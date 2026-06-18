لقد كان شائعًا في الثمانينيات – والآن أصبح متجر التوفير الذي يخبرك بالوقت المناسب

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إذا لم تكن خائفًا من الديكور الجريء والمرح، فهناك إكسسوار قديم يجب أن تفكر فيه بالتأكيد. وفقًا لخبراء التصميم، عادت Memphis Design رسميًا إلى الموضة. إذا كنت تتساءل عن تصميم ممفيس وكيف يمكنك دمجه في مساحتك الخاصة، فإن الساعة هي المقدمة المثالية لهذه الجمالية الرائجة.
كان أسلوب Memphis Design بمثابة نهج ثوري للأثاث والديكور الذي برز في الثمانينيات. كانت هذه القطع الهندسية المشرقة التي ابتكرتها مجموعة ممفيس للتصميم بمثابة عمل من أعمال التمرد ضد الوحشية والتصميم المنطقي. تعتبر الساعة طريقة سهلة ومنخفضة الالتزام لتقديم تصميم Memphis إلى منزلك. عندما يتعلق الأمر بإضافة لمسة شخصية إلى مساحتك الخاصة، لا شيء يضاهي الحضور اللافت للنظر لساعة غير تقليدية على طراز ممفيس. يحول هذا الملحق الذي يبعث على الحنين على الفور جدارًا عاديًا أو رفًا أو مكتبًا إلى بيان تصميمي.
في رحلتك القادمة إلى سوق السلع المستعملة أو متجر السلع المستعملة، ترقب إحدى هذه الساعات الملونة. ستكون محظوظًا إذا وجدت قطعة التصميم الجريئة هذه من الثمانينيات في متجر التوفير. حتى لو كانت الساعة لا تعمل، فلا يزال من الممكن أن تكون بمثابة لمسة زخرفية مذهلة.
العثور على الساعة المناسبة على طراز ممفيس لمساحتك الخاصة
هناك الكثير من الساعات المختلفة على طراز ممفيس للاختيار من بينها، اعتمادًا على الصفات التي تحبها أكثر من تلك الحقبة. إذا كان التصميم التجريدي والهندسة غير المتماثلة من أولوياتك، ففكر في قطعة مثل ساعة مكتب الألومنيوم البنائية من تصميم نيكولاي كانيتي. إذا كنت تفضل شيئًا أقل صلابة، فاختر خيارًا مصنوعًا يدويًا غير مثالي تمامًا مع منحنيات أكثر نعومة وشكل سريالي.
يمكن بيع ساعات تصميم ممفيس الأصلية بآلاف الدولارات، ولكن هناك أيضًا العديد من النسخ والقطع المستوحاة من ممفيس. إذا رأيت واحدة في متجر التوفير، فتحقق من علامات الشركة المصنعة والملصقات وجودة البناء وابحث عما إذا كانت عملية شراء مربحة. للحصول على خيار ميسور التكلفة لا يزال يجسد الموقف المرح في الثمانينيات، فإن ساعة الحائط المربعة Lzpmwea Memphis Style ملفتة للنظر وسعرها 49.99 دولارًا فقط.
بالإضافة إلى ذلك، تعد ساعة الحائط خيارًا ممتازًا إذا كنت تحاول توفير مساحة السطح ولكنك تحب فكرة الساعة على طراز ممفيس. تعد هذه الساعات أيضًا طريقة رائعة لتعزيز اتجاه ديكور الدوبامين الذي يهيمن على TikTok.