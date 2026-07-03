لقد كان موجودًا منذ القرن التاسع عشر – الكوب الزجاجي الحالم الذي يعد أحد متاجر التوفير النادرة

هناك نوع واحد من الأواني الزجاجية القديمة التي يجب عليك البحث عنها في متجر التوفير إذا كنت تحب اللون الوردي. لقد كان زجاج Portieux Vallerysthal الرقيق والحالم والأنيق بشكل لا لبس فيه يأسر هواة الجمع منذ القرن التاسع عشر. تم إنتاج هذه القطع من قبل اثنين من مصانع الزجاج الفرنسية الشهيرة، وهي مصنوعة من زجاج “أوبالين” غير شفاف، مما يمنحها توهجًا حليبيًا مميزًا بدلاً من شفافية الزجاج العادي. يتضمن الأوبالين إضافة المعادن إلى الزجاج المنصهر لتكوين لمسة نهائية مضيئة وغير شفافة تشبه الخزف الفاخر مع الحفاظ على جمال الزجاج.
كانت قطع الأوبالين الوردية الناعمة جزءًا من الانبهار الأوروبي بزجاج الأوبالين الذي بدأ في أوائل القرن التاسع عشر. تعود جذور Portieux Vallerysthal إلى شركتين فرنسيتين تاريخيتين لصناعة الزجاج. أصبحت شركة Portieux، التي تأسست عام 1705 في منطقة Vosges تحت رعاية دوق لورين ليوبولد، معروفة بإنتاج أدوات المائدة والزجاج المزخرف عالي الجودة. تأسست شركة Vallerysthal في عام 1836 في لورين، وسرعان ما اكتسبت سمعة طيبة في التصميمات المبتكرة. بعد أن تركت الحرب الفرنسية البروسية عام 1870 فاليريستال داخل الأراضي التي تسيطر عليها ألمانيا، اندمجت الشركتان.
في Portieux Vallerysthal، أتقن الحرفيون إصدارًا رقيقًا باللون الوردي المحمر الذي أصبح أحد الألوان المميزة للشركة. بدلاً من طلائه، تم غرس اللون في جميع أنحاء الزجاج أثناء الإنتاج، مما يمنح كل قطعة توهجًا غنيًا ومتساويًا. تعكس أدوات المائدة والأشياء الزخرفية الناتجة أناقة العصر الفيكتوري والعصر الجميل، واليوم، يعد لونها الخالد سببًا رئيسيًا وراء استمرار هواة الجمع في البحث عنها. يمكن أن تصل قيمة ثلاثة أكواب فقط إلى 375 دولارًا، وتجذب الكؤوس بسهولة 250 دولارًا من هواة الجمع.
كيفية معرفة ما إذا كان لديك زجاج أوبالين وردي أصلي من Portieux Vallerysthal
على الرغم من أن الشركة أنتجت هذه القطع لأكثر من قرن من الزمان، إلا أنه من الصعب العثور على أمثلة باقية اليوم، وهناك القليل من المعلومات حول عدد القطع التي ربما تكون الشركة قد أنشأتها. ومع ذلك، فإن لونها الباستيل الخالد يتناسب تمامًا مع العديد من أنماط التصميم الشائعة اليوم، بما في ذلك شكل من أشكال إلهام التصميم لأسلوب الكوخ الفرنسي، والبوهيمي، وحديث منتصف القرن، مما يجعلها مطلوبة بشكل متزايد من قبل هواة الجمع الذين يرغبون في تصميم الأواني الزجاجية العتيقة العصرية في منازلهم.
قد يكون العثور على زجاج أوبالين وردي ناعم من Portieux Vallerysthal في متجر التوفير أمرًا نادرًا، ولكن إذا وجدته مستعملًا، فاحصل عليه على الفور. أحد التحديات التي تواجه زجاج Portieux Vallerysthal هو أن العديد من القطع الأصلية لا تحمل علامات تمامًا، لذا للتعرف عليها بشكل صحيح، سيتعين عليك غالبًا القيام ببعض أعمال المباحث. ابحث عن اللون الوردي المميز الناعم المعتم، واللمسة النهائية الناعمة التي تشبه الساتان، والتفاصيل الزخرفية المصبوبة بدقة. نظرًا لأن هذه القطع تم ضغطها بدلاً من نفخها يدويًا، فإن طبقات العفن طبيعية وليست علامة على التكاثر. إذا واجهت زجاج أوبالين عليه علامة أو ملصق، فابحث عن علامة “Portieux Vallerysthal France” أو “France PV” أو “PV France” محفورة بالحمض.