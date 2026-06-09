لقد كان شائعًا في الستينيات – والآن أصبح هذا المصمم في منتصف القرن أحد متاجر التوفير القيمة

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إن إنشاء تصميم منزلي غني ومعبر لا يحدث عن طريق الصدفة؛ فهو يتطلب رعاية دقيقة وعينًا للسلع المنزلية الاستثنائية. ومع ذلك، قد يكون من الصعب الحصول على تصميم متماسك متعدد الطبقات في مطبخك لأنه يتطلب هذا المستوى العالي من الوظائف. تمامًا مثل أي غرفة أخرى، يعد مزج الجديد مع القديم مكانًا رائعًا للبدء. هناك الكثير من أدوات المطبخ القديمة التي يمكنك الاطلاع عليها في متجر التوفير. إذا كنت تهدف إلى دمج بعض الذوق القديم الممتع في مطبخك، فابحث عن أدوات مطبخ جورج بريارد. هذه القطع النادرة العتيقة ذات قيمة بقدر ما هي جميلة.
كانت هذه العلامة التجارية مشهورة بشكل استثنائي في الستينيات. اشتهر جورج بريارد بميزته الفخمة والانتقائية، وقد أظهر رسومًا توضيحية متقنة وملونة غالبًا ما تتلألأ بلمسات ذهبية. كان جاشا بروجدو هو الفنان الذي يقف وراء الشركة. وقد لعب أسلوبه الغزير دورًا في تشكيل الأنماط المميزة للعصر، مثل الحركة الحديثة في منتصف القرن. عاش بروجدو المولود في أوكرانيا في بولندا معظم حياته حتى انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 1937 للدراسة في معهد شيكاغو للفنون. بمجرد تخرجه، قضى فترة قصيرة في الجيش الأمريكي قبل أن ينتقل إلى مدينة نيويورك. وهناك بدأ رحلته إلى عالم التصميم بتزيين صواني التقديم المعدنية. توسع لاحقًا ليشمل أدوات المطبخ والسلع المنزلية الأخرى مثل الأواني الزجاجية وأطباق السيراميك وحتى الطاولات الجانبية.
وبعد مرور بعض الوقت، تم تعيينه لتصميم شركة M. Wille. في هذه المرحلة بدأ تسويق أعماله التجارية تحت الاسم المستعار جورج بريارد. لم يمض وقت طويل قبل أن يصبح بروجدو مصممًا حائزًا على جوائز. كان جورج بريارد يتمتع بشعبية استثنائية في الفترة من الخمسينيات إلى السبعينيات، حيث ظهر في المتاجر الكبرى مثل نيمان ماركوس وبونويت تيلر.
العثور على أدوات مطبخ جورج بريارد وتصميمها
لا يزال جورج بريارد ينتج السلع المنزلية، مستمدًا من تصميمات بروجدو الأصلية الغريبة. أنها توفر أكواب الشاي والشموع وأدوات المطبخ الأخرى. ومع ذلك، فإن هذا الإطلاق الأخير للمنتجات لا يقدم سوى جزء صغير مما أنتجه جورج بريارد في أوجها. إذا كنت ترغب في الحصول على قطعة أصلية، يمكنك بسهولة العثور على واحدة على 1st Dibs أو Etsy. المهم هو أنهم يميلون إلى إعادة البيع مقابل فلس واحد. على سبيل المثال، يمكنك أن تتوقع إنفاق ما يزيد عن 200 دولار لشراء مجموعة كاملة من الأواني الزجاجية أو أكثر من 100 دولار لشراء لوح الجبن.
إذا كنت محظوظًا، فقد تتمكن من العثور على إحدى هذه المقتنيات الثمينة في متجر التوفير. يمكنك أيضًا البحث في أسواق السلع المستعملة ومبيعات العقارات. فقط تأكد من أنك وجدت الصفقة الحقيقية قبل أن تشعر بالحماس الشديد. من السهل إلى حد ما التعرف على ماركة أطباق الأطباق القديمة هذه. ابحث عن توقيع “Georges Briard” الموجود أسفل أدوات المطبخ أو أمامها للتأكد من أصالتها. من السهل أيضًا اكتشاف التصميمات الفخمة والانتقائية بمجرد أن تتعرف على أسلوب Brojdo. إذا لم تكن متأكدًا من أصالة القطعة، استشر أحد المثمنين.
يضيف ديكور المطبخ الحنين هذا إحساسًا فوريًا بالعجب إلى مطبخك. لا تخف من السماح لقطع جورج بريارد الخاصة بك بالاندماج في الخلفية، مما يضيف نسيجًا دون أن يكون بالضرورة هو النقطة المحورية. قال بروجدو ذات مرة: “قم بتأثيث منزلك بحيث “يكتشف” ضيوفك الأشياء. قد يكون لديك منزل ممل للغاية إذا كان بإمكانك رؤية كل شيء بعين واحدة عندما تدخل الغرفة.” هذه القطع وظيفية وديكور حي. على الرغم من أن عرضها في خزانة صينية ليس أمرًا خاطئًا، فقد يكون من الأفضل السماح لها باللعب في جميع أنحاء مطبخك بشكل أكثر عضوية.