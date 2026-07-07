لقد كان موجودًا منذ التسعينيات – الكوب الفني الذي يحلم هواة الجمع بالعثور عليه في متاجر التوفير

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
تقوم شركة تحميص القهوة الإيطالية Illy، التي أسستها عائلة Illy في مدينة تريست، ببيع منتجات القهوة المتميزة منذ ثلاثة أجيال. على الرغم من أن محمصة القهوة الشهيرة هذه موجودة منذ ثلاثينيات القرن العشرين، إلا أن بعض أكوابها الأكثر رواجًا تم تصنيعها في التسعينيات. بدءًا من أوائل التسعينيات، تعاونت إيلي مع فنانين مشهورين لإضافة فن إلى الأكواب البيضاء الكلاسيكية للعلامة التجارية لإنشاء مجموعة إيلي الفنية. يتميز كوب الإسبريسو المعتاد الذي يحمل العلامة التجارية Illy بشعار أحمر بسيط على قاعدة بيضاء فارغة، ولكن هذه المجموعة هي نتيجة التعاون مع العشرات من الفنانين المعاصرين. مع الأكواب التي صنعها أكثر من 100 فنان على مدار الـ 34 عامًا الماضية، يمكن أن يكون تحديًا مثيرًا للمعجبين المتحمسين جمع مجموعة متنوعة من هذه الأكواب الصغيرة.
تبدأ قصة أكواب Illy Art Collection في عام 1992 مع مصمم إيطالي مشهور: ماتيو ثون. لقد صمم كوبًا صغيرًا من الخزف بمقبض دائري تمامًا وأرفقه بصحن دائري بسيط. أصبح هذا الكأس بمثابة لوحة للفنانين لإضافة فنهم الفريد، واستمر المشروع في القرن الحادي والعشرين، مع أسماء بارزة مثل لويز بورجوا وجيف كونز لتصميم الأكواب للمجموعة. اعتمادًا على السنة والفنان، يمكن أن يكون كوب Illy واحدًا من أكثر الأكواب قيمة التي يمكنك العثور عليها في متجر التوفير. يتم إنتاج كمية محدودة فقط من الأكواب من كل مجموعة، مما يعني أن بعض هواة الجمع قد ينتظرون سنوات للعثور على الأكواب المفضلة لديهم.
طرق اكتشاف كوب Illy الأصلي
على الورق، يبدو اكتشاف كوب من مجموعة Illy Art Collection أمرًا بسيطًا للغاية. ابحث عن الشكل الكلاسيكي والمقبض الدائري. تم أيضًا تسمية هذه الأكواب بوضوح، مع كتابة “Illy” و”Art Collection” على الحافة الداخلية بالقرب من الأعلى. ويجب أيضًا أن يكون الجزء السفلي من الكأس مرقمًا وموقعًا باسم الفنان. على الرغم من هذه المؤشرات المرئية، يمكنك بسهولة المرور عبر أحد هذه المنعطفات دون أن تدرك ذلك إذا كنت لا تنظر عن كثب. هناك العديد من الأساليب، بدءًا من الأنماط المعقدة إلى الديكورات البسيطة، التي يجب البحث عنها. نظرًا لأن Illy تصدر عادةً مجموعتين إلى أربع مجموعات كل عام، فهناك أكثر من 200 كوبًا يجب البحث عنها. إذا عثرت على واحدة بسعر جيد، فتأكد من تعلم كيفية التحقق من صحة اكتشافك الموفر الأخير مع خبير حسن السمعة، على الرغم من أن التحقق من العلامات يعد دليلًا أوليًا جيدًا.
هناك العديد من الأكواب من مجموعة Illy Art Collection التي لا يمكن العثور عليها إلا في متاجر التوفير في أعنف أحلام أي شخص. على سبيل المثال، مجموعة Teatro لعام 1995 التي صممها Emanuele Luzzatis باعت 5000 كوب فقط ويمكن العثور عليها تباع بمبلغ 295 دولارًا على موقع eBay. لحسن الحظ، ليست كل أكواب Illy نادرة وباهظة الثمن. يمكنك العثور على كأس Artistas do Brasil لعام 2001 على موقع eBay مقابل 26.95 دولارًا. إذا ألهمتك البدء في جمع أكواب Illy Art Collection، فهناك طرق ممتعة ومبتكرة لعرض مجموعة الأكواب الخاصة بك، مثل وضعها على رف الأكواب أو في خزانة زجاجية.