لقد كان موجودًا في كل مكان في الستينيات – الآن ستكون محظوظًا بالعثور عليه في متجر التوفير

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في التوفير، فربما تشعر وكأنك رأيت كل شيء. من الطراز العتيق إلى الحديث، ومن الإنتاج الضخم إلى المصنوع يدويًا، إذا كان هناك شيء تريده، فسوف تجد في النهاية قطعة مستعملة في متجر التوفير. أحد الأشياء التي قد يستغرق العثور عليها وقتًا أطول مما تعتقد، خاصة بالنظر إلى شعبيته في الستينيات، هو زجاج الكرنفال. هناك نصائح وحيل لتوفير زجاج الكرنفال الأصلي لتسهيل الأمر بعض الشيء، ولكن العثور على القطعة المثالية على الفور سيكون أمرًا محظوظًا للغاية.

بدأ تصنيع زجاج الكرنفال في أوائل القرن العشرين. كانت العملية ميسورة التكلفة، مما جعل زجاج الكرنفال بديلاً جيدًا للزجاج الفني. تمت معالجة زجاج الكرنفال بالأملاح المعدنية بينما كان الزجاج ساخنًا، ويتميز بلمعان قزحي مميز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن صنعه بجميع أنواع الألوان والأشكال. يوجد اليوم أكثر من 60 لونًا فريدًا من زجاج الكرنفال العتيق، وفقًا لهواة الجمع. الزجاج الشفاف المعالج برذاذ قزحي الألوان سوف يتحول إلى لون القطيفة، ولكن أي شيء يضاف إلى الزجاج قبل التقزح اللوني من شأنه أن يغير لون الزجاج. ولصنع القطع، كان يتم صب الزجاج المصهور في قوالب وضغطه للحصول على الأشكال والتصميمات الخاصة قبل إزالته وتركه ليبرد.

اكتسب زجاج الكرنفال شعبية في أمريكا بعد اختراعه، ولكن على مدى العقود القليلة التالية، فقد بعض الجاذبية. في الخمسينيات من القرن الماضي، كان زجاج الكرنفال بمثابة جائزة في اللعبة، مما أكسبه اسمه وأدى إلى تجدد الاهتمام في الستينيات، خاصة من هواة الجمع. اليوم، لا تزال ذات قيمة كبيرة ومطلوبة.