لقد كان موجودًا منذ القرن التاسع عشر – الكوب الزجاجي الحالم الذي يعد أحد متاجر التوفير النادرة

هناك نوع واحد من الأواني الزجاجية القديمة التي يجب عليك البحث عنها في متجر التوفير إذا كنت تحب اللون الوردي. لقد كان زجاج Portieux Vallerysthal الرقيق والحالم والأنيق بشكل لا لبس فيه يأسر هواة الجمع منذ القرن التاسع عشر. تم إنتاج هذه القطع من قبل اثنين من مصانع الزجاج الفرنسية الشهيرة، وهي مصنوعة من زجاج “أوبالين” غير شفاف، مما يمنحها توهجًا حليبيًا مميزًا بدلاً من شفافية الزجاج العادي. يتضمن الأوبالين إضافة المعادن إلى الزجاج المنصهر لتكوين لمسة نهائية مضيئة وغير شفافة تشبه الخزف الفاخر مع الحفاظ على جمال الزجاج.

كانت قطع الأوبالين الوردية الناعمة جزءًا من الانبهار الأوروبي بزجاج الأوبالين الذي بدأ في أوائل القرن التاسع عشر. تعود جذور Portieux Vallerysthal إلى شركتين فرنسيتين تاريخيتين لصناعة الزجاج. أصبحت شركة Portieux، التي تأسست عام 1705 في منطقة Vosges تحت رعاية دوق لورين ليوبولد، معروفة بإنتاج أدوات المائدة والزجاج المزخرف عالي الجودة. تأسست شركة Vallerysthal في عام 1836 في لورين، وسرعان ما اكتسبت سمعة طيبة في التصميمات المبتكرة. بعد أن تركت الحرب الفرنسية البروسية عام 1870 فاليريستال داخل الأراضي التي تسيطر عليها ألمانيا، اندمجت الشركتان.

في Portieux Vallerysthal، أتقن الحرفيون إصدارًا رقيقًا باللون الوردي المحمر الذي أصبح أحد الألوان المميزة للشركة. بدلاً من طلائه، تم غرس اللون في جميع أنحاء الزجاج أثناء الإنتاج، مما يمنح كل قطعة توهجًا غنيًا ومتساويًا. تعكس أدوات المائدة والأشياء الزخرفية الناتجة أناقة العصر الفيكتوري والعصر الجميل، واليوم، يعد لونها الخالد سببًا رئيسيًا وراء استمرار هواة الجمع في البحث عنها. يمكن أن تصل قيمة ثلاثة أكواب فقط إلى 375 دولارًا، وتجذب الكؤوس بسهولة 250 دولارًا من هواة الجمع.