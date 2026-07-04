لقد كان كبيرًا في الخمسينيات من القرن الماضي – والآن أصبح هذا الفن هو الذي يعود بالأناقة

اسأل أي شخص عن أول ما يتبادر إلى ذهنه عندما يفكر في فن الخمسينيات، ومن المحتمل جدًا أن يذكر الرسوم التوضيحية لنورمان روكويل وكوبي وايتمور، أو اللوحات السريالية لبابلو بيكاسو، أو الإبداعات المجردة لجاكسون بولوك. لا يستطيع الكثير من الناس تسمية فنان أو عمل فني وحشي بمجرد سقوط القبعة – ربما لأن معظمنا يربط بين الوحشية والمباني الخرسانية الضخمة القاتمة التي تنضح بالسلطة الباردة. ومع ذلك، فإن الفن الوحشي يحتضن الخرسانة المجردة أو المعدن بطرق تبدو مستقبلية تقريبًا حتى في يومنا هذا. رفض فنانو الحركة الجماليات الملونة الشائعة جدًا في فن الخمسينيات لصالح المواد الخام المتعثرة التي تعود إلى فترة ما بعد الحرب، وحولوها إلى أعمال فنية مغرية بدأنا في القرن الحادي والعشرين في الاهتمام بها. على وجه الخصوص، أصبحت منحوتات الجدران المعدنية الوحشية رائجة.
على الرغم من أنك قد تربط الوحشية بالسبعينيات والثمانينيات، إلا أن هذه الحركة الفنية ظهرت بالفعل في المملكة المتحدة خلال الخمسينيات كوسيلة لإعادة استخدام ومعالجة المواد، ويمكن القول، البقايا النفسية للحرب العالمية الثانية. اليوم، تشهد الوحشية انتعاشًا في شعبيتها، حيث يسعى المتحمسون ليس فقط إلى إحياء هذا النوع من الألعاب، بل أيضًا إلى إعادة تعريفه. من خلال التركيز على الجمال والعمق الموجود في المواد الخام البسيطة، فإنهم يتجاوزون الدلالات القمعية للحركة ويعيدون إدخالها إلى المنازل بطرق أكثر إنسانية. إذا كنت شخصًا يحب التصميم الصناعي المكشوف، أو تحب التصميمات الداخلية البسيطة، أو على العكس من ذلك، تتبنى وابي سابي، وهو اتجاه التصميم الداخلي الذي يجد الجمال في النقص، فابق عينيك مفتوحتين لبعض المنحوتات المعدنية الوحشية لإضافتها إلى جدرانك.
اكتشاف وتصميم منحوتات الجدران المعدنية الوحشية
معظم منحوتات الجدران المعدنية الوحشية مجردة للغاية، وغير مصقولة عمدًا، وتتميز بمواد وأسطح غير مكتملة. مارسيلو فانتوني وريج بتلر، وهما فنانان وحشيان رائدان في الخمسينيات من القرن العشرين، صنعا منحوتات من النحاس الخام والأسلاك النحاسية. إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لتجد قطعة تشبه مخططًا معماريًا، مع سلك سميك يشكل أو يربط أشكالًا هندسية مجردة، فمن المحتمل أن يكون قد تم إنتاجها من قبل دار الأعمال المعدنية الحرفية كورتيس جيري – وعادةً ما تكون الأعمال موقعة بـ C. Jeré. إذا رأيت مجموعة من الخردة المعدنية العشوائية مرتبة بشكل فني على لوحة قماشية، فقد تكون من أعمال فنان الميتال الهولندي هنريك هورست، الذي كان أكثر نشاطًا في السبعينيات.
الوحشية هي واحدة من أهم الاتجاهات المنزلية لهذا العام. للحصول على المظهر، تحتاج إلى استخدام الألوان المحايدة والأثاث الصندوقي واللمسات الخشنة. تعتبر منحوتات الجدران المعدنية الدرامية إضافة مثالية لغرفة مستوحاة من الوحشية. إذا وجدت أن الوحشية الكاملة باردة بعض الشيء، فقم بإحاطة الأعمال الفنية الجدارية الصلبة بأشكال ناعمة ومواد عضوية – سوف يبرز العمل، لكن المساحة المحيطة به ستبقى دافئة. عند تزيين جدار كبير بمنحوتة حائط معدنية وحشية ثقيلة، قم بتثبيت خطافات تثبيت الأعمال الفنية المصممة خصيصًا لهذا الغرض مع حد وزن أعلى من قطعتك في المسامير أو استخدم مثبتات الحائط. يمكنك أيضًا عرض منحوتة الحائط على رف أو طاولة كونسول – مرة أخرى، طالما يمكنها تحمل وزن العمل الفني. هل تبحث عن بديل عصري وأكثر استرخاءً؟ ضع التمثال المعدني على الأرض، متكئًا على الحائط لتحقيق الثبات.