لقد كان موجودًا منذ التسعينيات – الكوب الفني الذي يحلم هواة الجمع بالعثور عليه في متاجر التوفير

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تقوم شركة تحميص القهوة الإيطالية Illy، التي أسستها عائلة Illy في مدينة تريست، ببيع منتجات القهوة المتميزة منذ ثلاثة أجيال. على الرغم من أن محمصة القهوة الشهيرة هذه موجودة منذ ثلاثينيات القرن العشرين، إلا أن بعض أكوابها الأكثر رواجًا تم تصنيعها في التسعينيات. بدءًا من أوائل التسعينيات، تعاونت إيلي مع فنانين مشهورين لإضافة فن إلى الأكواب البيضاء الكلاسيكية للعلامة التجارية لإنشاء مجموعة إيلي الفنية. يتميز كوب الإسبريسو المعتاد الذي يحمل العلامة التجارية Illy بشعار أحمر بسيط على قاعدة بيضاء فارغة، ولكن هذه المجموعة هي نتيجة التعاون مع العشرات من الفنانين المعاصرين. مع الأكواب التي صنعها أكثر من 100 فنان على مدار الـ 34 عامًا الماضية، يمكن أن يكون تحديًا مثيرًا للمعجبين المتحمسين جمع مجموعة متنوعة من هذه الأكواب الصغيرة.

تبدأ قصة أكواب Illy Art Collection في عام 1992 مع مصمم إيطالي مشهور: ماتيو ثون. لقد صمم كوبًا صغيرًا من الخزف بمقبض دائري تمامًا وأرفقه بصحن دائري بسيط. أصبح هذا الكأس بمثابة لوحة للفنانين لإضافة فنهم الفريد، واستمر المشروع في القرن الحادي والعشرين، مع أسماء بارزة مثل لويز بورجوا وجيف كونز لتصميم الأكواب للمجموعة. اعتمادًا على السنة والفنان، يمكن أن يكون كوب Illy واحدًا من أكثر الأكواب قيمة التي يمكنك العثور عليها في متجر التوفير. يتم إنتاج كمية محدودة فقط من الأكواب من كل مجموعة، مما يعني أن بعض هواة الجمع قد ينتظرون سنوات للعثور على الأكواب المفضلة لديهم.