot، فستجد قطعة قديمة لمايكل أنجلو تعود إلى عام 1965 تقريبًا، بينما يعد التوفير اكتشافًا خاصًا.
العثور على قطع أونيدا مايكل أنجلو القديمة
هناك الكثير من مجموعات الأدوات النادرة التي تستحق البحث عنها في متاجر التوفير، ومبيعات العقارات، ومبيعات الفناء، ومن المؤكد أنك ستحسب Oneida Michelangelo من الفولاذ المقاوم للصدأ 18/10 من بينها. ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، يمكنك بالفعل شراء سيارة مايكل أنجلو الجديدة اليوم، حيث لا تزال شركة Oneida تصنعها. وعلى الرغم من أن العثور على قطعة قديمة تعود إلى عام 1965 (مثل مغرفة المرق المذكورة أعلاه) أو مجموعة التقديم اليوم سيكون أمرًا مثيرًا، إلا أنه قد يوفر لك المال أيضًا.
على سبيل المثال، يمكنك العثور على مجموعة أدوات مائدة جديدة مكونة من 45 قطعة بنمط مايكل أنجلو على أمازون مقابل 379.99 دولارًا، في حين أن طقم أدوات المائدة المكون من خمس قطع لواحدة هو 59.99 دولارًا، مما يمنحك سكينًا وملعقتين وشوكتين. وفي الوقت نفسه، على موقع eBay، قد تجد شيئًا مثل مجموعة أدوات مايكل أنجلو المملوكة سابقًا، والتي تتكون من 72 قطعة مع عناصر تقديم متطابقة، مقابل 274.97 دولارًا.
لا يذكر البائع السنة التي تنتمي إليها المجموعة، وهذا في الواقع سؤال يجب طرحه لمعرفة مدى عتيق القطعة (القطع)، نظرًا لأن النمط لا يزال ساريًا. عند التوفير لمايكل أنجلو، ابحث عن علامة الصانع، والتي يجب أن تقرأ “روجرز” بأحرف كبيرة (لوليام أ. روجرز)، بالإضافة إلى “Oneida Ltd.”، المنقوشة على الجزء الخلفي من القطعة.
في شاتو عام 1961، جاء أيضًا: “مع حبي للحياة الخالية من الهموم (بريقي الجميل لا يحتاج إلى تلميع أبدًا).” وكان هذا هو الحال بالنسبة للفولاذ المقاوم للصدأ منذ البداية، حيث يمكنك الاستمتاع بقطع جميلة دون الحاجة إلى الاهتمام بها. في الواقع، مع مجموعة أدوات المائدة Oneida Michelangelo، ستكون جاهزًا لإنشاء طاولة جميلة وممتعة لكل مناسبة.