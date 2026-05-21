لقد كان موجودًا في كل مكان في الستينيات – الآن ستكون محظوظًا بالعثور عليه في متجر التوفير

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في التوفير، فربما تشعر وكأنك رأيت كل شيء. من الطراز العتيق إلى الحديث، ومن الإنتاج الضخم إلى المصنوع يدويًا، إذا كان هناك شيء تريده، فسوف تجد في النهاية قطعة مستعملة في متجر التوفير. أحد الأشياء التي قد يستغرق العثور عليها وقتًا أطول مما تعتقد، خاصة بالنظر إلى شعبيته في الستينيات، هو زجاج الكرنفال. هناك نصائح وحيل لتوفير زجاج الكرنفال الأصلي لتسهيل الأمر بعض الشيء، ولكن العثور على القطعة المثالية على الفور سيكون أمرًا محظوظًا للغاية.
بدأ تصنيع زجاج الكرنفال في أوائل القرن العشرين. كانت العملية ميسورة التكلفة، مما جعل زجاج الكرنفال بديلاً جيدًا للزجاج الفني. تمت معالجة زجاج الكرنفال بالأملاح المعدنية بينما كان الزجاج ساخنًا، ويتميز بلمعان قزحي مميز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن صنعه بجميع أنواع الألوان والأشكال. يوجد اليوم أكثر من 60 لونًا فريدًا من زجاج الكرنفال العتيق، وفقًا لهواة الجمع. الزجاج الشفاف المعالج برذاذ قزحي الألوان سوف يتحول إلى لون القطيفة، ولكن أي شيء يضاف إلى الزجاج قبل التقزح اللوني من شأنه أن يغير لون الزجاج. ولصنع القطع، كان يتم صب الزجاج المصهور في قوالب وضغطه للحصول على الأشكال والتصميمات الخاصة قبل إزالته وتركه ليبرد.
اكتسب زجاج الكرنفال شعبية في أمريكا بعد اختراعه، ولكن على مدى العقود القليلة التالية، فقد بعض الجاذبية. في الخمسينيات من القرن الماضي، كان زجاج الكرنفال بمثابة جائزة في اللعبة، مما أكسبه اسمه وأدى إلى تجدد الاهتمام في الستينيات، خاصة من هواة الجمع. اليوم، لا تزال ذات قيمة كبيرة ومطلوبة.
ما الذي يجعل زجاج الكرنفال ذا قيمة؟
مع شعبيته الواسعة في منتصف القرن، قد تتساءل لماذا لا يملأ زجاج الكرنفال رفوف متاجر التوفير اليوم. بعد الازدهار في أوائل القرن العشرين، تباطأ إنتاج زجاج الكرنفال. وهذا يجعل القطع أكثر ندرة، خاصة تلك القطع التي نجت لعقود من الزمن دون رقائق أو شقوق. إلى جانب القيمة التي تأتي من الندرة، يُعتقد أن قطع زجاج الكرنفال القديمة لها تاريخ خاص يحيط بها، مما يجعل هواة الجمع على استعداد لدفع المزيد للحصول عليها.
كم أكثر؟ حسنًا، في حين أن بعض القطع وحتى المجموعات الكاملة يمكن بيعها بأقل من 50 دولارًا، فإن العناصر ذات التقزح اللوني والجودة والعمر والحالة الرائعة يمكن بيعها بمئات أو حتى آلاف الدولارات. يمكن أن يساهم حجم القطعة وتعقيدها أيضًا. لذا، إذا صادفت بعضًا من هذه النظارات اللامعة أثناء التوفير، فاعلم أنها من بين القطع الزجاجية القيمة التي يجب أن تبحث عنها في متاجر التوفير ومبيعات العقارات.
إذا وجدت لنفسك بعض القطع الزجاجية الكرنفالية الجميلة، فيمكنك الاستفادة منها جيدًا. يعد عرض مجموعة متنوعة من ألوان زجاج الكرنفال طريقة رائعة لإضافة السحر والحياة إلى منزلك. تبدو جيدة بشكل خاص في الأماكن التي تحصل على الكثير من الضوء المباشر لتعكس لمعانها. كن حذرًا من الأكل أو الشرب من الزجاج، لأن الزجاج والطبقة النهائية اللامعة هشة، ومن المعروف أن بعض القطع تحتوي على الرصاص. إذا لم يكن هذا النمط مناسبًا لك، فقد يكون من المفيد شراء زجاج الكرنفال إذا رأيته نظرًا لقيمته، لذا تأكد من معرفة كيفية اكتشاف العناصر الثمينة والراقية في متاجر التوفير قبل الخروج في رحلة التسوق التالية.