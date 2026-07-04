لقد كان كبيرًا في الخمسينيات من القرن الماضي – والآن أصبح هذا الفن هو الذي يعود بالأناقة

اسأل أي شخص عن أول ما يتبادر إلى ذهنه عندما يفكر في فن الخمسينيات، ومن المحتمل جدًا أن يذكر الرسوم التوضيحية لنورمان روكويل وكوبي وايتمور، أو اللوحات السريالية لبابلو بيكاسو، أو الإبداعات المجردة لجاكسون بولوك. لا يستطيع الكثير من الناس تسمية فنان أو عمل فني وحشي بمجرد سقوط القبعة – ربما لأن معظمنا يربط بين الوحشية والمباني الخرسانية الضخمة القاتمة التي تنضح بالسلطة الباردة. ومع ذلك، فإن الفن الوحشي يحتضن الخرسانة المجردة أو المعدن بطرق تبدو مستقبلية تقريبًا حتى في يومنا هذا. رفض فنانو الحركة الجماليات الملونة الشائعة جدًا في فن الخمسينيات لصالح المواد الخام المتعثرة التي تعود إلى فترة ما بعد الحرب، وحولوها إلى أعمال فنية مغرية بدأنا في القرن الحادي والعشرين في الاهتمام بها. على وجه الخصوص، أصبحت منحوتات الجدران المعدنية الوحشية رائجة.

على الرغم من أنك قد تربط الوحشية بالسبعينيات والثمانينيات، إلا أن هذه الحركة الفنية ظهرت بالفعل في المملكة المتحدة خلال الخمسينيات كوسيلة لإعادة استخدام ومعالجة المواد، ويمكن القول، البقايا النفسية للحرب العالمية الثانية. اليوم، تشهد الوحشية انتعاشًا في شعبيتها، حيث يسعى المتحمسون ليس فقط إلى إحياء هذا النوع من الألعاب، بل أيضًا إلى إعادة تعريفه. من خلال التركيز على الجمال والعمق الموجود في المواد الخام البسيطة، فإنهم يتجاوزون الدلالات القمعية للحركة ويعيدون إدخالها إلى المنازل بطرق أكثر إنسانية. إذا كنت شخصًا يحب التصميم الصناعي المكشوف، أو تحب التصميمات الداخلية البسيطة، أو على العكس من ذلك، تتبنى وابي سابي، وهو اتجاه التصميم الداخلي الذي يجد الجمال في النقص، فابق عينيك مفتوحتين لبعض المنحوتات المعدنية الوحشية لإضافتها إلى جدرانك.