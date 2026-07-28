لقد كانت موجودة في كل مكان في الستينيات – والآن أصبحت مجموعة الأدوات القديمة التي ستشعر بسعادة غامرة للعثور عليها

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

تم اختراع الفولاذ المقاوم للصدأ كأدوات مائدة في عام 1913، وكان بديلاً قليل الصيانة للتصميمات الفضية والمطلية بالفضة التي سبقته، لكن الأمر استغرق حوالي أربعة عقود قبل أن تتحقق إمكاناته بالكامل. العلامة التجارية التي من شأنها أن تغير قواعد اللعبة كانت Oneida. في عام 1961، ركزت شركة أونيدا على الفولاذ المقاوم للصدأ، وبعد أربع سنوات، في عام 1965، قدمت ساعة مايكل أنجلو المزخرفة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 18/10 – وهو النمط الذي من شأنه أن يحدد ما يمكن أن تفعله السبيكة القائمة على الحديد.

في عام 1961، أصدرت Oneida نمط Chateau تحت Oneidacraft. يتميز هذا النمط بنفس التصميمات المثقوبة الموجودة في القطع الإسترلينية والمطلية بالفضة. لقد كان إنجازًا كبيرًا هو الذي جعل قضية الفولاذ المقاوم للصدأ مقابل الفضة. جاء في عن النموذج ما يلي: “لقد وجدتك تحدق. في تصميمي التقليدي الغني، وخطوطي الرشيقة، وجمالي المشرق والمشرق. من السهل أن أرى أنك شخص يتمتع بـ – آه، ذوق رفيع. مفاجأة… أنا غير قابل للصدأ!”

لكن تصميم القصر كان بسيطًا مقارنةً بما قدمته أونيدا مع مايكل أنجلو. هذا النمط، الذي لا يزال يُنتج حتى اليوم، عبارة عن مزيج من التمرير والتصميمات المثقوبة والأخاديد العميقة، مع تفاصيل نباتية في نهاية المقابض. يمثل مايكل أنجلو من أونيدا “البذخ الباروكي في أفضل حالاته”، كما يقول وصفه الرسمي. بينما يمكنك شراء هذا النمط الكلاسيكي الجديد اليوم من تجار التجزئة مثل Amazon وLenox وحتى The Home Depot، فستجد قطعة قديمة لمايكل أنجلو تعود إلى عام 1965 تقريبًا، بينما يعد التوفير اكتشافًا خاصًا.