لقد كان شائعًا في الثمانينيات – والآن أصبح متجر التوفير الذي يخبرك بالوقت المناسب

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إذا لم تكن خائفًا من الديكور الجريء والمرح، فهناك إكسسوار قديم يجب أن تفكر فيه بالتأكيد. وفقًا لخبراء التصميم، عادت Memphis Design رسميًا إلى الموضة. إذا كنت تتساءل عن تصميم ممفيس وكيف يمكنك دمجه في مساحتك الخاصة، فإن الساعة هي المقدمة المثالية لهذه الجمالية الرائجة.

كان أسلوب Memphis Design بمثابة نهج ثوري للأثاث والديكور الذي برز في الثمانينيات. كانت هذه القطع الهندسية المشرقة التي ابتكرتها مجموعة ممفيس للتصميم بمثابة عمل من أعمال التمرد ضد الوحشية والتصميم المنطقي. تعتبر الساعة طريقة سهلة ومنخفضة الالتزام لتقديم تصميم Memphis إلى منزلك. عندما يتعلق الأمر بإضافة لمسة شخصية إلى مساحتك الخاصة، لا شيء يضاهي الحضور اللافت للنظر لساعة غير تقليدية على طراز ممفيس. يحول هذا الملحق الذي يبعث على الحنين على الفور جدارًا عاديًا أو رفًا أو مكتبًا إلى بيان تصميمي.

في رحلتك القادمة إلى سوق السلع المستعملة أو متجر السلع المستعملة، ترقب إحدى هذه الساعات الملونة. ستكون محظوظًا إذا وجدت قطعة التصميم الجريئة هذه من الثمانينيات في متجر التوفير. حتى لو كانت الساعة لا تعمل، فلا يزال من الممكن أن تكون بمثابة لمسة زخرفية مذهلة.